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Mario Hart descarta reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira: “Pensar en eso ahorita es complicado”

El piloto evitó revelar si aún está enamorado de la influencer venezolana. Sin embargo, aseguró que conservará cariño por la madre de sus hijos.

Mario Hart descartó una reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira y afirmó que pensar en una segunda oportunidad como pareja resulta complicado en este momento. 'Amor y Fuego'.
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Mario Hart descartó una reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira y afirmó que pensar en una segunda oportunidad como pareja resulta “complicado” en este momento. El piloto fue consultado por ‘Amor y Fuego’ sobre el vínculo que mantiene con la madre de sus hijos tras la separación.

Hart evitó definir si continúa enamorado de la modelo venezolana. Señaló que prefiere reservar sus sentimientos, aunque aseguró que el cariño entre ambos se mantendrá por la familia que construyeron y por su rol compartido como padres.

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El piloto también se refirió a las imágenes en las que Korina Rivadeneira fue vista junto a otro hombre en una camioneta vinculada a ambos. Mario Hart sostuvo que los dos tienen libertad para seguir con sus vidas y consideró que una fotografía o un video no prueban necesariamente que exista una relación formal.

Mario Hart habló de una posible reconciliación con Korina Rivadeneira

Durante un evento, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Mario Hart para preguntarle por la relación que conserva con Korina Rivadeneira. El reportero le consultó si mantenía abierta la posibilidad de una segunda oportunidad como familia.

“¿Crees que se dé una segunda oportunidad entre ustedes como familia? ¿Dejas esa puerta abierta a que se haya una reconciliación, ustedes siendo un hogar?”, preguntó el periodista. Hart respondió: “Creo que pensar en eso ahorita es complicado”.

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La declaración del piloto no confirmó una reconciliación ni planteó que exista un plan para retomar la relación. Su respuesta se centró en la situación actual de ambos y en la dificultad de evaluar una posibilidad de ese tipo.

Ante la pregunta sobre si todavía está enamorado de Korina Rivadeneira, Mario Hart decidió no profundizar. “Mis sentimientos y todo eso me lo guardo para mí”, expresó.

Luego, el reportero le planteó si, más allá de una relación sentimental, permanece el afecto por la familia que formaron y por las experiencias que han atravesado juntos. Hart respondió que ese cariño seguirá presente.

“Sí, por supuesto. Un cariño va a haber siempre. El cariño va a ser, eh, para toda la vida, yo creo”, manifestó el piloto.

Mario Hart descarta reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira. IG
Mario Hart descarta reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira. IG

El vínculo entre Mario Hart y Korina Rivadeneira como padres

Mario sostuvo que el vínculo con Korina se mantiene en buenos términos debido a que ambos son padres. El piloto señaló que esa relación permanecerá a lo largo del tiempo, pese a que ya no estén juntos como pareja.

“Todo bien, eso es algo que no va a cambiar y como lo he dicho siempre vamos a ser padres toda la vida, así que vamos a estar de una manera ligados unidos”, precisó ante las cámaras de Willax TV.

El reportero también le preguntó cómo es el trato entre Korina Rivadeneira y los padres de Mario Hart. El piloto respondió de manera breve y aseguró que no existen problemas entre ellos. “Sí, muy bien, todo bien, como siempre”, dijo.

Frente a otra consulta vinculada a la situación familiar, Hart agregó: “No hay nada que sanar está todo bien”. Sus declaraciones apuntan a que la relación entre ambos se desarrolla desde la crianza compartida de sus hijos.

La conversación ocurrió después de la polémica generada por los videos que Korina Rivadeneira publicó en redes sociales. En esas publicaciones, la modelo realizó una catarsis sobre su matrimonio y habló de aspectos de su relación con Hart.

Entre los temas que llamaron la atención estuvo el llamado “50/50”, una referencia que provocó comentarios sobre la dinámica económica de la pareja. Al ser consultado por Willx TV sobre si ese aspecto tuvo un peso importante en la separación, Mario Hart respondió: “No, totalmente”.

El piloto no dio mayores detalles sobre ese punto. Su posición pública se concentró en afirmar que mantiene una relación cordial con Korina Rivadeneira como madre de sus hijos y que ambos continúan vinculados por su familia.

Mario Hart con gorra frente a un micrófono a la izquierda y Korina Rivadeneira mirando a la cámara a la derecha
Mario Hart aclara que la decisión de compartir los gastos del hogar con Korina Rivadeneira fue un acuerdo mutuo.

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