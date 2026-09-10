Perú

“Ernesto Álvarez no tiene idea de lo que está hablando”: penalistas responden al ministro por sus críticas al Código Procesal Penal

Para Humberto Abanto, el titular de Justicia “desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado”, mientras que César Nakazaki considera necesario que Álvarez “cuente con la mejor información para que pueda orientar” en temas que no son de su especialidad

El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.
El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.
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Abogados litigantes en materia penal manifestaron sus críticas hacia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, por despotricar contra el Código Procesal Penal de 2004 a pesar de que la rama penal no es su especialidad. Se trata de los abogados Carlos Rivera, César Nakazaki y Humberto Abanto, quienes se pronunciaron luego de la intervención de Álvarez ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En dicha sesión, el titular de Justicia afirmó con desconocimiento que, cuando el juzgamiento ya inició, pero Fiscalía quiere incorporar una prueba, el juez debe convocar a una nueva audiencia con todas las partes, “lo que demora tres a cuatro meses”. " Imaginarán ustedes por qué los juicios prácticamente en este momento no tienen final y es muy difícil lograr una condena a un delincuente, sobre todo a aquellos que están protegidos, no solamente por la logística criminal, sino por abogados que forman parte de la banda criminal".

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Sin embargo, esta afirmación es imprecisa, por decirlo menos. La incorporación de una prueba en pleno juicio oral solo puede darse al inicio (prueba nueva) o luego de que se actuaron los medios probatorios admitidos en el control de acusación (prueba excepcional). El Juzgado de Juzgamiento no convoca una audiencia nueva ni dilata su resolución por 3 o 4 meses, como dice el ministro Ernesto Álvarez. La incorporación de pruebas es una fase del juzgamiento y la resolución se emite de manera inmediata.

Críticas

El abogado penalista César Nakazaki consideró necesario que el ministro de Justicia “cuente con la mejor información para que pueda orientar en temas que no son de la especialidad del Derecho Constitucional, como el Derecho Procesal Penal”.

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Captura de pantalla con una publicación en texto firmada por la cuenta de César Nakazaki en una red social
El abogado César Nakazaki señala la importancia de informar al ministro de Justicia sobre el Código Procesal Penal y el garantismo.

“Es un gran error pensar que garantías (de un debido proceso) son la causa del problema de la justicia penal; las deficiencias en la investigación, por ejemplo, por limitaciones tecnológicas, periciales, si es una causa real del problema”, dijo Nakazaki en su cuenta de X.

Por su parte, el abogado Carlos Rivera aseveró que Ernesto Álvarez “no tiene idea de lo que está hablando” y que el objetivo sería “eliminar las garantías elementales del debido proceso”.

La crítica más ácida vino por parte del reconocido penalista Humberto Abanto, quien se refirió a Álvarez como alguien que “jamás ha defendido un caso y forma abogados”, en referencia a que el ministro de Justicia ejerce la docencia universitaria.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X escrita por Humberto Abanto con texto sobre derecho penal
El abogado Humberto Abanto cuestiona las declaraciones de un ministro relativas al Código Procesal Penal y las garantías del debido proceso.

“Una característica de los Estados democráticos es que, a diferencia de los estados autoritarios y totalitarios, en ellos siempre resulta muy difícil condenar a una persona, porque no se trata de un asunto baladí (es un castigo severo privar de la libertad a una persona y peor en un sistema carcelario como el nuestro) y tiene que reducirse al mínimo posible el riesgo de un error judicial. Asombra que no lo sepa el señor ministro”, apuntó Abanto.

Humberto Abanto, además, sostuvo que el debido proceso es un principio que “un expresidente del Tribunal Constitucional debería conocer a la perfección”. “Cuánta sabiduría hay en el proverbio árabe: ‘No abras tus labios a menos que estés seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que tu silencio’. El ministro desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado”, expresó.

Segunda parte del tuit de Humberto Abanto
Segunda parte del tuit de Humberto Abanto

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