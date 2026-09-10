Presidente del JNE confirma que definirán si Rafael López Aliaga recibiría credencial de alcalde si gana

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo debatirá si el candidato a primer regidor de Lima, Rafael López Aliaga, podrá recibir la credencial de alcalde en caso de que su lista resulte ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La declaración llega después de que catorce organizaciones políticas exigieran al ente electoral un pronunciamiento sobre este vacío interpretativo antes del viernes 11 de septiembre.

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En conferencia de prensa desde Cusco, Burneo dio a conocer que está al tanto de “esta inquietud de catorce organizaciones políticas respecto de que el pleno decida en torno a esta pregunta” hasta antes del viernes 11 de setiembre.

“No nos amarran los plazos porque ya se ha puesto en conocimiento del presidente del Jurado y ya hemos con secretaría establecido de acuerdo a nuestra agenda, el poder poner en debate este tema”, afirmó Burneo ante una consulta de RPP.

La exigencia

Como se recuerda, catorce partidos solicitaron al JNE un pronunciamiento vinculante y definitivo sobre si los alcaldes electos en 2022 pueden recibir credencial de alcalde en el proceso actual, en caso de que resulten elegidos como primeros regidores. El artículo 194 de la Constitución peruana prohíbe de manera expresa la reelección inmediata de alcaldes, lo que según estas organizaciones genera “un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE” que “afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado”.

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Renovación Popular, el partido de López Aliaga, fue la única agrupación que votó en contra de la moción, que obtuvo 14 votos a favor y uno en contra. El planteamiento surgió en el marco de las negociaciones para el debate de candidatos a la alcaldía de Lima, programado para los días 21 y 22 de septiembre.

Se caería el debate

Catorce partidos políticos que compiten por la alcaldía de Lima Metropolitana advirtieron que no participarán en el debate electoral organizado por el JNE si el organismo no define, antes del viernes 11 de septiembre, la situación de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

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Un documento suscrito por varios partidos políticos peruanos solicita al Jurado Nacional de Elecciones una resolución sobre la reelección de alcaldes para los comicios de 2026.

El anuncio lo formuló Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, en una entrevista con Canal N. El dirigente cuestionó los dichos del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien había señalado que el tribunal electoral solo se pronunció sobre la posibilidad de que un alcalde en funciones o electo en 2022 se postule como primer regidor, pero no sobre si esa persona recibirá la credencial de alcalde en caso de resultar ganadora la lista.

“Se lo digo claramente al señor Burneo. Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial”, sostuvo Bruce. El candidato agregó que, mientras el organismo no se pronuncie, los partidos no tomarán parte en el debate previsto por el JNE, al que calificó de carente de confianza.

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“El Jurado está en la obligación de decirnos si ese señor puede presidir su lista y ser candidato a la alcaldía o no”, remarcó Bruce, quien planteó que los electores deben saber si, al votar por el símbolo de Renovación Popular, eligen a López Aliaga o a la candidata a primera regidora, Jeanette Alonzo.