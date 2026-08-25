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Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

El ‘Cóndor’ sostiene que la contratación no encajó con lo que necesitaba el ataque y propone que el club aliancista debió buscar un delantero veloz, con un perfil como el de Eryc Castillo

Andrés Mendoza – Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Andrés “Cóndor” Mendoza encendió la mecha y puso a Federico Girotti en el centro de la polémica, con un dardo que rebotó en Alianza Lima y también en el banco de Pablo Guede. (YouTube: Tinbet Play)
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El exfutbolista peruano Andrés Mendoza criticó el presente del delantero argentino Federico Girotti en Alianza Lima, al considerar que su aporte ofensivo no ha sido el esperado desde su llegada a La Victoria. El atacante, que arribó para ser decisivo tras su etapa en Talleres, afronta cuestionamientos por su escasa efectividad en el Torneo Clausura y por una producción goleadora que, hasta el momento, no alcanza las expectativas que suele generar un refuerzo extranjero.

En ese contexto, Mendoza llevó la discusión al plano de la elección del plantel y planteó que el club debió optar por un perfil distinto de atacante. En el programa Datazo, sostuvo que, si la idea era sumar un “9”, la búsqueda debió dirigirse hacia un futbolista con características similares a Eryc Castillo, al que describió por su velocidad.

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Las frases de Mendoza en Datazo y la crítica al fichaje

Andrés Mendoza – Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Andrés Mendoza cuestionó duramente el rendimiento de Federico Girotti en Alianza Lima y calificó de “desastre” su desempeño, además de considerar equivocada la decisión de ficharlo para la temporada 2026. (YouTube: Tinbet Play)

La intervención de Mendoza en Datazo incluyó una definición contundente sobre el rendimiento de Girotti y una lectura crítica sobre la contratación. En su análisis, el exjugador no solo apuntó al desempeño en cancha, sino también a la decisión dirigencial de incorporar al atacante para la temporada 2026.

“Girotti así juegue de ‘9’, es una m... es un desastre. Yo creo que Alianza se equivocó en traer a Girotti. Si tú querías un ‘9’, lo mejor era que traigas a uno como Castillo, veloz”, fueron las palabras de Mendoza en el programa.

El comentario se produjo en medio de un escenario en el que el delantero argentino es observado por su falta de influencia en el frente de ataque. Desde la óptica de Mendoza, el equipo necesitaba un tipo de delantero distinto para potenciar su propuesta y, por eso, insistió en la comparación con un atacante de mayor velocidad.

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Guede, el doble punta y el rol del “9” en Alianza Lima

Andrés Mendoza – Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
El ‘Cóndor’ Mendoza puso bajo la lupa el ataque de Alianza Lima y explicó su preferencia: un solo ‘9’, con Federico Girotti o Paolo Guerrero como referencia y Eryc Castillo por una banda. (Alianza Lima)

Mendoza también se refirió a la idea de juego del entrenador Pablo Guede y a la forma en que el equipo estructura su ataque. En esa línea, señaló que el técnico se habría acostumbrado a disponer dos delanteros en el frente y dejó abierta la posibilidad de que esa variante se repita en el próximo compromiso.

“Lo que pasa es que el profe’ ya se acostumbró a jugar con dos delanteros adelante. En el partido contra Melgar, están cambiando. Yo me imagino que para el partido contra Deportivo Garcilaso va a poner dos delanteros”, indicó en Datazo.

Aun así, el exfutbolista explicó que su preferencia pasa por un esquema con un único centrodelantero, con opciones concretas para ese puesto. “Para mí, yo prefiero que juegue Girotti o Paolo Guerrero de ‘9’ solo y que Eryc Castillo juegue por fuera”.

El planteo de Mendoza combinó, por un lado, una mirada táctica sobre la disposición ofensiva y, por otro, una evaluación individual del rendimiento del argentino. En su comentario, el debate sobre si jugar con doble punta o con un solo “9” apareció asociado a la necesidad de ubicar perfiles específicos en zonas determinadas del ataque.

Tres goles y una producción por debajo de lo esperado en el Clausura

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La sequía goleadora de Federico Girotti alimentó las críticas en Alianza Lima. Andrés Mendoza cuestionó su fichaje y consideró que el club necesitaba un delantero con mayor velocidad y desequilibrio. (Alianza Lima)

En el foco de la crítica quedó la cuota de gol del delantero de 27 años, que, según se mencionó, suma apenas tres tantos con la camiseta de Alianza Lima desde su arribo. En el análisis de Mendoza, esa cifra resulta insuficiente para lo que el club necesita en el Torneo Clausura, sobre todo si se considera la expectativa que suele acompañar la incorporación de un atacante extranjero.

El cuestionamiento se apoyó en la idea de que Girotti llegó para aportar una diferencia clara, pero todavía no logró marcarla. Esa percepción, de acuerdo con lo expresado en el programa, explica el aumento de señalamientos de parte de exjugadores vinculados a la selección peruana, dentro de una conversación pública que se intensificó a medida que transcurre el Clausura.

En ese marco, Mendoza reiteró su postura sobre la decisión de ficharlo para 2026 y sostuvo que Alianza Lima debió elegir otro tipo de delantero para el puesto, con énfasis en la velocidad como rasgo determinante.

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