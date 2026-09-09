Gobierno destina S/42,7 millones para generar más de 11 mil empleos temporales en 214 distritos de 20 regiones

Un grupo de trabajadores del programa Llamkasun Perú realiza labores de prevención y acondicionamiento de terrenos para mitigar el impacto de emergencias en el país.

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Las intervenciones de Llamkasun Perú estarán enfocadas en generar ingresos para personas en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, ejecutar trabajos de prevención y recuperación frente a emergencias. El programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llegará a 214 distritos de 20 regiones del país.

Para financiar estas acciones, el Gobierno destinó S/ 42,7 millones, con los que se generarán 11.209 empleos temporales. Las actividades comprenderán labores de limpieza y descolmatación de cauces, acondicionamiento de zonas expuestas a derrumbes y huaicos, recuperación de vías urbanas y rurales, así como de infraestructura afectada por emergencias.

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La intervención alcanzará a regiones como Áncash, Ayacucho, Lambayeque, Huancavelica, Junín, Lima, Apurímac, Cajamarca, Arequipa, Amazonas, San Martín, Puno, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, La Libertad, Cusco e Ica.

Trabajadores del programa Llamkasun Perú construyen estructuras de concreto en el marco de las acciones preventivas ante emergencias en el país.

Recursos para generar empleo

El mayor monto corresponde al Decreto Supremo N.° 011-2026-TR, que autorizó la transferencia de S/ 38.340.508 para ejecutar 214 actividades de intervención inmediata en igual número de distritos. Estas acciones permitirán generar 10.050 empleos temporales.

A este financiamiento se suman S/ 2.274.316 autorizados mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-TR, destinados a 13 actividades que generarán 616 empleos temporales en Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Áncash, Lambayeque, Lima, Puno y San Martín.

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Dos trabajadoras del programa Llamkasun Perú participan en las actividades de empleo temporal impulsadas para mitigar emergencias en el país.

Atención a zonas afectadas

El Ejecutivo también asignó recursos para atender emergencias específicas. Mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-TR, destinó S/ 147 mil para una actividad de intervención inmediata en Villa El Salvador, distrito afectado por lluvias e inundaciones. Esta acción permitirá generar 39 empleos temporales.

Por su parte, el Decreto Supremo N.° 010-2026-TR asignó S/ 1.968.108 para financiar diez actividades a cargo de municipalidades distritales de Junín. Estas intervenciones generarán 504 empleos temporales y contribuirán a atender los daños ocasionados por los sismos registrados en la región.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó que las acciones buscan beneficiar a las familias mediante ingresos temporales y, a la vez, mejorar la preparación de las comunidades frente a emergencias.

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Trabajadoras del programa Llamkasun Perú ejecutan labores de excavación y limpieza para la prevención de riesgos en zonas vulnerables del país.

Llamkasun prioriza a población vulnerable

Las actividades están dirigidas a personas mayores de 18 años en situación de desempleo, subempleo, pobreza o pobreza extrema, así como a quienes enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad laboral. El programa también promueve la participación de adultos mayores y personas con discapacidad.

Llamkasun Perú incorporó además acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, como parte de la estrategia para anticiparse a los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

“No vamos a esperar a que las emergencias golpeen nuevamente a las familias. La decisión del Gobierno es actuar desde ahora, junto con los alcaldes, generando empleo y ejecutando acciones concretas que protejan a la población”, afirmó Sheput.

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MTPE coordina nuevas intervenciones

En esa línea, el titular del MTPE se reunió recientemente con 50 alcaldes de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (AMUDIP), provenientes de 16 regiones. Los representantes expusieron las principales necesidades de sus localidades y coordinaron nuevas intervenciones de Llamkasun Perú.

El MTPE realiza el seguimiento, monitoreo y verificación de las actividades financiadas por el programa para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas establecidas.