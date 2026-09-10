López Aliaga enfría sus críticas a Keiko Fujimori y la seguirá respaldando: “No voy a petardear un Gobierno de 40 días”

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que mantendrá su respaldo al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, pese a los cuestionamientos que ha formulado contra su gestión, y sostuvo que no corresponde exigir resultados inmediatos a una administración con poco más de un mes en el poder.

“Yo dije claramente en otra entrevista que no voy a petardear a un Gobierno que lleva 40 días o menos”, afirmó en una entrevista con Canal N, en la que calificó sus críticas de “constructivas” y orientadas a plantear medidas para mejorar la gestión.

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El dirigente señaló que su agrupación mantiene su respaldo parlamentario a la jefa de Estado y destacó los votos de su bancada en ambas cámaras del Legislativo como una muestra de apoyo a la gobernabilidad.

“Si en diputados o senadores la quieren fastidiar por un tema de decreto de urgencia, tienen los votos de Renovación para apoyarla. (...) No somos locos. Evidentemente, no se le puede pedir resultados en un mes o 40 días”, sostuvo.

Sus declaraciones contrastan con sus anteriores cuestionamientos a Fujimori, entre ellos su afirmación de que se arrepentía de haberla respaldado en campaña y su comparación de la actual mandataria con la exgobernante Dina Boluarte (2023-2025).

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No obstante, el exalcalde capitalino insistió en que el Ejecutivo debe adoptar medidas inmediatas frente a la inseguridad y cuestionó que espere la aprobación de facultades legislativas para actuar en asuntos que, a su juicio, requieren una respuesta urgente.

En particular, reclamó nuevamente la emisión de decretos de urgencia para dotar a la Policía de equipos de geolocalización y otras herramientas para combatir las extorsiones, así como recursos y locales destinados a acelerar los procesos por flagrancia.

“¿No parece urgente que no nos maten 220 peruanos?”, cuestionó al referirse a la cifra de fallecidos que atribuyó a los primeros días del Gobierno de Fujimori.

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También criticó el pedido de facultades legislativas presentado por Fujimori y sostuvo que algunas de las medidas propuestas podrían ejecutarse mediante mecanismos que ya están a su disposición.