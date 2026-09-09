Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

El periodista deportivo cuestionó el nivel de los atacantes del cuadro 'blanquiazul' en el Torneo Clausura 2026. (Video: Radio Nacional)

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Alianza Lima llega con dudas ofensivas al clásico que disputará este sábado 12 de setiembre ante Universitario de Deportes, por una nueva edición del duelo central del fútbol peruano. El encuentro será determinante para los ‘blanquiazules’, que atraviesan una campaña irregular en el Torneo Clausura 2026.

En ese sentido, el periodista Giancarlo Granda sostuvo que el principal problema de los ‘íntimos’ está en la zona ofensiva. “Alianza empató ante Juan Pablo II, un partido malo. En Alianza, si no hace un gol Castillo, no lo hace nadie, hay que decirlo”, afirmó en Radio Nacional. El comunicador aceptó que existe una “Castillodependencia” y remarcó que al cuadro ‘aliancista’ “le cuesta un montón en cuanto a la creatividad”.

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La crítica apuntó también a la lectura del entrenador Pablo Guede sobre los partidos del equipo. “Guede dice que Alianza genera pero no la mete. Eso es un problema porque te puede pasar en un partido, pero cuando tienes tantos partidos en los cuales no tienes eficacia... Hay que decir también que los ‘9’ de Alianza no le hacen gol a nadie. Llámese como se llame: Van Basten, Erling Haaland, etc.”, expresó al describir la falta de eficacia en el plantel.

Eryc Castillo acumula 7 goles con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. - créditos: ITEA

La mirada del ‘Flaco’ Granda fue especialmente dura con Federico Girotti, quien no logró consolidarse como una alternativa de peso en la ofensiva. El periodista también incluyó en su evaluación a Luis Ramos y Paolo Guerrero, quien no estará en el clásico por lesión.

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“Girotti no te da nada. Entre él y Ramos en Alianza te dan muy poco, y Paolo tampoco”, señaló el comunicador al sintetizar su preocupación por un ataque que, a pocos días del partido ante Universitario, no encuentra acompañamiento para Eryc Castillo.

Giancarlo Granda sobre el bajo rendimiento de los jugadores de Alianza Lima

El análisis de Giancarlo Granda no se limitó a la delantera de Alianza Lima, sino también a otros rendimientos individuales bajos en varias líneas “Hay niveles muy bajos en Alianza de cara al clásico. Advíncula hace rato no juega bien”, dijo. Su comentario incluyó lo ocurrido en el último partido, cuando Marco Huamán terminó como lateral derecho y Cristian Carbajal ocupó el sector izquierdo.

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Alejandro Duarte también quedó bajo la lupa del periodista, que indicó que el guardameta tuvo incidencia en casi todas las anotaciones que sufrieron los ‘victorianos’ en el Torneo Clausura, con la excepción de un penal. “En todos los goles que le han hecho Alianza, salvo el de penal, en todos hay algo que ver con Duarte”, declaró. El comunicador planteó que la falta de competencia podría influir en su desempeño y sostuvo que ‘Alejo’ no atraviesa un buen momento.

Alejandro Duarte y Ángel De La Cruz son los dos arqueros de Alianza Lima en la consideración de Pablo Guede. - créditos: Alianza Lima

En el mediocampo, el periodista mencionó a Fernando Gaibor y Jairo Vélez. Sobre el primero, sostuvo que sus intervenciones se limitan a pases laterales, mientras que sobre el segundo advirtió una caída respecto de su desempeño en el Apertura. “Algo pasa con Vélez, su involución del Apertura al Clausura es considerable, preocupante”, acotó.

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Giancarlo Granda sobre el clásico

Para Giancarlo Granda, Universitario llega con una ventaja en la comparación previa al clásico. La ‘U’ suma 17 puntos, mientras que Alianza Lima tiene 13, una diferencia que se refleja en la presión que rodea al conjunto dirigido por Pablo Guede. “El tema es que Alianza no se puede dar la licencia de no ganar el partido porque ya se le disparan”, advirtió. El clásico aparece, así, como una oportunidad para cambiar una dinámica que Granda considera preocupante.

La conformación del ataque será otro de los asuntos a resolver. Ante la consulta sobre si Eryc Castillo jugará solo en punta, el periodista puso el foco en la falta de alternativas que muestren un nivel convincente. “¿Castillo jugará solo arriba? Es que quién lo acompaña. Ese es el tema porque Cantero juega mal”, concluyó el relator de fútbol.

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