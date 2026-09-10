Suicidio en Perú: 7 de cada 10 intentos registrados este año corresponden a menores de 30 años

Minsas advierte que el 90% de los casos de suicidio en el Perú están ligados a depresión, ansiedad u otros transtornos. (Foto: Andina)

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En el Perú, 2.457 intentos de suicidio fueron registrados por el Ministerio de Salud (Minsa) entre enero y julio de 2026. La cifra supera ampliamente los 520 casos contabilizados durante todo 2016, lo que evidencia un incremento importante en los registros de la última década. Sin embargo, el propio Minsa advierte que esta diferencia no significa necesariamente que los intentos hayan aumentado en esa misma proporción, debido a que actualmente existe una mayor detección de estos casos por parte de los servicios de salud.

El dato, difundido en un informe de RPP, cobra especial relevancia porque los casos se concentran principalmente en la población joven. De los 2.457 intentos reportados hasta julio, 1.210 corresponden a personas de 18 a 29 años, y 651 fueron registrados en adolescentes de 12 a 17 años. En conjunto, ambos grupos representan cerca de siete de cada diez intentos de suicidio notificados este año.

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Natalia Ascurra, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, señala que, aunque una parte del incremento de los registros puede explicarse por una mejor identificación de los casos, también existe una tendencia al alza de los intentos suicidas entre adolescentes y jóvenes, un comportamiento que no se limita al Perú y que también se observa a nivel mundial.

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo en adolescentes?

En el caso de los adolescentes, especialistas identifican diversos factores que pueden relacionarse con conductas suicidas. Entre ellos menciona la depresión, la ansiedad severa, las autolesiones, el bullying, los conflictos familiares y el consumo de sustancias psicoactivas.

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Minsa subraya la importancia de atender la salud mental de la ciudadanía. (Foto: Andina)

El especialista destaca el papel de las instituciones educativas como espacios de prevención. Aunque los colegios no pueden resolver por sí solos todos los problemas emocionales de sus estudiantes, sí pueden contribuir a detectar señales de alerta y facilitar que reciban atención especializada de manera oportuna.

En los jóvenes de 18 a 29 años también pueden influir los cambios propios de una etapa marcada por nuevas responsabilidades y decisiones. El paso de la escuela a la universidad, la presión por elegir una carrera, las expectativas sobre el futuro y la adaptación a una nueva rutina pueden convertirse en fuentes de estrés.

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A los factores individuales y educativos se suman condiciones sociales que pueden incrementar la vulnerabilidad. De acuerdo con la especialista del Minsa, entre ellas se encuentran la violencia en el hogar, la exposición a la delincuencia, el abuso sexual, el bullying, el consumo de sustancias y la pobreza.

También existe un riesgo asociado a los trastornos de salud mental que no son identificados o atendidos oportunamente. Por ello, la detección temprana resulta fundamental, especialmente cuando una persona presenta cambios importantes en su comportamiento o atraviesa situaciones que afectan seriamente su bienestar emocional.

Suicidios en Perú

Ministerio de Salud advierte que el 90% de los casos de suicidio en el Perú son por problemas de salud mental o transtornos. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 518 muertes por suicidio en el Perú en lo que va de 2026.

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La cifra evidencia la importancia de fortalecer la prevención y garantizar una atención oportuna, tanto desde los servicios de salud como desde el entorno cercano de las personas que enfrentan una situación de riesgo.

Ante un intento de suicidio, los profesionales de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) evalúan el nivel de riesgo y determinan la atención que requiere cada persona. Si este es elevado, puede recomendarse una hospitalización breve en una unidad de salud mental de un hospital general, explica Natalia Ascurra, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa.

La especialista también destaca la importancia de brindar afecto, escuchar y conectar a la persona con un servicio de salud mental, especialmente cuando existen señales de alerta.

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Si usted o alguien cercano está pasando por un momento difícil o necesita apoyo emocional, es importante buscar ayuda de un profesional de salud mental. También puede llamar gratuitamente a la Línea 113, opción 5, del Ministerio de Salud, o acudir a un Centro de Salud Mental Comunitaria para recibir orientación y atención.