Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Vamos Perú! El equipo de Antonio Rizola se medirá con Venezuela por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 . La ‘blanquirroja’ deberá asegurar el triunfo frente la ‘vinotinto’ para seguir soñando con el Mundial.

06:57 hs

El camino de Perú con Argentina y Brasil por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú cayó ante Argentina por 3-1 en su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputa en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola ganó el primer set, pero no logró sostener la ventaja.

La selección peruana se impuso en el parcial inicial, mientras que el conjunto dirigido por Facundo Morando reaccionó en los tres siguientes. El marcador quedó definido con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.

La ‘blanquirroja’ pasó la página y se concentró en Brasil, su segunda presentación en el torneo internacionaL en busca de un boleto al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.