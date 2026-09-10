Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Vamos Perú! El equipo de Antonio Rizola se medirá con Venezuela por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ deberá asegurar el triunfo frente la ‘vinotinto’ para seguir soñando con el Mundial.
El camino de Perú con Argentina y Brasil por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Perú cayó ante Argentina por 3-1 en su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputa en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola ganó el primer set, pero no logró sostener la ventaja.
La selección peruana se impuso en el parcial inicial, mientras que el conjunto dirigido por Facundo Morando reaccionó en los tres siguientes. El marcador quedó definido con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.
La ‘blanquirroja’ pasó la página y se concentró en Brasil, su segunda presentación en el torneo internacionaL en busca de un boleto al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Dónde ver Perú vs Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
El encuentro entre Perú y Venezuela en vóley podrá verse por Latina TV, mediante las señales 2 y 702 en alta definición. El partido corresponde a la tercera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
La transmisión también estará disponible sin costo desde celulares, tabletas y computadoras. Los hinchas podrán acceder a la emisión digital a través de la aplicación y el sitio web del canal.
El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol incluirá la transmisión del compromiso. Infobae Perú informará sobre la previa, las alineaciones, las incidencias y el desarrollo del partido. La cobertura reunirá también las declaraciones de las jugadoras tras el cierre de la jornada.
Horarios de Perú vs Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
El partido entre Perú y Venezuela se jugará hoy, jueves 10 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con referencia a Miami, iniciará a las 16:00 horas. La jornada tendrá un horario de inicio a las 17:00 en Brasil, país anfitrión del torneo, así como en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.
Lista de convocadas de Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Yadhira Anchante (1, armadora)
- Brenda Lobatón (4, punta)
- Aixa Vigil (6, punta)
- Lucía Magallanes (7, armadora)
- Sandra Ostos (8, punta)
- Mirian Patiño (10, líbero)
- Kiara Montes (11, punta)
- Claudia Palza (12, central)
- Coraima Gómez (18, central)
- Daniela Muñoz (19, punta)
- Saskya Silvano (20, central)
- Rachell Hidalgo (24, líbero)
- Alondra Alarcón (25, punta)
- Andrea Villegas (28, líbero)
Fixture y resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Fecha 1: Perú 0-3 Argentina
- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)