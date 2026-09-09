Un empresario denuncia una supuesta intervención irregular de la PNP en su local del Cercado de Lima

El empresario afirmó que efectivos de una unidad de investigación de aduanas ingresaron primero como clientes y luego realizaron la intervención policial.

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Un empresario identificado como Luis Herrera denunció una presunta intervención irregular de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en su local de venta de productos electrónicos, ubicado en el Cercado de Lima.

Según su versión, durante el operativo los agentes retiraron mercancía y dos teléfonos celulares personales, cuyos registros de ubicación aparecieron luego en un condominio del distrito del Rímac.

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El caso fue difundido por el noticiero 24 Horas. Herrera afirmó que trabaja desde hace más de 10 años en la venta de productos electrónicos y que su actividad se realiza a pedido. También sostuvo que los artículos que ofrece son productos de uso personal que traslada a solicitud de sus clientes.

De acuerdo con el reporte, efectivos de una unidad especializada de investigación de aduanas acudieron al negocio hace unas semanas. Antes de identificarse, los agentes habrían ingresado como clientes. Luego se colocaron sus uniformes y comunicaron a los responsables del local que realizarían una intervención.

Luis Herrera denunció una presunta intervención irregular de la Policía Nacional del Perú en su local de productos electrónicos del Cercado de Lima. (24 Horas)

Le dieron 15 minutos

Según el denunciante, los policías señalaron que contaban con información sobre una supuesta entrega fraudulenta de productos procedentes del extranjero que no tenían documentos para acreditar su legalidad. Herrera indicó que los agentes dieron 15 minutos para que se presentara la documentación correspondiente.

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Durante ese lapso, el empresario aseguró que tuvo que comunicarse con sus proveedores para solicitar las facturas de los productos. Las imágenes difundidas por el medio muestran a los efectivos dentro de distintos espacios del local.

Herrera sostuvo que los agentes no encontraron productos en el establecimiento porque su modalidad de trabajo consiste en atender pedidos. Pese a que, según su versión, logró reunir documentos de sus proveedores, señaló que el efectivo a cargo no aceptó revisar el material en el negocio.

El empresario afirmó que le indicaron que las diligencias debían continuar en una unidad ubicada en Chorrillos. Tras ello, los agentes retiraron diversos objetos del local.

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El denunciante aseguró que la Policía Nacional del Perú no revisó la documentación en el local y trasladó las diligencias a una unidad de Chorrillos. (PNP)

Zapatillas, teléfonos y más

Entre los bienes que, según Herrera, fueron trasladados durante la intervención figuran cargadores, zapatillas y 20 espejos retrovisores. El empresario también denunció que dos celulares fueron tomados desde su escritorio.

“Se llevan mis cargadores, mis zapatillas, los veinte espejos retrovisores y cuando salen, cuando salen, de mi escritorio coge dos teléfono, mis dos teléfonos personales, dos teléfonos y se los mete en el chaleco a la otra persona”, declaró Herrera en el informe de Exitosa.

El denunciante cuestionó la forma en que los teléfonos fueron retirados del establecimiento. Según relató, uno de esos dispositivos era de su propiedad y el otro estaba destinado a la venta.

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El reporte televisivo indicó que Herrera consiguió fotografiar parte del acta de incautación. En esa imagen, de acuerdo con su testimonio, pudo identificar los códigos IMEI de ambos celulares. Sin embargo, afirmó que no recibió una copia del documento firmada por todos los efectivos que participaron de la intervención.

El empresario indicó que fotografió parte del acta de incautación y que identificó los códigos IMEI de los celulares, pero no recibió una copia firmada.

Aparecieron en el Rímac

Herrera señaló que, cinco días después de que se llevaron los equipos, ingresó a una aplicación de localización y detectó que uno de los celulares figuraba en un punto distinto al lugar donde él lo había dejado.

“Después de cinco días de que me, me, me, me, se llevaron mis equipos, entro al aplicativo y logro observar que está en una zona donde no fue que yo lo dejé. Si pueden apreciar, está mi iPhone en el distrito del Rímac, en un condominio”, expresó.

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El empresario cuestionó que el equipo apareciera en esa ubicación y planteó dudas sobre el traslado y resguardo de sus bienes. “¿Qué hace los teléfonos o los, o los artículos que incautan en un condominio de Rímac?”, preguntó durante sus declaraciones.

También sostuvo que los dispositivos eran artículos personales y sensibles. En ese contexto, cuestionó el procedimiento aplicado durante el retiro de los objetos del negocio. “¿Dónde está la cadena de custodia de mis productos cuando son, son artículos personales sensibles?”, manifestó.