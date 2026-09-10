Murió Félix Rivera Torres, investigador paranormal y director de Contacto Esotérico, a los 65 años

Félix Rivera Torres fue director de Contacto Esotérico y participó durante más de tres décadas en investigaciones sobre presuntos fenómenos paranormales

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El parapsicólogo peruano Félix Rivera Torres murió a los 65 años, información confirmada por su familia a través de las redes sociales de Contacto Esotérico.

La publicación de despedida destacó la dedicación que Rivera Torres mantuvo hacia los asuntos vinculados con lo desconocido, un campo que llevó a la televisión, plataformas digitales y proyectos audiovisuales. Sus familiares resaltaron también su interés por estudiar, compartir experiencias y desarrollar investigaciones junto a personas de su entorno.

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Hasta el momento, la familia no ha informado la causa de su muerte ni ha difundido detalles sobre las exequias. La noticia provocó mensajes de condolencias de creadores de contenido y figuras relacionadas con programas dedicados a misterios, relatos sobrenaturales y casos que han generado debate en el público.

Durante su trayectoria, Rivera Torres se convirtió en uno de los rostros más identificados con Contacto Esotérico, grupo que abordó denuncias y testimonios de personas que atribuían sucesos en viviendas y otros espacios a una posible actividad paranormal.

Félix Rivera Torres participó en diversas entrevistas y programas de televisión, donde expuso casos investigados por su equipo y compartió su mirada sobre los hechos que, según los testimonios recogidos, no encontraban una explicación convencional.

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Su actividad se extendió además a contenidos para internet. En esas producciones, el investigador recorrió inmuebles, conversó con residentes y analizó relatos de personas que afirmaban haber presenciado situaciones inusuales. El material tuvo circulación en redes sociales y canales digitales dedicados a relatos de misterio.

Durante más de 30 años, Rivera Torres sostuvo una presencia pública asociada a la parapsicología y a la investigación de casos que sus protagonistas calificaban como paranormales. Su trabajo se desarrolló junto a integrantes de su familia, quienes formaron parte de las exploraciones y de los contenidos que luego llegaron a medios de comunicación.

El término parapsicología suele emplearse para referirse al estudio de supuestas experiencias o fenómenos que se ubican fuera de las explicaciones aceptadas por la ciencia convencional. En sus apariciones públicas, Rivera Torres abordaba estos asuntos a partir de los relatos que recibía y de las visitas que realizaba con su equipo.

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La familia del parapsicólogo peruano confirmó su fallecimiento a los 65 años mediante las redes sociales de Contacto Esotérico

Uno de los episodios que alcanzó mayor difusión fue el de la llamada “casa encantada” del Rímac. En 2010, la familia Rivera acudió a la quinta Santa Rosa tras los reportes de habitantes que aseguraban haber presenciado hechos extraños en el lugar.

El caso llegó a programas de televisión y se instaló en la conversación pública por las versiones de vecinos y residentes. Rivera Torres participó en la investigación junto a su familia, dentro de una cobertura centrada en los testimonios de quienes relacionaban distintos sucesos con una presunta presencia sobrenatural.

La quinta Santa Rosa quedó asociada a la actividad de Contacto Esotérico por el alcance que obtuvo el caso. A partir de esos casos, Rivera Torres consolidó una presencia sostenida en producciones televisivas vinculadas con misterios, historias urbanas y denuncias de actividad paranormal.

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Creadores de contenido recordaron su cercanía con el investigador

Luego de que se conociera el fallecimiento, el creador de contenido IOA publicó un mensaje en el que recordó los proyectos que compartió con Félix Rivera Torres desde 2019. Ambos realizaron videos sobre presuntos fenómenos paranormales y recorrieron distintos lugares para registrar testimonios.

“Te llevaré en el corazón siempre Félix. El cariño y la confianza que nos diste desde el 2019 quedará por siempre impregnado en cada video que grabamos juntos”, escribió IOA en sus redes sociales.

El creador también indicó que buscarán continuar algunos de los planes que había conversado con el parapsicólogo. Su mensaje se sumó a los de seguidores y colegas que destacaron la disposición de Rivera Torres para participar en espacios digitales y compartir su experiencia.

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La vidente Carmen Briceño también expresó sus condolencias y recordó la relación de amistad que mantuvo con el investigador. “Tuve el privilegio de conocerlo y considerarlo un gran amigo, una persona por quien siempre sentí una profunda admiración”, señaló en una publicación.

A estos mensajes se añadió el de Jorge Talavera, conductor de Confesiones Pódcast, programa dedicado a temas paranormales. Talavera entrevistó a Rivera Torres en 2024 y transmitió sus condolencias a los familiares del investigador.

El investigador tuvo presencia en televisión y plataformas digitales, donde compartió casos como el de la quinta Santa Rosa del Rímac