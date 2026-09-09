Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 4 de octubre podrán votar en las ERM 2026: más de 2 millones sufragarán por primera vez

Jóvenes peruanos depositan su voto en el marco de las elecciones que exigen un mínimo de 20 % de candidaturas juveniles para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para miles de jóvenes, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 marcarán su primer encuentro con las urnas. Quienes estén por cumplir 18 años todavía tienen una fecha clave en el calendario electoral: si llegan a la mayoría de edad hasta el domingo 4 de octubre, podrán votar en los comicios que definirán a las próximas autoridades regionales y municipales.

El Reniec informó que 302 498 jóvenes se encuentran dentro de este grupo. Aunque algunos todavía son menores de edad al momento de consultar el padrón, podrán participar si su cumpleaños número 18 ocurre como máximo el mismo día de las elecciones. En cambio, quienes cumplan esa edad a partir del 5 de octubre tendrán que esperar a un siguiente proceso electoral.

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Esta condición responde a la fecha de nacimiento registrada oficialmente y al padrón electoral aprobado para las ERM 2026. La relación de electores cerró el 7 de abril de 2026 con 26 314 724 ciudadanos, incluyendo a quienes alcanzarían la mayoría de edad antes o durante la jornada electoral.

Una joven deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú mientras varios ciudadanos esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2 millones de ciudadanos votarán por primera vez en las ERM 2026

Reniec informó que 2.362.091 ciudadanos votarán por primera vez en las ERM 2026. Este grupo está conformado por las personas que alcanzaron la mayoría de edad después de las elecciones regionales y municipales de 2022 y que ahora aparecen en el padrón electoral.

Del total de nuevos electores, 1.201.675 son hombres y 1.160.416 son mujeres. Estas cifras muestran el peso que tendrá el electorado joven en los próximos comicios, tanto en las elecciones municipales como en las regionales.

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Lima concentra la mayor cantidad de ciudadanos que participarán por primera vez, con 688.579 electores. Después aparecen Piura, con 156.186; La Libertad, con 148.188; Cajamarca, con 117.434; y Cusco, con 103.471 nuevos votantes.

El grupo de 18 a 29 años también representa el segmento de mayor presencia dentro del padrón electoral. En total, reúne 6.726.770 electores, equivalentes al 25,56 % del total nacional, según los datos proporcionados por la entidad registral.

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

¿Si una persona cumple 18 años después del 4 de octubre podrá votar?

Reniec precisa que quienes cumplan 18 años después del domingo 4 de octubre no podrán votar en las ERM 2026. La fecha límite para incorporarse como elector en este proceso coincide con el día de la elección, por lo que cumplir la mayoría de edad días después no permite participar en estos comicios.

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El criterio se aplica incluso si el cumpleaños ocurre poco después de las elecciones. Por ejemplo, una persona que cumpla 18 años el 5 de octubre no estará incluida entre los ciudadanos habilitados para sufragar en las ERM 2026.

La entidad registral señala que la fecha de nacimiento registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) determina la incorporación de una persona al padrón electoral. Por ello, los datos oficiales de identificación son los que sirven como referencia para establecer quiénes pueden votar.

El padrón electoral quedó cerrado el 7 de abril de 2026 y no se modifica con los trámites realizados posteriormente. Así, aunque un ciudadano actualice sus datos o renueve su documento después de esa fecha, ello no altera su condición dentro del padrón correspondiente a las próximas elecciones.

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¿Qué pasa si un joven aún tiene DNI amarillo?

Los ciudadanos que ya cumplieron 18 años y todavía cuentan con un DNI amarillo pueden aparecer en el padrón electoral con una fotografía tomada cuando eran menores de edad. Reniec explica que esta situación responde al cierre del padrón electoral, realizado el pasado 7 de abril.

Una renovación del DNI posterior a esa fecha tampoco modifica la fotografía que aparece en el padrón de las ERM 2026. La información utilizada para el proceso electoral permanece vinculada al padrón aprobado para estos comicios.

Reniec registró 78 262 ciudadanos mayores de edad cuya fotografía en el padrón corresponde a cuando eran menores de edad. La entidad comunicó esta situación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto con otros datos que los ciudadanos actualizaron después del cierre del padrón.

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La institución recomienda actualizar el documento para contar con una fotografía de adulto en el DNI y facilitar la identificación durante la jornada electoral. Sin embargo, este trámite no modificará la fotografía que figura en el padrón de las ERM 2026.

DNI es el único documento válido para votar

El DNI es el único documento válido para sufragar en las ERM 2026. Reniec recuerda, además, que los ciudadanos pueden tramitar su DNI de mayor de edad desde los 17 años, por lo que quienes están próximos a cumplir 18 pueden realizar este procedimiento antes de los comicios.

Para estas elecciones también se autorizó el uso del DNI vencido hasta el domingo 4 de octubre. La medida comprende a los ciudadanos cuyo documento haya perdido vigencia, así como a quienes ya cumplieron 18 años y todavía conservan un DNI de menor de edad.

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Ciudadanos peruanos consultan la relación de mesas de sufragio en un colegio de votación, mientras personal de la ONPE orienta a los electores durante una jornada electoral con alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, cumplir 18 años hasta el mismo día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permite participar en la jornada electoral. La fecha de nacimiento registrada oficialmente será determinante para establecer si el ciudadano forma parte del padrón y puede acudir a votar.