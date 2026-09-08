Perú

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

El canciller destacó que la iniciativa permitirá acceder a cooperación estadounidense en inteligencia, ciberseguridad y apoyo operativo y logístico

Carlos Espá
Espá destaca el ingreso al Escudo de las Américas: asegura que permitirá a Perú tener un “efecto mucho más importante” contra el crimen organizado y el lavado de activos
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El ministro de Ralaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó este martes que la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, mecanismo impulsado por Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, permitirá al país obtener un “efecto mucho más importante” frente a estas amenazas.

“Vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales. Estamos seguros de que vamos a tener un efecto mucho más importante”, declaró a prensa luego de presentarse ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado.

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“El Escudo de las Américas es un mecanismo multilateral en el cual trece países en el mes de marzo decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y contra el lavado de activos con el liderazgo de los Estados Unidos”, agregó.

Espá sostuvo que ese respaldo permitirá reforzar las capacidades de los países frente a las estructuras criminales que operan más allá de sus fronteras, ya que la administración de Donald Trump tiene “capacidad” para proporcionar “colaboración en información, en ciberseguridad, apoyo operativo y logístico”.

El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá
Cooperación con EE. UU.: el canciller señala que la Administración de Donald Trump puede brindar a los países participantes información, ciberseguridad y apoyo operativo y logístico

La adhesión de Perú a la iniciativa estadounidense fue anunciada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien destacó en una columna publicada en El Comercio que se han “sincronizado esfuerzos” para “proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales”.

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Antes de iniciar su mandato, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ya había manifestado su voluntad de sumar a Perú al Escudo de las Américas, iniciativa creada en una cumbre encabezada por Trump en marzo pasado en Florida, con la presencia de una docena de presidentes de países del continente.

En esta cita estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También estuvo el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando y asistió en condición de gobernante electo.

El Escudo de las Américas reúne a 13 países que acordaron coordinar esfuerzos contra las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos bajo liderazgo estadounidense
El Escudo de las Américas reúne a 13 países que acordaron coordinar esfuerzos contra las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos bajo liderazgo estadounidense

En su artículo, Rubio comparó que “mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”, el sector privado de Estados Unidos trae “inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”.

Apuntó además que el Gobierno de Trump está colaborando “de forma directa” con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una “seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico” y asegurar que el futuro de la región siga estando bajo el control soberano de cada nación.

“En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los carteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio”, indicó.

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