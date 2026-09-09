Perú

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

La periodista cuestionó las palabras de Valcárcel en su libro, donde explica el episodio de separación de Martínez y su posterior boda con Rivasplata

El programa de espectáculos 'Magaly TV La Firme' presenta un segmento donde la conductora Magaly Medina comenta sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel. El tema central aborda el llamado 'triángulo eterno' que involucra a Gisela, Robert y Viviana. La presentadora analiza las afirmaciones de Valcárcel referentes a sentirse menos que Viviana Rivasplata, usando la frase "Tu marido cambió un Rolex por un Casio" para ilustrar la crítica.
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Magaly Medina cuestionó el relato de Gisela Valcárcel sobre el impacto de su separación de Roberto Martínez, una etapa marcada por el posterior romance del exfutbolista con Viviana Rivasplata. La conductora rechazó que su colega se hubiese sentido inferior frente a la exreina de belleza y consideró que su versión se presenta desde la victimización.

El tema apareció luego de la conferencia de prensa por el lanzamiento de El poder de ser tú, libro en el que Gisela Valcárcel aborda distintos momentos de su vida personal. Entre ellos, recordó el fin de su matrimonio con Martínez y las inseguridades que enfrentó tras conocer la nueva relación del exdeportista.

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La presentadora contó que, en ese tiempo, comparaba su apariencia con la de la mujer que acompañaba a su exesposo. Aunque evitó mencionar el nombre de Viviana Rivasplata, dejó claro que se refería a ella al describir la imagen que había construido en su mente.

Composición de imágenes de Magaly Medina en un plató de televisión junto a Gisela Valcárcel y Viviana Rivasplata en un escenario
Magaly Medina cuestionó en su programa de televisión las declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su relación pasada y su comparación con Viviana Rivasplata.

Medina comentó esas declaraciones durante Magaly TV La Firme y se mostró en desacuerdo con la reflexión de la conductora de televisión. Para la periodista, Valcárcel no tenía razones para verse en una posición menor, debido a la relevancia que tenía en la pantalla chica en aquel periodo.

“Ay, por favor, qué manera de victimizarse esta mujer”, expresó Magaly Medina al referirse al pasaje del libro y a las declaraciones públicas de Valcárcel.

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La conductora recordó que Gisela atravesaba entonces una etapa de consolidación profesional. “Era la reina de la televisión, tenía todo el poder del mundo”, afirmó al sostener que la figura mediática tenía una posición distinta de la que describe en su publicación.

Imagen dividida que muestra a Magaly Medina con vestido rojo a la izquierda y a Viviana Rivasplata a la derecha
Magaly Medina cuestiona las declaraciones de la exmodelo Viviana Rivasplata respecto a su relación con Roberto Martínez.
Medina también cuestionó la comparación que hizo su colega con Rivasplata. “¿Cómo vas a sentir que el mundo se te viene abajo si tu marido te cambió un Rolex por un Casio?”, dijo, en referencia a la separación de Gisela Valcárcel y a la relación que Roberto Martínez inició después.

La periodista sostuvo que los protagonistas de historias sentimentales suelen reconstruir los hechos desde su propia experiencia. “Todo el mundo cuenta la historia a su manera y victimizándose a su manera. Nadie quiere quedar mal, todos quieren parecer las buenas del cuento”, sentenció.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel de Viviana Rivasplata?

Durante la conferencia de prensa por el lanzamiento de El poder de ser tú, Gisela Valcárcel se refirió con mayor detalle a las consecuencias emocionales que le dejó la ruptura con Roberto Martínez.

La presentadora explicó que la aparición pública de la nueva pareja de su exesposo influyó en la forma en que se percibía. Sin nombrar a Viviana Rivasplata, describió a esa mujer como una figura que, en aquel entonces, consideraba lejana e inalcanzable.

“Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar”, relató la conductora.
Imagen dividida que muestra a Gisela Valcárcel frente a un micrófono a la izquierda y a Viviana Rivasplata sonriendo a la derecha
Gisela Valcárcel responde a las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata respecto a su vinculación con Roberto Martínez.

La comparación, según contó, podía dejarla atrapada en un momento de dolor. “Si yo me quedaba allí, no llegaba hasta aquí”, expresó al explicar que necesitó modificar la mirada que tenía sobre lo ocurrido para poder continuar con su vida.

Valcárcel indicó que ese proceso no fue inmediato y que implicó un trabajo personal. “El perdón ha sido un proceso necesario”, afirmó durante la presentación de su libro.

En medio de la separación, la conductora tomó la decisión de pedirle a Roberto Martínez que se mantuviera alejado. Esa distancia, explicó, formó parte de la etapa que necesitaba atravesar luego de que el romance del exfutbolista con Viviana Rivasplata se hiciera público.

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