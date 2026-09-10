Nuevas imágenes de ‘Amor y Fuego’ confirmarían embarazo de Ana Paula Consorte: esto dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre tras verlas

En exclusiva, el programa 'Amor y Fuego' revela las imágenes que confirman el embarazo de Ana Paula Consorte. La modelo fue captada luciendo una notoria pancita, poniendo fin a los rumores sobre la llegada del tercer hijo de Paolo Guerrero. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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El programa ‘Amor y Fuego’ difundió un reportaje con imágenes que mostrarían el abultado vientre de Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, en lo que reavivó las versiones sobre un tercer embarazo de la modelo brasileña. El registro, transmitido como exclusiva del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró a Consorte en distintos momentos de una jornada en Lima, junto a sus hijos y al propio Guerrero.

El reportaje se produjo después de que la modelo permaneciera varias semanas en Brasil, país al que viajó en medio de versiones sobre una crisis de pareja con el delantero de Alianza Lima. Según el registro difundido por el programa, Consorte regresó a Lima y fue captada mientras cruzaba una calle en dirección a la camioneta donde la esperaban Guerrero y uno de sus hijos.

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El reportaje reconstruyó el viaje de Consorte a Brasil y su regreso a Lima

La producción de ‘Amor y Fuego’ reconstruyó la secuencia de hechos previos a las imágenes del vientre de la modelo, a partir de publicaciones que la propia Ana Paula Consorte compartió en sus redes sociales durante su estadía en Brasil. En una de ellas, la modelo explicó los motivos de su viaje. “Amigas, necesitaba unos días desconectada para reconectar y cambiarme el color de pelo”, escribió Consorte.

Las pruebas son claras. 'Amor y Fuego' te presenta el informe completo que confirma el embarazo de Ana Paula Consorte. Analizamos sus movimientos, sus publicaciones y su evidente estado de gestación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El reportaje también incluyó una declaración de Paolo Guerrero, recogida semanas atrás por el propio espacio, en la que el futbolista negó que existiera un conflicto de pareja pese a que ambos habían dejado de seguirse en redes sociales. “No puedo decir que es una pelea, dejarnos de seguir o seguirnos creo que no tiene nada que ver con el tema de la relación que nosotros tenemos”, había declarado el delantero en ese momento.

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Tras el regreso de Consorte a Lima, el programa registró un nuevo encuentro con Guerrero, en el que el futbolista fue consultado directamente sobre el estado de su relación. “¿Todo bien ya en la familia, Paolo?”, le preguntó una reportera del espacio, a lo que el delantero respondió de forma escueta. “Todo bien”, afirmó Guerrero ante las cámaras.

Las imágenes del vientre abultado de Consorte durante la salida familiar

El punto central del reportaje fueron las tomas en las que se observa a Consorte con un vientre abultado mientras ayudaba a sus hijos a subir a la camioneta conducida por Guerrero. El programa vinculó ese registro con una publicación previa de la modelo en la que felicitaba al club brasileño Corinthians, equipo en el que Guerrero se consagró campeón mundial de clubes, acompañada de emoticones interpretados por la producción como una señal adicional sobre un posible embarazo.

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'Amor y Fuego' difundió imágenes del vientre abultado de Ana Paula Consorte y reavivó los rumores de embarazo con Paolo Guerrero.

Las imágenes del vientre de Consorte, por sí solas, no permiten confirmar la gestación. El medio precisó que la presencia de la modelo en Lima coincidió con la de Guerrero en la ciudad, y que ambos compartieron una salida junto a sus hijos sin que se registrara una declaración directa sobre los rumores de embarazo.

La ecografía publicada por Consorte generó interpretaciones divididas entre los conductores

Horas antes de la difusión del reportaje, Ana Paula Consorte había compartido en Instagram una imagen de una ecografía junto a dos frascos de su marca de perfumes, publicación que generó reacciones divididas entre los usuarios y que también fue analizada por los conductores de ‘Amor y Fuego’ durante el programa.

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Rodrigo González interpretó la publicación como una estrategia comercial de la modelo. “Ella está aprovechando esta coyuntura para facturar. Al parecer es un lanzamiento de un perfume, entonces, como sabe que está toda la atención sobre ella, sobre el embarazo, ha puesto una especie de ecografía”, señaló el conductor.

El reportaje de 'Amor y Fuego' reconstruyó el viaje de Ana Paula Consorte a Brasil y su regreso a Lima en medio de versiones de crisis de pareja.

Su compañera, Gigi Mitre, ofreció una lectura distinta sobre la imagen difundida. “Yo veo un cachorrito ahí, más que un bebé. Ahí está su nariz, su hocico. Para mí es un cachorrito, y hasta mano de cachorrito pareciera”, sostuvo Mitre, en un intercambio que se extendió durante varios minutos del programa.

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González también recordó que había anticipado la versión del embarazo semanas atrás. “El 19 de agosto les di aquí la primicia, la exclusiva del embarazo de Ana Paula Consorte, cuando ella estaba arrebatada y se fue a Brasil eliminando nuevamente a Paolo Guerrero de todas sus plataformas”, afirmó el conductor durante la emisión.

Los conductores cuestionaron la estabilidad de la relación ante un posible tercer hijo

Además de analizar las imágenes y la publicación de la ecografía, ambos conductores plantearon una reflexión sobre la conveniencia de que la pareja amplíe su familia en medio de los conflictos que han marcado su relación en los últimos meses. Gigi Mitre expresó reparos sobre la decisión, en caso de confirmarse el embarazo.

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Los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre, analizaron las imágenes que confirmaría que Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada de Paolo Guerrero y cuestionaron a la pareja por traer un nuevo bebé en medio de la inestabilidad que han tenido a lo largo del tiempo en su relación amorosa. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Con tanta inestabilidad en la pareja, que eso no lo podemos negar ni tapar con un dedo, no sé si sea la forma más conveniente de seguir trayendo niños al mundo”, señaló la conductora. Rodrigo González, por su parte, vinculó la actitud conciliadora que mostró Guerrero en sus últimas apariciones públicas con el conocimiento previo de la noticia.

“Ahora entiendes por qué Paolo estaba tan conciliador, porque sabía que se van a enterar de aquí a poco que ella está embarazada, y no le beneficia para nada que trascienda que él estaba peleando”, explicó el conductor durante el programa.

Hasta el momento, ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han confirmado ni descartado de manera oficial la información sobre un tercer embarazo, en un contexto en el que ambos ya son padres de dos hijos en común, pero además, Consorte tiene una hija mayor y Guerrero tres hijos mayores.

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