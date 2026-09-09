Cuatro mociones plantean crear comisión especial para fiscalizar medidas frente al Fenómeno El Niño y prevenir posibles desastres

El Congreso de Perú acuerda la conformación de una comisión especial para supervisar las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño. (Composición: Infobae Perú)

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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció que la Junta de Portavoces acordó por unanimidad impulsar la conformación de una comisión especial sobre el Fenómeno El Niño. La propuesta busca realizar seguimiento a las acciones que ejecuten las autoridades frente a los posibles efectos del evento climático durante los próximos meses.

Reto destacó que el acuerdo contó con el respaldo de los partidos de oposición y del oficialismo. “Estoy satisfecho porque hemos llegado a un acuerdo por unanimidad”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, quien sostuvo que la decisión responde a la necesidad de trabajar en favor de la población. La creación de la comisión será debatida este jueves 10 de setiembre en el Pleno.

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La iniciativa llega mientras el Senamhi advierte sobre un escenario de alta intensidad para el Fenómeno El Niño 2026-2027. El evento podría generar lluvias intensas e inundaciones en determinadas regiones, mientras otras zonas del país enfrentarían déficit de precipitaciones y posibles sequías severas, lo que eleva la importancia de las medidas de prevención.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció que la Junta de Portavoces acordó por unanimidad impulsar una comisión especial para fiscalizar las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño. La propuesta será debatida este jueves 10 de setiembre en el Pleno. Fuente: X / Congreso

Comisión sobre El Niño será debatida este jueves en el Pleno

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad incorporar a la agenda del Pleno las mociones relacionadas con la creación de una comisión especial para el seguimiento de las acciones frente al Fenómeno El Niño. La propuesta será discutida por los diputados durante la sesión de este jueves.

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El anuncio fue realizado por Óscar Reto, quien resaltó el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara. El titular del Parlamento sostuvo que tanto la oposición como el oficialismo coincidieron en respaldar una instancia destinada a atender este escenario.

La decisión de los portavoces permite que el tema llegue al Pleno, donde los diputados deberán debatir las propuestas presentadas. Por ello, la comisión todavía requiere la aprobación correspondiente para iniciar formalmente sus funciones.

En la agenda figuran cuatro mociones relacionadas con El Niño: las mociones 15, 46, 85 y 90. Las iniciativas fueron presentadas por distintos grupos parlamentarios y coinciden en plantear mecanismos de seguimiento y fiscalización a las medidas que adopte el Estado.

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El Pleno del Congreso.

Mociones plantean fiscalizar recursos y acciones frente a El Niño

La Moción 15, presentada por Juntos por el Perú y Ahora Nación, plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento y Fiscalización de las acciones de los tres niveles de gobierno frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La propuesta contempla realizar fiscalización de campo, verificar el avance físico de las intervenciones y ejercer control político sobre el gasto público destinado a las acciones de prevención, mitigación y respuesta frente al fenómeno en el territorio nacional.

La Moción 46, impulsada por Ahora Nación y Juntos por el Perú, plantea fiscalizar las inversiones y los recursos públicos destinados a prevenir y atender los efectos de El Niño. El seguimiento estaría enfocado en conocer cómo avanzan las intervenciones financiadas por el Estado.

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Las mociones 85 y 90 también proponen comisiones multipartidarias para supervisar las acciones de prevención y respuesta. Entre sus funciones figuran el seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres.

Lluvias torrenciales, huaicos y sequías: así impactaría El Niño en distintas regiones del Perú

El anuncio de Óscar Reto ocurre ante un panorama climático que podría generar impactos diferentes según la región. Nelson Quispe, especialista del Senamhi, explicó que durante septiembre el Fenómeno El Niño ingresa a una fase de magnitud extraordinaria en la región Niño 1+2, categoría que corresponde a anomalías superiores a 3,5 °C en la temperatura superficial del mar.

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Fenómenos climáticos de El Niño y El Niño Global sacudirán territorio nacional, según proyecciones del gobierno peruano.

La intensidad del fenómeno tampoco implica que las lluvias severas comiencen de inmediato. Quispe señaló que otro indicador relevante corresponde a la temperatura absoluta del mar. Cuando las aguas cercanas al litoral alcanzan o superan los 26 °C, aumenta la posibilidad de formación de nubes de gran desarrollo y, por consecuencia, de precipitaciones.

Según el especialista, las aguas cálidas que actualmente se concentran principalmente en el Golfo de Guayaquil y un sector de Tumbes avanzarían hacia el sur. El pronóstico apunta a su llegada a Tumbes y Piura durante noviembre, mientras que en diciembre alcanzarían Lambayeque y La Libertad, regiones que podrían registrar lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.

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El fenómeno también puede generar condiciones opuestas en otras zonas. El llamado Niño Global, asociado al calentamiento de la región Niño 3.4, puede favorecer un déficit de precipitaciones desde la zona central hacia el sur del país y en la Amazonía, con riesgo de sequías severas y problemas para actividades como la agricultura y la disponibilidad de agua.