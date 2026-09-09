Perú

Asalto armado en Independencia: delincuentes amenazaron a un conductor frente a niños para robar una camioneta

El atraco ocurrió ante vecinos y menores de edad, quienes se alejaron del lugar cuando los asaltantes interceptaron al conductor con un arma

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Tres delincuentes robaron una camioneta bajo amenazas con un arma en la cuarta zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, a pocos metros de un parque donde jugaban menores de edad.

Las cámaras de seguridad registraron los minutos del asalto. Dos de los sospechosos llevaban capucha y el tercero, un gorro. Los tres rodearon el vehículo antes de abordar al conductor.

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Uno de los delincuentes amenazó al chofer con un arma, mientras otro abrió la puerta del copiloto. Bajo intimidación, la víctima bajó de la unidad y los asaltantes se apoderaron de la camioneta en pocos segundos.

Asalto armado en Independencia, delincuentes se llevan una camioneta cerca de un parque| Foto: Panamericana
Asalto armado en Independencia, delincuentes se llevan una camioneta cerca de un parque| Foto: Panamericana

El hecho ocurrió cerca de niños que jugaban en el parque. Una mujer cargó a su hijo y se retiró del lugar tras advertir el asalto. Otro menor corrió para ponerse a salvo.

Delincuentes los vigilaba

De acuerdo con los vecinos, los sospechosos habrían esperado la llegada de un automóvil en una esquina cercana. También señalaron que la camioneta pertenecería a una empresa de seguridad que presta servicios en una obra de la zona.

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La denuncia ya fue presentada ante la Policía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán parte de las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

Cámaras de seguridad registraron cómo los sospechosos rodearon la unidad en Tahuantinsuyo y escaparon después de intimidar al chofer
Cámaras de seguridad registraron cómo los sospechosos rodearon la unidad en Tahuantinsuyo y escaparon después de intimidar al chofer| Foto: Latiana Noticias

Frustran asalto en Miraflores

Personal de Serenazgo de Miraflores retuvo a tres hombres que serían investigados por un presunto hurto agravado de cables de acero en la cuadra seis de la calle Ignacio Merino, cerca del parque Naciones Unidas.

La Central de Alerta Miraflores advirtió la situación mediante un sistema de inteligencia artificial. Según la información municipal, una camioneta se detuvo junto a un buzón y sus ocupantes habrían abierto la tapa para retirar cables de acero.

Tras recibir la alerta, los agentes municipales se desplazaron al sector e interceptaron una Hyundai H-1 negra, de placa H1T-151. El vehículo fue ubicado cuando sus ocupantes presuntamente intentaban dejar el lugar.

Durante la revisión de la unidad, los serenos encontraron cables de acero cortados. El material será sometido a las verificaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si guarda relación con la denuncia.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la Comisaría de Miraflores, asumieron la intervención. Los tres retenidos no portaban documentos de identidad, de acuerdo con el reporte municipal.

Los hombres, el vehículo y los cables fueron trasladados a la dependencia policial. La PNP deberá identificar a los intervenidos y definir su situación jurídica tras las diligencias policiales.

Canales de emergencia

  • Ante robos, agresiones, accidentes de tránsito, violencia o cualquier situación que requiera intervención policial, la población puede comunicarse con la Policía Nacional del Perú a través de la central de emergencia 105.
  • El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende emergencias médicas por medio de la línea gratuita 106. El servicio puede ser requerido ante accidentes, pérdida de conciencia, dificultades respiratorias, infartos, convulsiones, quemaduras, intoxicaciones o complicaciones durante el embarazo.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibe alertas en el número 116. La central atiende incendios, fugas de gas, rescates, accidentes vehiculares y otras emergencias que impliquen peligro para las personas o bienes.

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