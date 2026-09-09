Reconstrucción del cuádruple crimen en Trujillo reaviva dudas por diferencias físicas entre detenidos y atacantes

La Policía Nacional y el Ministerio Público reconstruyeron en Trujillo el secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. (Latina)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron en Trujillo la reconstrucción del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del posterior asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban.

La diligencia puso el foco en la comparación entre las características físicas de los 11 detenidos y las imágenes de los sujetos que, la madrugada del pasado domingo 30 de agosto, utilizaron uniformes similares a los de la unidad GRECCO durante el ataque.

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El procedimiento se desarrolló en la intersección de la calle Isabel de Bobadilla y la avenida Húsares de Junín, donde fue interceptada la camioneta Ford Bronco en la que se trasladaba Lara Tantaquilla. El empresario fue separado del grupo y secuestrado, mientras que los otros ocupantes del vehículo fueron asesinados.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

La diligencia comenzó a las 3:15 de la madrugada de hoy 9 de septiembre y concluyó cerca de las 5:00 a. m.. Durante ese lapso, las autoridades cerraron dos cuadras alrededor de la zona para permitir el trabajo policial, fiscal y pericial. Según el reporte de Latina, la reconstrucción tuvo una duración aproximada de una hora y 45 minutos.

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Sin chalecos ni cascos

Los 11 detenidos participaron encapuchados en la recreación de la secuencia investigada. Para la diligencia, la Policía Nacional les colocó uniformes de la unidad GRECCO, además de borceguíes y pasamontañas. No usaron chalecos tácticos, cascos ni armas largas, de acuerdo con la información difundida desde el lugar.

El uso de esa indumentaria buscó contrastar las imágenes de la reconstrucción con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la emboscada. En esos videos se observa a los atacantes con prendas y equipos semejantes a los empleados por unidades policiales especiales.

La comparación física se convirtió en uno de los puntos de atención de la diligencia. En redes sociales, usuarios difundieron observaciones sobre diferencias entre la estatura y la contextura de los detenidos que acudieron a la recreación y las de los sujetos registrados por las cámaras durante el ataque del 30 de agosto.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Esas diferencias también forman parte de los cuestionamientos alrededor de la identificación de los presuntos implicados. Las imágenes de los sospechosos, que llevaban el rostro cubierto, serán contrastadas con otros elementos incorporados a la investigación, entre ellos las grabaciones de seguridad, testimonios y pericias especializadas.

Perito antropométrico

La reconstrucción contó con la presencia de un perito antropométrico de la Policía Nacional, enviado desde Lima, y de un antropólogo forense. Su intervención apunta a establecer correspondencias entre las imágenes de las cámaras y las características físicas de las personas detenidas.

La evaluación considera elementos como la estatura, la contextura corporal, la forma de caminar y otros rasgos visibles en los videos. El objetivo es determinar si alguno de los investigados puede ser identificado en los registros audiovisuales que documentaron parte de la emboscada.

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Durante la primera etapa de la diligencia, seis detenidos recrearon el recorrido de uno de los atacantes que, según las imágenes de seguridad, se retiró caminando por la calle Isabel de Bobadilla después del crimen. Esa secuencia se repitió con cada uno de los participantes.

Una cámara de seguridad registra el momento del ataque y secuestro de un empresario por parte de criminales armados en una calle de Trujillo, Perú. (Panorama)

La segunda fase incluyó a las cinco personas intervenidas inicialmente un día después de la masacre. Se trata de Frank Quiñones Cruz, conocido como Ñato; Julio Zableta Quesada, alias Juliacho; César García Rivera, Bolacho; Ángel Bocanegra Linares, Polo; y José Cherrete Dávila, Ares, según el reporte televisivo.

La reconstrucción permitió ubicar a los detenidos en puntos específicos de la escena para contrastar sus eventuales posiciones y desplazamientos con las grabaciones disponibles. Las autoridades también evaluarán la secuencia en la que Lara Tantaquilla fue separado de la camioneta y los momentos posteriores al ataque contra sus acompañantes.

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Cuatro asesinados

Las víctimas mortales fueron identificadas como Farhad Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Roja Ramos y Christopher García Álvarez. Los cuatro acompañaban al empresario minero cuando un grupo de sujetos interceptó el vehículo en la madrugada del 30 de agosto.

De acuerdo con la información recogida en el proceso, los atacantes habrían simulado una intervención oficial mediante uniformes, chalecos y cascos similares a los empleados por unidades especiales de la Policía. Lara Tantaquilla habría sido obligado a bajar del vehículo antes de su secuestro.

La Policía Nacional del Perú halló prendas y equipo táctico policial en un cañaveral de Trujillo durante las investigaciones por secuestro. (Panorama)

Familiares de los detenidos acudieron al lugar durante la diligencia, aunque la Policía les pidió que se retiraran para no interferir con el procedimiento. No se registraron incidentes durante la reconstrucción, que contó con la participación de agentes, fiscales y especialistas en criminalística.

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Hasta el momento de la transmisión desde Trujillo, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían ofrecido declaraciones sobre los resultados de la diligencia. La investigación busca establecer el grado de participación individual de los detenidos y determinar si sus características físicas corresponden con las de los sujetos registrados en las cámaras de seguridad.