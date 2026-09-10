Perú

Magaly Medina critica a Ana Paula y Paolo Guerrero por posible nuevo embarazo: “Nos tienen acostumbrados a la toxicidad”

La periodista cuestionó la decisión de la pareja de tener un tercer hijo, pese a su constantes conflictos de pareja

Las pruebas son claras. 'Amor y Fuego' te presenta el informe completo que confirma el embarazo de Ana Paula Consorte. Analizamos sus movimientos, sus publicaciones y su evidente estado de gestación. Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Magaly Medina cuestionó la dinámica de pareja de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tras la difusión de imágenes que reavivaron los rumores sobre un posible tercer embarazo de la modelo brasileña. La conductora consideró que los conflictos y reconciliaciones entre ambos se han vuelto frecuentes.

El tema fue abordado en la reciente edición de su programa, donde Medina compartió la mesa de debate con el influencer Ric La Torre y la psicóloga Laura Borlini. La conversación partió de las escenas emitidas por Amor y Fuego, que mostraron a Consorte durante una salida en Lima.

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Hasta ahora, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han comunicado que esperen otro hijo. Las especulaciones surgieron por la apariencia de la brasileña en las tomas registradas por el espacio televisivo.

Magaly Medina con vestido rosa junto a una imagen de Ana Paula Consorte vestida de negro en la calle con una flecha amarilla
Magaly Medina comenta en su programa de televisión los rumores sobre un nuevo embarazo de Ana Paula Consorte.

Medina puso el foco en la relación que mantienen la modelo y el delantero de Alianza Lima, marcada, según señaló, por episodios de distanciamiento y posteriores acercamientos. Para la presentadora, esa dinámica puede tener consecuencias dentro de la familia.

Cuántas Ana Paulas y Guerreros tenemos, esta pareja nos tiene acostumbrados a esa toxicidad que se ha vuelto muy normal para ellos”, manifestó la conductora antes de que se emitiera el informe sobre la pareja.

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La periodista se refirió también a los dos hijos que tienen en común y al escenario que se abriría si se confirma la llegada de un nuevo bebé. En su opinión, las diferencias públicas entre ambos no son un asunto menor cuando hay menores involucrados.

DOs mujeres y un hombre en un estudio de televisión con un rótulo inferior que indica Las idas y vueltas de Ana Paula y Paolo
Magaly Medina analiza la relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero junto a sus invitadas durante la emisión del programa Magaly TV La Firme.

Es una mujer que ya si la relación de los dos está mal, discuten, se pelean, tiene dos hijos chicos, va a nacer otro y ellos siguen en el mismo tren cuál es la situación de paz y estabilidad emocional para la familia que tienen”, cuestionó Medina en su programa.

Sus comentarios se produjeron luego de que Amor y Fuego mostrara imágenes de Consorte en la capital peruana. La brasileña había permanecido durante varias semanas en Brasil junto a sus hijos, donde los acompañó en el inicio de sus actividades escolares.

Los rumores de un nuevo embarazo de Ana Paula Consorte

Las cámaras de Amor y Fuego registraron a Ana Paula Consorte durante una jornada en Lima. En una de las secuencias, la exbailarina caminó hacia un vehículo con una vestimenta que dejó ver una silueta que llamó la atención de los conductores del programa.

Las imágenes volvieron a instalar la posibilidad de que la pareja tenga un tercer hijo. No obstante, ninguno de los dos se ha pronunciado de forma pública sobre esa versión.

En el material televisivo, Consorte aparece mientras cruza una pista junto a sus hijos. Después, los ayuda a subir a una camioneta que era conducida por Guerrero.

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿se confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?. Amor y Fuego.

El futbolista peruano, que milita en Alianza Lima, y la modelo brasileña han enfrentado rumores sobre crisis en su relación en más de una ocasión. Pese a ello, ambos han reaparecido juntos en distintos momentos, aunque sin dar mayores detalles sobre su vida privada.

Por ahora, el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte permanece sin confirmación oficial. Las imágenes difundidas en televisión y el posterior debate en el programa de Magaly Medina volvieron a situar a la pareja en el centro de los comentarios sobre su vínculo sentimental.

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