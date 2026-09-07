Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

El 'Rei' respondió acerca de la semejanza con 'Aladino'. (Video: Enfocados)

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Hace unas semanas, Reimond Manco y Christian Cueva quedaron en el centro de una controversia a partir del análisis del exvolante sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Sus comentarios sobre la continuidad del delantero como titular provocaron la reacción de ‘Aladino’, quien cuestionó al ‘Rei’ y dio pie a cruces de palabras entre ambos.

La discusión volvió a escena en Enfocados, el programa de YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Allí, Manco fue consultado de forma directa sobre una comparación con Cueva.

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‘Cucurucho’ planteó la pregunta con una fórmula provocadora: “¿Reimond Manco, el rey de reyes, o Christian Cueva?”. En eso, el panel anticipaba una respuesta que podía reavivar la polémica. Manco optó por reconocer las cualidades del volante de Sport Boys antes de elegir una posición.

“Con Christian cada uno en su momento ha sido bueno. Para mí, lo tengo que aceptar y siempre lo he dicho, que ha sido de los jugadores más técnicos que yo he visto en el fútbol peruano y en esa posición. Los dos hemos tenido buenos momentos. Incluso, me hubiese gustado jugar con él, pero es que no hay empate, ahí me cag...”, comentó.

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En su rol de comentarista, Reimond Manco ha tenido reiterados comentarios sobre Christian Cueva. - créditos: Infobae Perú

El comentario reveló que Reimond Manco considera que el juicio depende de quién lo emita. Para Christian Cueva, la respuesta sería favorable a Cueva; para Manco, la valoración sería distinta. Por eso, planteó que una persona ajena a ambos debería dar un veredicto.

Jefferson Farfán intervino para remarcar que se trataba del punto de vista de su invitado. Manco Albarracín retomó esa idea y sostuvo que su primera respuesta era el empate, aunque no evitó inclinarse por sí mismo ante la exigencia de escoger uno de los dos nombres.

Roberto Guizasola defendió a Reimond Manco de Christian Cueva

Roberto Guizasola no dejó que la respuesta quedara en un terreno equilibrado y le preguntó a Reimond Manco quién debutó antes. “¿Quién fue el que ‘picó la cebolla’ primero? ¿Tú o él?”, le preguntó ‘Cucurucho’. El ‘Rei’ respondió que él había debutado antes, una afirmación que fue aprovechada por su interlocutor para insistir en que no debía mostrarse dubitativo.

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Guizasola sostuvo que Manco ya no estaba solo y le pidió que se tuviera confianza para elegirse. “Entonces créetela. ‘Cholo’, él, huev... Más nada. ¿O tienes miedo? Ya llegó tu jefe, huev... Créetela. El ‘Cholo’ sale como pendejo que: ‘¡Aaah!’. Está huev... ese también”, sostuvo, desatando las risas del set.

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó.

Christian Cueva cuestionó a Reimond Manco por su crítica a Paolo Guerrero en Alianza Lima

El origen de la tensión se dio mucho antes, pero explotó por las observaciones de Reimond Manco sobre Paolo Guerrero, quien se defendió de las críticas por su discreto rendimiento en el Torneo Clausura 2026. El exvolante consideró que el delantero debía alternar en la formación de Alianza Lima y no mantener un puesto fijo como titular ante la falta de goles.

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Christian Cueva salió en defensa del atacante y cuestionó que esas críticas aparecieran después de un mal resultado. ‘Aladino’ afirmó en el programa La Parrilla del Loco que las opiniones deben sostenerse antes y después de los partidos.

“Voy a ser directo porque ya me está llegando al recontra...Pasó algo con Paolo hace poco. Quizás no fue un buen partido de él contra nosotros, pero antes del partido no dijeron ‘estos partidos no son para él’.Tuvo que pasar el partido para decir...”, indicó.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)

“Yo lo tengo... está de más compadre. Él sabe que yo le he llamado mil veces. Pero ojo, no tengo nada contra él, pero ya, hermano, escúchame”, dijo el ‘Cholo’ en referencia a las ocasiones que intentó contactarse con Reimond Manco para cuadrarlo por sus comentarios.

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La defensa hacia Paolo Guerrero fue el punto más firme de su postura. Christian Cueva recordó que el ‘Depredador’ se cuida, mantiene una conducta profesional y conserva una capacidad que puede definir un partido con una sola acción dentro del área.