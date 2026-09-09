Perú

Indignación en Chiclayo: paciente recibe atención médica en el piso del Hospital Regional de Lambayeque

Las imágenes fueron registradas por un familiar y muestran a la mujer tendida en el suelo mientras recibe atención de personal de salud.

Un reportaje periodístico muestra un video aficionado grabado en el área de emergencias de un hospital en Chiclayo, Perú. Las imágenes documentan a varias personas brindando asistencia a un paciente acostado en el suelo, con equipos médicos como una silla de ruedas visibles. Este metraje, difundido en redes sociales, expone la situación de atención.
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Una paciente fue atendida directamente en el piso del área de Emergencia del Hospital Regional de Lambayeque, en Chiclayo, según imágenes difundidas en redes sociales por un familiar. La escena rápidamente se viralizó y generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes en este establecimiento de salud.

En el video se observa a la mujer tendida sobre el suelo mientras personal de salud realiza maniobras para atenderla. Una enfermera y otro trabajador intervienen en la atención, ambos con guantes, mientras la paciente permanece sin una camilla o cama donde pueda ser asistida.

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Las imágenes corresponden a un hecho reciente y fueron registradas por un familiar de la paciente, quien habría quedado sorprendido al encontrarla siendo atendida en estas condiciones dentro del área de Emergencia.

La escena ha generado preocupación debido a que se trata del Hospital Regional de Lambayeque, ubicado en Chiclayo, capital de la región. El registro también ha abierto cuestionamientos sobre la disponibilidad de camillas y las condiciones en las que son atendidas las personas que llegan al área de Emergencia.

Una persona yace en el piso con campos quirúrgicos y mangueras médicas mientras dos profesionales la auxilian
Personal de salud atiende en el suelo a una paciente con equipos de asistencia respiratoria en Lambayeque. (Captura de foto)

Hasta el momento, las imágenes no permiten determinar qué ocurrió con la paciente antes de su ingreso al establecimiento ni cuál era su diagnóstico. Tampoco se precisa cuánto tiempo permaneció en el piso ni si posteriormente fue trasladada a una camilla o a otro ambiente del hospital.

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Dengue en Lambayeque

Una madre y su hijo de 20 años, residentes de Lagunas, fallecieron por complicaciones asociadas al dengue, elevando a 12 los decesos por esta enfermedad en Lambayeque durante 2026. El distrito registra 159 casos confirmados. El joven, además, presentó una coinfección por leptospira y murió tras ser trasladado del Hospital Luis Heysen al Almanzor Aguinaga Asenjo.

El incremento de casos también estaría generando presión en los servicios de salud. El área de Emergencia del Hospital Regional de Lambayeque registró un aumento de pacientes el último lunes y activó medidas de contingencia para atender la demanda. El establecimiento, con capacidad para 25 pacientes por su categoría III-1, intentó derivar algunos usuarios a los hospitales Belén, Las Mercedes y de la Policía Nacional; sin embargo, la falta de camas y la negativa de algunos familiares impidieron concretar los traslados.

Ante la saturación, se habilitaron temporalmente los pasillos del 1 al 7 y se amplió la sala de guardia. Luego de la evaluación médica, 50 pacientes fueron dados de alta. El Ministerio Público supervisó las acciones implementadas y exhortó al hospital a continuar con las gestiones para fortalecer la capacidad operativa de Emergencia.

La situación ocurre mientras Lambayeque acumula 4.987 casos confirmados de dengue y 27 pacientes hospitalizados. Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante la aparición de síntomas o signos de alarma, mientras continúan las acciones para controlar al Aedes aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad.

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