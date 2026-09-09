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Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

La capitana de la selección peruana se lesionó en la derrota ante Argentina y su presencia en la segunda fecha del torneo clasificatorio está en duda

La capitana de la selección peruana de vóley sufrió una caída en el partido ante Argentina. Créditos: AQUITVO Sudamericano.
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La selección peruana de vóley mostró entrega en el partido ante Argentina por la primera fecha del Campeonato Sudamericano 2026. Pese a la derrota, el equipo de Antonio Rizola dejó todo en el Maracanãzinho. Kiara Montes se lesionó cuando intentó salvar un balón fuera del campo.

Al inicio del segundo set, Montes corrió cerca del banco de suplentes de la ‘bicolor’ para evitar el punto de la ‘albiceleste’. En su intento, tropezó y se dobló el tobillo. La lesión le impidió disputar ese parcial, aunque volvió para el siguiente set, con evidentes muestras de carácter y compromiso.

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Si bien Montes completó el encuentro ante las ‘panteras’, la continuidad pudo responder a la adrenalina y la intensidad del partido. La jugadora de Regatas Lima luego mostró signos de dolor. Durante una entrevista, expresó: “Me está doliendo mucho, quiero llorar”, antes de retirarse de la zona mixta.

Más tarde, la referente peruana publicó una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen aparece en silla de ruedas, acompañada por un integrante del staff y su compañera Yadhira Anchante. También cuestionó la estructura que causó el accidente: “Gente, ¿cómo va a haber un escalón al ras de la cancha?”.

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Kiara Montes se lesionó en la derrota de Perú ante Argentina: ¿Jugará el partido ante Brasil por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?
Kiara Montes se lesionó en la derrota de Perú ante Argentina: ¿Jugará el partido ante Brasil por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

¿Kiara Montes jugará el Perú vs Brasil?

En el último programa de AQUITVO Sudamericano, los periodistas Daniella Fernández y Julio Peña se refirieron al estado de salud de Kiara Montes. Ambos contaron que pudieron conversar con la capitana de la selección peruana tras el partido ante Argentina.

“Hablé con Kiara Montes a la salida, casi a la volada, y no había visto la grada. ‘¿Qué me iba a imaginar que había una grada ahí?’, me dijo”, relató Peña en el pódcast.

El periodista añadió: “Y, para tranquilidad de los hinchas, dijo que confía en que no sea una lesión que le impida estar mañana. Pero, por otro lado, agregó: ‘Ya sé lo que es jugar lesionada’”.

Fernández también compartió lo que Montes le dijo sobre su dolencia. “Nosotros hemos podido conversar con ella al final del partido. Muy sincera, se aguantó un poco el llanto por el dolor y por la preocupación por lo que puede venir después. ‘Espero que no sea un esguince’, me dijo. Pero, como bien dice Julio, no es la primera ni seguramente la última vez que juegue con dolor”.

De esta manera, no se descarta que Kiara Montes integre el equipo peruano que enfrentará a Brasil en la segunda fecha del Campeonato Sudamericano. Su participación dependerá de la evolución de su lesión y de la decisión del comando técnico, que también deberá considerar los próximos partidos de la ‘bicolor’ ante rivales directos.

Perú se enfrentará a Brasil en la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Perú se enfrentará a Brasil en la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Programación del Perú vs Brasil

El partido entre Perú y Brasil se disputará hoy, miércoles 9 de septiembre, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos —con referencia a Miami—, iniciará a las 19:00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, se jugará desde las 20:00 horas. En México, el duelo comenzará a las 17:00 horas.

El encuentro será transmitido por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. También podrá verse gratis en la aplicación y la página web del canal, desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Además, el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el partido entre la selección peruana y Brasil.

Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

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