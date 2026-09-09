Perú

Alberto Beingolea llama “patraña” al juicio donde piden 10 años de prisión en su contra: “Se va a caer”

El ministro de Cultura afirmó que “el Ministerio Público no puede ser un ente de persecución de los ciudadanos” y cuestionó que su caso lleve una década sin resolverse

El ministro Alberto Beingolea interviene en una reunión, con la bandera de Perú visible de fondo.
El ministro Alberto Beingolea interviene en una reunión, con la bandera de Perú visible de fondo.
Guardar

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, calificó de “patraña” el proceso penal que enfrenta por presunto delito de colusión agravada, luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao dictara auto de enjuiciamiento en su contra y ordenara que el caso pase a juicio oral, tal como reveló Infobae. El excomentarista deportivo aseguró que la causa “se va a caer de todas maneras” y sostuvo que se trata de un caso que lo persigue cada vez que postula a un cargo público.

“Este es un tema que tiene años de años de años y que me sale cada vez, yo no sé si ustedes tienen un poco de memoria, cada vez que yo postulé, salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo. Es una patraña”, afirmó el titular del Mincul en entrevista con RPP.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao le atribuye haber concertado, en 2019, con funcionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) para obtener indebidamente la contratación y el pago por un servicio de asesoría legal que, según la acusación, no habría sido prestado de manera efectiva.

Un documento impreso con partes del texto censuradas en negro expone la resolución de un auto de enjuiciamiento con nombres procesados
Auto de enjuiciamiento contra Alberto Beingolea por presunta corrupción.

El Ministerio Público solicita una pena de 10 años de prisión contra el titular de Cultura, además de 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao, por su parte, pide una reparación civil de 50.000 soles. Por la orden de servicio en discusión, el GORE Callao había desembolsado 30.000 soles a Beingolea.

PUBLICIDAD

La defensa de Beingolea

“Soy abogado, tengo una maestría en Derecho Penal por la Católica, terminé mis estudios de doctorado en la San Marcos, venía de ser cinco años congresista y haber postulado a la alcaldía de Lima. ¿Cómo no tenía condiciones para asesorar al gerente? Cumplía escrupulosamente todas las condiciones de los términos de referencia, pero todas, largamente”, dijo Beingolea en respuesta a la acusación fiscal.

Sobre el cuestionamiento a su desempeño, el ministro precisó que el vínculo laboral con el GORE Callao se extendió durante dos años, y no durante 70 días como sostiene la Fiscalía.

Según la versión de Beingolea, en ese período el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una inspección inopinada en la que se detectó la ausencia de un documento en su expediente. “En un momento de estos dos años, el MEF hizo una inspección inopinada, de esas que están bien, y encontró en mi file que faltaba el certificado de estudios de la Católica, me parece. Faltaba un documento, que fue repuesto al día siguiente y que todos los funcionarios del MEF han ido a explicarle a la fiscalía que eso no es ni delito, ni falta administrativa, ni nada. Eso es una cosa subsanable. Oye, te falta un documento, acá está, perdóname”, relató.

Alberto Beingolea durante una presentación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
Alberto Beingolea durante una presentación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

El ministro de Cultura sostuvo que existen informes presentados en su momento que acreditarían la labor efectuada bajo la orden de servicio. “¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes. Están los informes presentados, todos en la fecha, en la época, con sello de recepción de la secretaría, o sea, todo por la vía regular”, indicó.

Beingolea también respondió a un señalamiento adicional del fiscal a cargo del caso, quien calificó su trabajo como de “baja calidad jurídica”. El ministro cuestionó esa apreciación de manera directa: “Bueno, imaginemos por un instante que el fiscal puede darme lecciones de Derecho. ¿Qué delito es ese? Explícamelo”.

Según la imputación, los tres informes legales presentados por Beingolea habrían sido genéricos o correspondientes a otras áreas jurídicas del GORE Callao, y el hoy ministro no habría acreditado documentalmente los estudios y la experiencia exigidos en los términos de referencia.

Crítica al Ministerio Público

Durante la conversación, el titular del Mincul señaló que el caso lleva 10 años sin resolverse y cuestionó el funcionamiento del Ministerio Público. “Están pidiendo diez años. Yo no tengo ningún problema, eso es una patraña que se va a caer de todas maneras. Pero que te llama la atención sobre lo necesario que es darle una mirada al Ministerio Público y a su forma de trabajar, que te tiene durante años de años de años capturado, agarrado. En mi caso son diez años”, sostuvo.

“Un caso tan simple, tan fácil, tan pequeñito, que debió resolverse de inmediato. Y siguen, sin embargo, alargándolo y alargándolo y alargándolo, de manera que te sirve para apretar al personaje cada vez que hace falta. Eso tiene que cambiar. El Ministerio Público no puede ser un ente de persecución de los ciudadanos en el Perú. Yo eso sí lo denuncio”, afirmó.

Temas Relacionados

Alberto BeingoleaMinisterio de CulturaCallaoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto dirigido por Antonio Rizola salta al campo del Maracanãzinho para medirse ante el anfitrión y máximo candidato al título. Sigue las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

La capitana de la selección peruana se lesionó en la derrota ante Argentina y su presencia en la segunda fecha del torneo clasificatorio está en duda

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

El exfutbolista acompañará a la delegación de la ‘U’ en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 12 de septiembre. Buscará repetir la cábala de hace tres años, cuando los ‘cremas’ campeonaron en el recinto victoriano

‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Hoy, miércoles 9 de setiembre, se jugará la fecha 2 del certamen. Perú se medirá con Brasil desde las 18:00 horas

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

El periodista deportivo analizó la actualidad de los elementos de la zona ofensiva ‘blanquiazul’ con miras al clásico ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

Ministro de Produce confía en revertir rechazo a facultades legislativas: “en la medida que expliquemos más van a entender”

Marco Rubio y su visita a Perú: el anuncio sobre el Escudo de las Américas

Luis Galarreta se reúne con la bancada de Renovación Popular por pedido de facultades a un día de su citación en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Said Palao restringe comentarios tras dedicar mensaje de cumpleaños a Alejandra Baigorria: usuarios le recordaron fiesta en el yate

Magaly Medina cuestiona a Viviana Rivasplata por creer en versión de Roberto Martínez: “Era fácil averiguar si te mentían”

Magaly Medina recuerda su amistad con Andrea Montenegro: “La tomé como una protegida, pero se convirtió en una más de la farándula”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”