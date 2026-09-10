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Pedro García lanzó sorpresivo consejo a Paolo Guerrero sobre presente en Alianza Lima: “Recupera el título que Universitario posee hace tres años”

El periodista deportivo le dio unos cuantos tips al ‘Depredador’ para que termine su carrera profesional de la mejor manera con los ‘blanquiazules’: “Levántate cada mañana siendo el 9″

Pedro García aconsejó a Paolo Guerrero sobre presente futbolístico en Alianza Lima
Pedro García aconsejó a Paolo Guerrero sobre presente futbolístico en Alianza Lima
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Paolo Guerrero ha sido punto de críticas debido a su bajo rendimiento en Alianza Lima, solo tiene 4 goles en la temporada. El ‘Depredador’ se viene recuperando de un desgarro y no estará frente Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre en Matute.

Esa lesión lo alejará de las canchas entre cuatro y ocho semanas, tiempo estimado de recuperación y será una baja sensible en el equipo de Pablo Guede. Y mientras trabaja en su reaparición, Pedro García aprovechó para lanzar un contundente consejo que generó muchas reacciones.

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“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima, en este minuto. De repente, el fútbol te ofrece la posibilidad de dar la vuelta con Alianza Lima. Y si eso ocurre, entrarás en la historia definitiva de Alianza porque habrás recuperado un título para Alianza que la ‘U’ posee hace tres años y estarás en los libros, en los que ahora todavía no estás, con todo respeto”, apuntó el periodista en el programa de ‘Play TV’.

El periodista deportivo se refirió al presente futbolístico del 'Depredador' en Alianza Lima. (Play TV prime)

Además, García le pidió al ‘Depredador’ concentrarse en el objetivo de la ‘blanquiazules’, que es volver a levantar el trofeo de la Liga 1 después de tres años.

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“Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Entonces, esa experiencia no la reniegues, consejo de pata”, añadió.

Paolo Guerrero – Alianza Lima – Liga 1 – Juan Pablo II – Perú – deportes – 3 septiembre
Paolo Guerrero quedó fuera del duelo ante Juan Pablo II College y su presencia en el clásico corre peligro. Ana Lucía Rodríguez señaló que el delantero necesita al menos dos semanas para recuperarse. (Alianza Lima)

Alianza Lima vs Universitario: día y hora del clásico del Torneo Clausura 2026

El estadio Alejandro Villanueva albergará el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00, hora de Perú. El partido corresponderá a la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘cremas’ en La Victoria, con el respaldo de su hinchada. El encuentro pondrá en juego tres puntos en una nueva edición de la histórica rivalidad del fútbol peruano.

La transmisión estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos del campeonato peruano. Los aficionados podrán acceder al encuentro mediante los operadores que incluyan el canal en su programación. El partido también podrá verse en L1Play, la plataforma de transmisión en línea disponible para usuarios con un plan de suscripción.

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre en Matute. (Liga 1)

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