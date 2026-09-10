Magaly Medina cuestiona a organizador de Teletón por no responde por ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo

La presentadora Magaly Medina aparece en su programa de televisión. En la pantalla, se proyecta simultáneamente a Sergio León, CEO de la Teletón, durante una conferencia de prensa. El ejecutivo, se dirige a los asistentes en un evento con la marca Teletón de fondo.

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La conferencia de prensa de la Teletón quedó atravesada por las preguntas sobre la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Un representante de la organización evitó dar una explicación concreta sobre la situación, pese a las consultas reiteradas de la prensa.

El vocero fue interrogado por una reportera, quien le pidió aclarar las versiones que circularon después de que ambas conductoras quedaran fuera del evento. La periodista aludió a los dichos de Valcárcel y Pozo, quienes señalaron que les “bajaron el dedo”.

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“Ellos dijeron que le bajaron el dedo y que tú le diste en una reunión que no iban porque incomodaban a los conductores de ‘América Hoy’. ¿Qué pasó?”, preguntó la reportera durante el encuentro con los medios.

La conductora Magaly Medina aborda las declaraciones de un organizador de la Teletón sobre la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

El representante de la Teletón no abordó el punto planteado y optó por poner el foco en la campaña solidaria. “Honestamente, lo que importa acá es el evento que tenemos en conjunto”, respondió.

La explicación no conformó a la periodista, que insistió en conocer qué ocurrió con las figuras televisivas. La ausencia de una respuesta puntual dejó abierta la controversia en torno a la participación de Gisela Valcárcel y su hija.

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Ante una nueva consulta, el vocero volvió a priorizar el objetivo de la transmisión. Indicó que lo central eran “los niños, la Teletón, el evento que comienza este viernes a las 10 de la noche”.

La reportera advirtió que evitar el tema podía alimentar las especulaciones. “Con eso estás haciendo de que el tema siga agrandándose y que no se sepa cuál es la verdad de todo”, le señaló.

La presentadora Magaly Medina aborda las declaraciones de Sergio León, representante de la Teletón, durante la emisión de su programa de televisión.

El representante mantuvo su posición y pidió centrar la atención en los beneficiarios de la iniciativa. “Yo creo que acá tenemos que ubicarnos con las familias de la Teletón”, expresó.

La intervención no incluyó detalles sobre una eventual reunión previa, las decisiones respecto de la conducción ni los motivos por los cuales Valcárcel y Pozo no estarían en el programa.

Magaly Medina cuestionó la respuesta

Magaly Medina reaccionó a las declaraciones del CEO de la Teletón y rechazó la forma en que respondió ante las preguntas de los periodistas. La conductora consideró que el representante no dio una explicación clara sobre el caso.

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“Palabrerías, palabrería, pura palabrería barata”, afirmó la presentadora en Magaly TV La Firme, después de revisar el momento de la conferencia de prensa.

Medina sostuvo que el conflicto no se limita a la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. A su juicio, la situación refleja tensiones que se arrastran desde hace varios años dentro de la organización del evento.

“Este juego de egoísmos, de egos y de soberbias empezaron hace muchos años atrás. Esta es solo la consecuencia de eso”, manifestó la periodista de espectáculos.

La conductora Magaly Medina cuestiona a los organizadores del evento benéfico Teletón tras la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo en la campaña.

Además, cuestionó el lugar que ocupa Cristian Rivero en la conducción de la Teletón. Medina sostuvo que el expresentador de La voz Senior habría asumido una posición de mayor peso dentro de la transmisión.

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“Él tomó como si fuera gran ancla, como si fuera importante se siente. Claro, ahora ya no hay nadie y en medio de tanto desconocido, en tierra de ciegos el tuerto es rey”, dijo sobre Rivero.

La conductora también criticó que Rivero tenga una participación central en el programa. “Se cree la ‘retoquitos’, robando espacio, tapando huecos”, sentenció.

Medina recordó que el presentador compartió durante años espacios televisivos con Gisela Valcárcel. “Fue comparsa de Gisela Valcárcel durante años. Ahora recién es su primer año donde él lo ponen ahí al costado”, añadió.

Las declaraciones de la conductora se sumaron a la polémica que surgió a pocos días del inicio de la Teletón, programada para este viernes a las 22 horas.

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