“Las temperaturas van a seguir subiendo”: Senamhi advierte que El Niño podría llevar el calor a 40 °C

Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

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El fenómeno El Niño Costero ya se encuentra en fase extraordinaria en Perú, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La condición se debe al aumento de la temperatura superficial del mar, que superó los valores establecidos para determinar esa categoría.

Aún no se registran lluvias intensas, aunque estas están previstas para los últimos meses del año, cuando comienza la temporada de precipitaciones pluviales.

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El especialista del Senamhi Nelson Quispe explicó a la Agencia Andina que el calentamiento del mar ya tiene efectos sobre la temperatura del aire, en particular en la costa norte del país. A ese factor se suma la proximidad de la primavera, cuyo inicio está previsto para el 22 de septiembre.

En departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las temperaturas máximas diurnas llegan actualmente a 37 °C. En períodos sin presencia de El Niño Costero, los valores suelen ubicarse entre 30 °C y 32 °C.

Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Máximas de 40 °C

Quispe estimó que el calor continuará en ascenso en el norte peruano a medida que avance el período de calentamiento del mar y se aproxime el verano. De acuerdo con su proyección, las temperaturas máximas diurnas en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad podrían bordear los 40 °C en febrero y marzo de 2027.

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“Todavía nos queda varios meses por delante y las temperaturas van a seguir subiendo, como consecuencia del calentamiento del mar y la llegada del verano”, expresó el especialista del Senamhi.

El organismo meteorológico vinculó el incremento de las temperaturas en la costa norte con el comportamiento del mar y con el cambio estacional previsto para septiembre. La primavera comenzará el 22 de septiembre, mientras el país atraviesa un escenario marcado por el desarrollo de El Niño Costero.

La fase extraordinaria se determina a partir de los valores de la temperatura superficial del mar. Aunque esa condición ya se alcanzó, las precipitaciones intensas todavía no se manifiestan en el país, según precisó Quispe.

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Residentes de Lima atraviesan un cruce peatonal mientras el invierno registra temperaturas elevadas debido al fenómeno El Niño costero.

Las primeras lluvias

El especialista señaló que Perú aún mantiene condiciones secas. Las primeras lluvias podrían comenzar en noviembre y aumentar de forma paulatina durante el verano, etapa en la que predominan las precipitaciones y sus efectos.

“Esperamos que, a partir de noviembre, empiecen las primeras lluvias y eso irá en aumento paulatino en verano, donde predominan las precipitaciones, así como sus efectos”, manifestó Quispe a la Agencia de Noticias Andina.

La previsión se refiere al inicio de la temporada de lluvias en un contexto en el que la temperatura superficial del mar ya superó los parámetros que definen una fase extraordinaria del fenómeno. El Senamhi indicó que todavía falta que ese calentamiento se exprese mediante precipitaciones intensas.

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Las condiciones actuales combinan el aumento de la temperatura del mar con valores elevados de temperatura del aire en la costa norte. En esa zona, las máximas diurnas ya exceden los registros habituales que suelen presentarse en una temporada sin El Niño Costero.

Una persona sostiene un termómetro que marca 30 grados Celsius en una playa de Lima con edificios urbanos de fondo, reflejando el efecto de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño global fuerte

El aumento de la temperatura diurna previsto entre el 10 y el 12 de septiembre en la selva norte y centro está relacionado con un El Niño global fuerte, según explicó Nelson Quispe. El fenómeno influye sobre las lluvias y la nubosidad en la Amazonía peruana.

“Cuando ocurre el Niño global fuerte, la Amazonía tiende a presentar déficit de lluvias y escasa nubosidad, lo que permite mayor ingreso de radiación solar y ello produce más calor en el ambiente”, anotó.

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De acuerdo con la explicación del especialista, el déficit de lluvias y la menor presencia de nubes permiten un mayor ingreso de radiación solar. Esa situación se traduce en temperaturas diurnas más altas en áreas de la selva norte y centro.

El pronóstico del Senamhi para el período comprendido entre el 10 y el 12 de septiembre se concentró en esas zonas de la Amazonía, donde el incremento del calor se asocia al desarrollo de El Niño global fuerte.