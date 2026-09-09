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Kiara Montes, optimista pese a la derrota de Perú ante Argentina en Campeonato Sudamericano de Vóley: “Se demostró que sí podemos”

La capitana del seleccionado nacional compartió sus positivas sensaciones tras el debut con derrota en el certamen clasificatorio

Kiara Montes y la valoración del rendimiento de Perú en su debut en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Kiara Montes y la valoración del rendimiento de Perú en su debut en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.
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La derrota de Perú ante Argentina no cambió el tono de Kiara Montes. La capitana de la selección peruana consideró que el equipo mostró señales de competitividad en su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pese a la caída por 3-1 en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. Perú se impuso en el primer set, pero luego cedió los tres siguientes parciales y quedó con menos margen de error en la pelea por los cupos al Mundial 2027.

El equipo dirigido por Antonio Rizola comenzó con un 25-20 a favor, aunque Argentina reaccionó y se llevó el encuentro con marcadores de 25-15, 25-18 y 27-25. El último parcial tuvo a las peruanas cerca de forzar el quinto set, pero la definición quedó en manos del conjunto que dirige Facundo Morando.

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Montes, una de las referentes nacionales, destacó el rendimiento colectivo y puso el foco en los ajustes que deberá realizar el plantel para afrontar los siguientes compromisos. La atacante fue una de las jugadoras que asumió protagonismo en el cierre del duelo ante las argentinas.

La capitana de la selección peruana de vóley se refirió al nivel del equipo de Rizola en Río de Janeiro. Crédito: Instagram La Cátedra Deportes.

“Son detalles los que tenemos que mejorar. Hoy creo que se demostró que sí podemos jugar contra rivales bastante fuertes, con un equipo también más recuperado”, señaló la capitana en declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’.

La voleibolista agregó que el primer partido representa un punto de partida para la selección, que busca volver a una Copa del Mundo de mayores después de su última presencia en Japón 2010. “Este inicio nos motiva a seguir creciendo como equipo y todavía podemos pelear un poco”, sostuvo.

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Las opciones de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

La caída frente a Argentina dejó a Perú sin puntos en la primera fecha de un campeonato que se disputa bajo el sistema de todos contra todos. Seis selecciones compiten en Río de Janeiro: Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y el elenco peruano.

El certamen entrega tres plazas para el Mundial de 2027, mientras que la selección que termine en el primer lugar obtendrá el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bajo ese escenario, el equipo nacional deberá sumar resultados ante los rivales directos y buscar una actuación que le permita sostenerse en la parte alta de la tabla.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026
Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: FIVB.

La siguiente prueba será frente a Brasil, anfitrión y máximo ganador histórico del Sudamericano. Montes reconoció la exigencia del duelo y remarcó que el partido servirá para evaluar el nivel de Perú frente a una de las principales potencias continentales.

Acá nadie es ajeno al gran equipo que es Brasil. Creo que todas admiramos a esas jugadoras”, afirmó. “Va a ser un partido que también nos va a permitir medirnos contra jugadoras globales. Esperamos salir con todo y dar un buen partido”.

Montes también destacó la confianza que Antonio Rizola transmite a sus dirigidas. “El profe es una persona que siempre nos ha dado mucha confianza en lo que puede hacer cada una. Creo que eso es muy importante”, expresó.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Perú vs. Brasil: día, hora y dónde ver

Perú enfrentará a Brasil este miércoles 9 de septiembre, desde las 18:00 horas de Perú, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. El horario corresponde a las 20:00 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 19:00 de Bolivia, Guyana y Venezuela; 18:00 de Colombia y Ecuador; 21:00 de Surinam y Guayana Francesa; 19:00 de Miami y 01:00 del jueves 10 en España.

El encuentro se transmitirá en señal abierta por Latina TV, a través de los canales 2 y 702 en alta definición. También estará disponible en la página web y la aplicación del canal. Infobae Perú ofrecerá la cobertura del partido con el minuto a minuto y las principales incidencias.

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