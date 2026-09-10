Perú

Ascienden a Elvis Miranda, policía que pasó 26 días en prisión por abatir a presunto delincuente en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura confirmó en junio el fallo que exime de responsabilidad penal al efectivo, tras determinar que actuó en cumplimiento de sus funciones

La fiscalía pidió hasta 20 años de cárcel. El proceso se extendió por más de seis años en medio de cuestionamientos al manejo de la escena del crimen y falta de testigos fiables. (Composición: Infobae)
La fiscalía pidió hasta 20 años de cárcel. El proceso se extendió por más de seis años en medio de cuestionamientos al manejo de la escena del crimen y falta de testigos fiables. (Composición: Infobae)
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El suboficial de segunda PNP Elvis Joel Miranda Rojas, quien permaneció 26 días en prisión tras abatir a un presunto delincuente en el distrito de Castilla, fue ascendido al grado de suboficial de primera por la causal de “Acción Distinguida”. El reconocimiento llegó después de más de siete años de proceso judicial en los que se determinó su inocencia.

El caso se remonta a enero de 2019, cuando Miranda intervino ante un grupo de sujetos que presuntamente había arrebatado una billetera a un ciudadano. Según la investigación policial, los involucrados se desplazaban en una mototaxi y, al advertir la presencia del efectivo, intentaron huir mientras disparaban en su contra. Miranda repelió la agresión y una de las balas alcanzó a Juan Carlos Ramírez Chocán, quien falleció minutos después a causa de la herida.

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La madre del suboficial, Lucy Rojas, ha expresado su frustración ante lo que considera un trato injusto hacia su hijo. (Andina)
La madre del suboficial, Lucy Rojas, ha expresado su frustración ante lo que considera un trato injusto hacia su hijo. (Andina)

Presunto delincuente abatido

El fallecimiento del sujeto abrió una causa penal contra el policía por su actuación durante la intervención. El proceso se extendió durante más de siete años, período en el que Miranda debió afrontar las distintas instancias judiciales derivadas del hecho.

La resolución sobre su responsabilidad penal llegó recién en junio de 2026, cuando la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó el fallo definitivo que lo eximió de cualquier responsabilidad. El tribunal determinó que el efectivo actuó en cumplimiento de sus funciones al repeler el ataque armado de los presuntos delincuentes.

Sala de Apelaciones define este viernes si revierte absolución del policía Elvis Miranda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Sala de Apelaciones define este viernes si revierte absolución del policía Elvis Miranda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Reconocimiento será en los próximos días

Con la resolución firmada, Miranda pasó oficialmente al grado de suboficial de primera. La ceremonia formal en la que se le otorgará el reconocimiento aún no tiene fecha confirmada, pero desde Coraspol indicaron que se llevará a cabo en los próximos días.

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Voceros de la corporación señalaron que su objetivo es visibilizar y reconocer los méritos de los efectivos policiales que cumplen su labor durante intervenciones operativas, en particular en casos donde su actuación es sometida a extensos procesos de revisión judicial antes de confirmarse su apego a la normativa vigente.

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