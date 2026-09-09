Efemérides 9 de septiembre: Perú conmemora fechas transcendentales en la literatura, salud mental y periodismo

Una máquina de escribir, una pluma estilográfica y recortes de periódico sobre un escritorio representan los elementos tradicionales del trabajo periodístico y literario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 9 de septiembre reúne en el calendario peruano cuatro episodios vinculados con la literatura, la salud mental y el periodismo, además de coincidir con la segunda semana de septiembre, período declarado como Semana de la Cocina Peruana. La fecha recuerda los nacimientos de Leónidas Yerovi y Manuel Scorza, la apertura de un centro psiquiátrico en Lima y un antecedente legislativo para el ejercicio periodístico.

La coincidencia reúne trayectorias y decisiones públicas de distintas épocas. En 1881 nació Leónidas Yerovi, poeta, dramaturgo y periodista. En 1928 nació Manuel Scorza, autor asociado al neoindigenismo. Décadas después, en 1961, abrió sus puertas en Lima el entonces Hospital Psiquiátrico de El Asesor, que más tarde adoptó el nombre de Hospital Hermilio Valdizán.

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El 9 de septiembre de 1965, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Periodista. Ese hecho quedó ligado a una discusión que continuó durante los años siguientes sobre la organización profesional, la colegiación y el derecho a la información. La fecha también transcurre dentro de una semana dedicada a la gastronomía, declarada oficialmente en 2022.

La Semana de la Cocina Peruana fue establecida por decreto en 2022

El Decreto Supremo N.° 009-2022-MINCETUR, publicado el 15 de septiembre de 2022, declaró la segunda semana de septiembre como la Semana de la Cocina Peruana. La norma incluyó la celebración en el calendario anual y planteó acciones de promoción en torno a uno de los sectores culturales y económicos con mayor presencia internacional del país.

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La cocina peruana dinamiza mercados, abre rutas turísticas y ofrece oportunidades de crecimiento a pequeños productores y emprendedores. (Andina)

La disposición señala que la gastronomía peruana tiene incidencia en actividades como la agricultura, la pesca, el transporte, los mercados, los restaurantes y el turismo. También plantea la revalorización de las cocinas regionales, los productos locales y los conocimientos transmitidos entre generaciones en diversas zonas del país.

Los platos emblemáticos del Perú, reconocidos en rankings internacionales, se convierten en embajadores que refuerzan la proyección global de la cocina peruana y su capacidad de innovar sin perder tradición. (Andina)

La celebración permite situar el 9 de septiembre dentro de una agenda que trasciende los homenajes individuales. La cocina peruana forma parte del patrimonio cultural y de una cadena de trabajo que involucra a productores, cocineros, comerciantes y comunidades. La segunda semana del mes concentra ferias, actividades culturales y propuestas de difusión de recetas, insumos y técnicas de cada región.

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Un plato de ceviche de pescado blanco y una causa limeña representan la tradición culinaria en la conmemoración de la Semana de la Cocina Peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leónidas Yerovi dejó una obra teatral y periodística antes de cumplir 36 años

Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Douat nació el 9 de septiembre de 1881 en Lima. Desarrolló una carrera que combinó poesía, teatro y periodismo en las primeras décadas del siglo XX. Su escritura incorporó asuntos de la vida urbana y recursos del habla popular, con una atención sostenida sobre las costumbres y tensiones de la sociedad limeña.

Entre sus obras teatrales figura La de cuatro mil, una comedia en verso estrenada en 1903. También publicó poemas, crónicas y textos de humor. Su actividad periodística incluyó colaboraciones en diarios y revistas, además de la creación de publicaciones como Monos y Monadas, orientada a la sátira política y social.

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Yerovi murió asesinado el 15 de febrero de 1917, a los 35 años, luego de una disputa amorosa. Su producción fue recopilada de forma póstuma y permaneció en circulación mediante ediciones, estudios y montajes teatrales. Su trayectoria quedó asociada a la profesionalización de las letras y al desarrollo del teatro peruano de inicios del siglo XX.

Leonidas Yerovi

Manuel Scorza llevó los conflictos campesinos a una narrativa de alcance internacional

Manuel Scorza nació en Lima el 9 de septiembre de 1928. Fue poeta, novelista, editor y dirigente político, y formó parte de la generación del 50. Su narrativa abordó conflictos por la tierra, desigualdades sociales y la experiencia de comunidades campesinas de los Andes centrales.

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Durante su visita a Cerro de Pasco, el literato corrió el riesgo de ser alcanzado por una bala. (El Peruano)

Su novela más difundida, Redoble por Rancas, fue publicada en 1970 e inició el ciclo narrativo conocido como La guerra silenciosa. La serie continuó con Historia de Garabombo el Invisible, El jinete insomne, Cantar de Agapito Robles y La tumba del relámpago. En esos libros, Scorza combinó referencias a disputas históricas con elementos míticos y procedimientos de la ficción fantástica.

La obra del escritor peruano alcanzó traducciones a más de 40 idiomas. En 1983 publicó La danza inmóvil, su última novela. Murió el 27 de noviembre de ese año en el accidente del vuelo Avianca 011, cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Su producción mantuvo en primer plano los conflictos rurales del Perú y amplió la circulación internacional de la narrativa peruana.

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Manuel Scorza, escritor clave del neoindigenismo peruano, nació el 9 de septiembre de 1928. Su obra, traducida a más de 40 idiomas, retrata la realidad social de los campesinos peruanos. (Andina)

El hospital de El Asesor abrió en 1961 y luego recibió el nombre de Hermilio Valdizán

El 9 de septiembre de 1961 abrió en Lima el Hospital Psiquiátrico de El Asesor, creado para atender a pacientes adultos que requerían tratamiento especializado. El establecimiento funcionaba en el actual distrito de Santa Anita y años después recibió el nombre de Hospital Hermilio Valdizán, en homenaje al médico, psiquiatra e historiador peruano.

Hermilio Valdizán se convirtió en uno de los médicos más influyentes de Perú. Su enfoque humanitario y su incansable trabajo en la psiquiatría sentaron las bases para el desarrollo moderno de esta especialidad en el país. (Composición)

La institución lleva el nombre de Hermilio Valdizán Medrano, nacido en Huánuco en 1885. Se formó como médico en Lima y viajó a Italia para especializarse en psiquiatría. Tras su regreso al Perú, impulsó la enseñanza de las enfermedades mentales y nerviosas, fundó un consultorio especializado en el Hospital Dos de Mayo y dirigió el Asilo Colonia de la Magdalena.

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Valdizán también desarrolló investigaciones sobre la historia de la medicina peruana y publicó trabajos relacionados con la psiquiatría, la neurología y la medicina popular. Murió en 1929, a los 44 años. Su nombre identifica desde 1964 a un hospital que forma parte de la historia de la atención pública de la salud mental en Lima.

El Hospital Hermilio Valdizán comienza a operar el 9 de septiembre de 1961 en Lima, consolidándose como un centro líder en salud mental en el país, promoviendo nuevas técnicas psiquiátricas. (hhv.gob.pe)

La Ley del Periodista de 1965 antecedió a la creación del Colegio de Periodistas

La Cámara de Diputados aprobó el 9 de septiembre de 1965 la Ley del Periodista, una norma que buscó establecer condiciones para el ejercicio profesional en el país. Su aprobación formó parte de un proceso de debate sobre la formación universitaria, los derechos laborales y las responsabilidades vinculadas con la actividad informativa.

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La Ley del Periodista fue aprobada el 9 de septiembre de 1965, impulsando la colegiación obligatoria y sentando las bases para la creación del Colegio de Periodistas del Perú. (CPP)

Años después, la Ley N.° 23221 creó el Colegio de Periodistas del Perú, cuya instalación se produjo el 1 de octubre de 1980, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La institución quedó encargada de agrupar a los profesionales colegiados y de promover normas éticas para el ejercicio de la profesión.

El desarrollo de esa legislación coincidió con el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información. La conmemoración del 9 de septiembre reúne así dos dimensiones del oficio: la memoria de quienes escribieron y narraron el país, y el debate permanente sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo.