Ataque armado contra una unidad de transporte dejó herido a un joven chofer en el Callao

Un reportaje de noticias de "Panamericana" informa sobre un ataque a balazos en el Callao. Esta vez la empresa de transporte público ETMOSA es la afectada ante esta ola de criminalidad. La información en pantalla y el contenido describen el asalto a un conductor de 29 años, quien recibió tres impactos de bala en la avenida José Gálvez, en La Perla, Callao, y fue hospitalizado.

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Un conductor de 29 años resultó herido luego de que un grupo de extorsionadores atacara a balazos un vehículo de transporte público en la avenida José Gálvez, en el distrito de La Perla, provincia constitucional del Callao.

El ataque ocurrió cuando el joven esperaba en una fila para abastecer de combustible la unidad que conducía. De acuerdo con reportes preliminares, los agresores se aproximaron al vehículo y dispararon en varias oportunidades antes de escapar del lugar.

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La víctima recibió al menos tres impactos de bala. Tras el ataque, fue auxiliada por personas que se encontraban en la zona y trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde quedó bajo atención médica.

Un vehículo de transporte público permanece estacionado en el Callao tras un ataque a balazos contra su conductor.

El conductor fue trasladado a un hospital tras recibir tres disparos

El hecho provocó preocupación entre los trabajadores del transporte público que se encontraban en los alrededores de la estación de servicio. La agresión se produjo en un punto concurrido de La Perla, mientras varios conductores esperaban su turno para cargar combustible.

Hasta el momento, no se informó sobre la identidad de los atacantes ni sobre el contenido de las amenazas que habrían precedido al atentado. Las primeras versiones vinculan el caso con una presunta extorsión contra el transporte público, una modalidad que afecta a conductores, propietarios de unidades y empresas del sector.

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El joven herido permanecía en el centro de salud tras ser ingresado de emergencia. Las autoridades deberán determinar si el ataque estuvo dirigido únicamente contra el conductor o si formaba parte de amenazas previas contra la ruta o los responsables del vehículo.

Un ataque a balazos contra un vehículo de transporte público en el Callao deja herido a su conductor.

La investigación busca identificar a los responsables del ataque en La Perla

El caso se suma a otros episodios de violencia vinculados a cobros ilegales y amenazas contra el transporte urbano en el Callao y Lima. Los delincuentes suelen exigir pagos a cambio de permitir la circulación de las unidades, bajo advertencias de ataques contra choferes o pasajeros.

Agentes policiales resguardan un autobús de transporte público tras un ataque a balazos que dejó herido a su conductor en el Callao.

La avenida José Gálvez concentra tránsito vehicular y actividad comercial, por lo que el ataque generó alarma entre los vecinos y conductores que presenciaron las consecuencias de la balacera. El vehículo recibió disparos mientras permanecía detenido en la fila de abastecimiento.

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Un ataque a balazos contra un vehículo de transporte público en el Callao deja herido a su conductor.

Las diligencias deberán establecer la secuencia del atentado, recopilar imágenes de cámaras de seguridad y ubicar a posibles testigos. También se buscará conocer si el conductor o la empresa vinculada a la unidad habían denunciado amenazas antes del ataque.

Expertos advierten sobre impunidad y retaliaciones

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, señaló que el incremento de homicidios en el Callao está relacionado con la falta de resultados en las investigaciones. Explicó que, en muchos casos, los allegados a las víctimas tienen sospechas o conocimiento de quiénes serían los responsables, pero al no ver acciones concretas de la Policía, la Fiscalía o el Poder Judicial, optan por ejercer justicia por mano propia.

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Aliaga precisó que este ciclo de venganzas alimenta un aumento sostenido de asesinatos en la provincia. Agregó que los crímenes no resueltos fortalecen la percepción de impunidad, lo que a su vez incentiva nuevas agresiones por parte de quienes buscan represalias contra sus rivales.

Violencia persistente en la provincia constitucional

Los registros de la última semana en el Callao reflejan un patrón de ataques armados con alto grado de violencia y poca respuesta efectiva de las autoridades. Las zonas residenciales y vías transitadas se han convertido en escenarios de enfrentamientos y atentados, afectando la sensación de seguridad entre los habitantes.

Aunque la Policía Nacional mantiene operativos y patrullajes en distintos distritos, la cifra de homicidios continúa en ascenso. La ausencia de capturas inmediatas y la dificultad para identificar a los responsables consolidan la posición del Callao como uno de los principales focos de violencia en el país.

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