Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Los conductores pueden revisar las diferencias de tarifas en Lima y regiones antes de abastecer sus vehículos, con datos por distrito y recomendaciones para reducir el gasto

Una mano sostiene una manguera amarilla de combustible para llenar el tanque de un auto gris junto a un panel con precios.
Una persona abastece de combustible un automóvil en una estación de servicio urbana de Lima frente a un letrero con precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios de los combustibles en Perú presentan diferencias entre distritos de Lima y regiones, por lo que los conductores pueden comparar las tarifas antes de acudir a un grifo.

El valor final depende del tipo de combustible, el punto de venta y los costos de traslado. Para evitar gastos mayores, los usuarios pueden revisar las tarifas publicadas en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y elegir el establecimiento más conveniente según su ubicación.

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Los precios de referencia incluidos en esta guía muestran diferencias en el gasohol regular, el gasohol premium y el diésel B5. En el caso del Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la recomendación es verificar el valor por metro cúbico o galón antes de cargar, debido a que cada establecimiento actualiza su propia tarifa.

Estos son los precios de gasohol y diésel en distritos de Lima

En Lima, el gasohol regular presenta una diferencia de más de un sol entre algunos distritos. El diésel también registra variaciones que conviene considerar, sobre todo para quienes realizan trayectos largos o trabajan con vehículos de carga y transporte.

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  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 18,49 por galón.
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,29 y gasohol premium en S/ 19,29.
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,70.
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,89.
  • Rímac: diésel en S/ 20,39.
  • Comas: diésel en S/ 22,59.
  • Carabayllo: diésel en S/ 21,99.

La diferencia entre establecimientos puede elevar el costo de un tanque completo. Por ese motivo, comparar el precio antes de salir resulta útil para conductores particulares, repartidores, taxistas y empresas con flotas.

Una mano sostiene un teléfono móvil con un mapa de estaciones de servicio en el interior de un auto frente a una gasolinera de noche.
Un conductor utiliza la plataforma Facilito en su teléfono inteligente para ubicar estaciones de servicio y comparar tarifas de combustible desde su automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco, Ica, Lambayeque y Tacna registran tarifas distintas

Las tarifas también cambian fuera de Lima, en parte por el traslado del combustible y las condiciones de distribución en cada zona.

  • Cusco: gasohol regular entre S/ 19,99 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 18,89.
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,50.
  • Tacna: diésel en S/ 24,27.

En Cusco, el diésel figura entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón. En el distrito de Santiago, en Ica, el gasohol regular alcanza los S/ 18,27 por galón.

Cómo consultar el precio del GNV, GLP, diésel y gasolina

La aplicación y el portal Facilito permiten ubicar establecimientos de venta de combustibles y comparar precios según la zona elegida. La consulta puede hacerse antes de iniciar un recorrido o al momento de buscar un grifo cercano.

Boquilla amarilla de manguera enganchada en un surtidor metálico con dos pantallas digitales que reflejan el atardecer.
Un surtidor de combustible con boquilla amarilla y pantalla digital refleja la luz del atardecer en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revisar las tarifas, el usuario debe:

  • Ingresar a la plataforma Facilito de Osinergmin.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible que utilizará: GNV, GLP, diésel, gasohol regular o gasohol premium.
  • Ordenar los resultados por precio o distancia.
  • Confirmar el horario de atención y la disponibilidad antes de acudir al establecimiento.
  • Guardar la ubicación del grifo elegido para comparar en futuras cargas.

También conviene conservar el comprobante de pago. Si el precio cobrado no coincide con el valor exhibido o con el informado por el establecimiento, el usuario puede presentar un reclamo ante el proveedor y realizar una consulta ante Osinergmin.

Mano sosteniendo un smartphone con la aplicación Facilito, que muestra un mapa, marcadores de ubicación y precios de varios combustibles en soles.
Una persona consulta los precios de gasolina, diésel, GLP y GNV en soles mediante la aplicación Facilito en un smartphone, que muestra un mapa y las variaciones de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben considerar los conductores antes de cargar combustible

El precio por galón no debe ser el único criterio para decidir dónde abastecerse. La distancia hasta el grifo, el consumo que implica el desvío y la necesidad real de combustible pueden modificar el ahorro.

Cuatro boquillas de surtidores de combustible rojo, verde, azul y amarillo con sus etiquetas. Al fondo, un cartel con el logo de Osinergmin y la app Facilito.
Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a los logos de Osinergmin y la app Facilito en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas ayudan a reducir el gasto:

  • Revisar la presión de los neumáticos según la recomendación del fabricante.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas innecesarias.
  • Planificar los recorridos para reunir varias diligencias en una sola ruta.
  • No mantener el motor encendido durante esperas prolongadas.
  • Respetar el mantenimiento periódico del vehículo, en especial el cambio de filtros y aceite.
  • Comparar el precio por galón de combustible antes de llenar el tanque.
  • Verificar que el combustible elegido corresponda a las especificaciones del motor.
Hombre sosteniendo un teléfono móvil con la aplicación Facilito abierta, mostrando precios de combustible, frente a una estación de servicio con surtidores y cartel de precios al atardecer en Lima.
Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas pueden cambiar durante el día según las actualizaciones que realice cada establecimiento. Por ello, los conductores deben revisar la información disponible antes de cargar combustible.

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