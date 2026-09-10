Perú Deportes

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras el choque con Brasil, la ‘blanquirroja’ chocará con la ‘vinotinto’ con la obligación de ganar para seguir soñando con el Mundial. Sigue las incidencias del crucial duelo

Guardar
06:57 hsHoy

¡Vamos Perú! El equipo de Antonio Rizola se medirá con Venezuela por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ deberá asegurar el triunfo frente la ‘vinotinto’ para seguir soñando con el Mundial.

06:57 hsHoy

El camino de Perú con Argentina y Brasil por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú cayó ante Argentina por 3-1 en su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputa en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola ganó el primer set, pero no logró sostener la ventaja.

La selección peruana se impuso en el parcial inicial, mientras que el conjunto dirigido por Facundo Morando reaccionó en los tres siguientes. El marcador quedó definido con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.

La ‘blanquirroja’ pasó la página y se concentró en Brasil, su segunda presentación en el torneo internacionaL en busca de un boleto al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.
06:57 hsHoy

Dónde ver Perú vs Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y Venezuela en vóley podrá verse por Latina TV, mediante las señales 2 y 702 en alta definición. El partido corresponde a la tercera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

La transmisión también estará disponible sin costo desde celulares, tabletas y computadoras. Los hinchas podrán acceder a la emisión digital a través de la aplicación y el sitio web del canal.

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol incluirá la transmisión del compromiso. Infobae Perú informará sobre la previa, las alineaciones, las incidencias y el desarrollo del partido. La cobertura reunirá también las declaraciones de las jugadoras tras el cierre de la jornada.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.
06:56 hsHoy

Horarios de Perú vs Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido entre Perú y Venezuela se jugará hoy, jueves 10 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con referencia a Miami, iniciará a las 16:00 horas. La jornada tendrá un horario de inicio a las 17:00 en Brasil, país anfitrión del torneo, así como en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Aixa Vigil dimensionó la derrota ante Venezuela y sexto lugar en la Copa Panamericana de Vóley.
Aixa Vigil dimensionó la derrota ante Venezuela y sexto lugar en la Copa Panamericana de Vóley. Crédito: Norceca
06:56 hsHoy

Lista de convocadas de Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
06:56 hsHoy

Fixture y resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Fecha 1: Perú 0-3 Argentina
  • Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Se confirmó participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Hasta qué etapa jugará?

Sandra Rodríguez aseguró que el combinado juvenil estará presente en el torneo nacional y se sumará a la competencia junto a los 11 equipos. Entérate todos los detalles

Se confirmó participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Hasta qué etapa jugará?

Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

La figura brasileña fue alumna del técnico de la selección peruana al inicio de su carrera. Ahora se cruzaron en el Campeonato Sudamericano de vóley

Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

El elenco cusqueño buscará dar el primer golpe en casa cuando reciba a un peligroso conjunto uruguayo, que es segundo en su liga. Conoce los detalles de este choque

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

‘Puchungo’ Yáñez pidió a Yoshimar Yotún para Sport Boys el 2027: “Tiene que llegar gente de jerarquía”

El exfutbolista se pronunció sobre la chance de que el capitán de Sporting Cristal se mude al Callao el próximo año en el centenario del club ‘rosado’, solicitando también a otros nombres de categoría

‘Puchungo’ Yáñez pidió a Yoshimar Yotún para Sport Boys el 2027: “Tiene que llegar gente de jerarquía”

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El sexteto nacional se ha visto sometido en sus dos primeras apariciones. No hay más margen de error. La obligación para seguir en carrera pasa por una recuperación significativa frente a la ‘vinotinto’. Conoce las señales de transmisión del cruce decisivo

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apple sube el precio del iPhone 17, iPhone 16 y iPhone Air en España: lo aumentos alcanzan los 350 euros

Apple sube el precio del iPhone 17, iPhone 16 y iPhone Air en España: lo aumentos alcanzan los 350 euros

De “engañapichanga” a “berreta”: los modismos argentinos no siempre vienen de donde creíamos

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

La emoción de Lizy Tagliani por un paso clave en la historia de su hijo Tati

Un naufragio, tres días y recursos limitados: el juego gratuito de supervivencia disponible en Steam

INFOBAE AMÉRICA

La fuerza laboral agropecuaria en Costa Rica se redujo un 21.9% entre 2021 y 2025

La fuerza laboral agropecuaria en Costa Rica se redujo un 21.9% entre 2021 y 2025

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Estados Unidos juzga a Huawei en un tribunal federal de Nueva York por conspiración delictiva

Capturan a sujeto acusado de intentar estrangular y lanzar de un muro a su sobrino de 4 años en Tegucigalpa, Honduras

DEPORTES

Alarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid

Alarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid

Independiente cerró el mercado de pases con un fichaje y una venta al fútbol ruso: la lista de salidas del Rojo

El descargo de la figura de Las Leonas Vicky Granatto tras su frase sobre Messi que generó polémica: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas”

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación