Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos

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Fanáticas peruanas de BTS acampan en los exteriores del estadio de San Marcos ante la presencia de personas a las que identifican como revendedoras. Integrantes del fandom ARMY afirmaron que decidieron organizar turnos de vigilancia para mantener lugares en la fila a un mes del concierto de la agrupación surcoreana.

Las seguidoras señalaron que las carpas comenzaron a aparecer el sábado 5 de septiembre. Sin embargo, aseguraron que las primeras personas instaladas no eran admiradoras de BTS, sino presuntas revendedoras que buscarían cobrar por espacios en la cola.

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El grupo de fanáticas explicó a Latina Noticias que algunas de ellas acampan junto a sus madres y se turnan para permanecer en el lugar durante las 24 horas. Según contaron, la decisión de instalarse de forma permanente respondió a la preocupación por la posible presencia de revendedores.

ARMY asegura que decidió organizar guardias permanentes tras detectar carpas que atribuye a revendedores. TikTok: Latina

Fanáticas de BTS organizan turnos en el estadio de San Marcos

Una de las seguidoras entrevistadas indicó que el grupo lleva tres días acampando de manera oficial. Explicó que antes acudían al estadio para verificar si ya se estaba formando una fila, pero que decidieron mantenerse en el lugar después de detectar una carpa que atribuyeron a revendedoras.

“Estamos acampando oficialmente desde hace tres días debido a que una carpa de las revendedoras que ya hemos botado, tenemos que empezar a estar veinticuatro siete, porque antes veníamos a ver si había alguien, si ya se está armando la cola, pero debido a esa revendedora ya estamos viniendo. Haciendo turnos con estas chicas, ¿no? Cada, cada chica, porque todas vamos a entrar, estamos haciendo turnos. Ahorita las cuatro carpas que ves, cada carpa tiene una persona representativa cuidando su carpa. La última carpa que está ahí, que hemos desalojado, que es la de revendedores”, contó para las cámaras de Latina Noticias.

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La fanática detalló que cada carpa cuenta con una persona que se encarga de cuidarla. El sistema de relevos busca que todas las integrantes del grupo puedan conservar su lugar, sin que una sola persona deba permanecer de forma continua en los exteriores del recinto.

Las imágenes difundidas mostraron varias carpas instaladas fuera del estadio. Las seguidoras sostienen que su presencia busca impedir que personas ajenas al fandom ocupen espacios en la fila con la intención de venderlos posteriormente.

Fanáticas de BTS instalaron carpas en los exteriores del Estadio San Marcos a un mes de los conciertos en Lima. Latina.

Las ARMY atribuyen las primeras carpas a presuntas revendedoras

La reportera de Latina Noticias consultó a las asistentes cómo habían concluido que las carpas ubicadas detrás de ellas pertenecían a revendedoras. La vocera del grupo respondió que la información surgió de publicaciones en redes sociales y de comentarios que, según dijo, las mismas personas habrían hecho a quienes se acercaron al lugar.

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“Debido a estados o a publicaciones mayormente que ellas han hecho. Hasta también personas que se han acercado, ellas les han comentado sobre sus precios por cola. Desde antes de que vengan a acampar ya como que juntan su gente, sus personas”, dijo.

De acuerdo con el testimonio, las fanáticas sostienen que las personas identificadas como revendedoras habrían ofrecido precios por lugares en la fila. Esa versión corresponde a la denuncia planteada por las seguidoras entrevistadas y no incluye una respuesta de las personas señaladas.

El reclamo de las asistentes se centra en el acceso al concierto. Para ellas, la instalación anticipada de carpas no responde únicamente a una dinámica de seguidores que desean ubicarse cerca del escenario, sino a la necesidad de evitar que otras personas ocupen lugares para negociarlos.

Las integrantes del fandom que acampan señalaron que la situación las llevó a modificar sus planes. En lugar de acudir de manera eventual al recinto para revisar el inicio de la fila, decidieron establecer una presencia constante mediante turnos entre varias asistentes.

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Algunas seguidoras cuestionan la decisión de acampar

La presencia de carpas también generó diferencias entre las propias seguidoras de BTS. Según se planteó durante el informe, algunas integrantes del fan club de las ARMY no están de acuerdo con que otras fanáticas acampen tan temprano, debido a que consideran que esa práctica puede generar confusión sobre quiénes ocupan los espacios.

Una de las entrevistadas respondió que quienes participan en los turnos no buscan perjudicar a otras admiradoras de la agrupación. Por el contrario, afirmó que se vieron obligadas a organizarse por la presencia que atribuyen a revendedores en los exteriores del estadio.

“Que sean un poco comprensivas con nosotras, porque nosotras, al igual que ellas, somos fan y nos hemos visto en la obligación de empezar carpa, como digo en estos momentos, un mes antes, debido a los revendedores.”

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La vocera pidió comprensión a quienes cuestionan el campamento. Su argumento es que las asistentes que permanecen en el lugar también son seguidoras de BTS y que la decisión se adoptó como una medida frente a una situación que consideran perjudicial para el fandom.

La discusión revela dos posturas entre las ARMY: quienes consideran necesario hacer guardia para evitar la reventa de lugares y quienes cuestionan que se instalen carpas con tanta anticipación. Ambas posiciones surgen en medio de la expectativa por el concierto de BTS en Lima.

Army peruana se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para concierto de BTS. TikTok.

Las carpas deberán ser desalojadas antes de las elecciones

Las fanáticas que acampan deberán tomar en cuenta que las carpas no podrán mantenerse de forma permanente hasta la fecha del concierto. El estadio de San Marcos será una de las sedes de votación para las elecciones municipales programadas para el domingo 4 de octubre.

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Por esa razón, las personas que permanecen en los exteriores del recinto deberán desalojar la zona antes de la jornada electoral. La situación obliga a las seguidoras a considerar que la organización de la fila puede cambiar cuando se acerque la fecha de los comicios.

El estadio de San Marcos concentrará una importante afluencia de votantes el 4 de octubre. La realización de las elecciones supone una interrupción para el grupo de fanáticas que, hasta el momento, mantiene carpas y turnos en los alrededores del recinto.

La presencia de las ARMY a un mes del concierto refleja la expectativa por la llegada de BTS y la preocupación de algunas seguidoras por la posible reventa de espacios. Mientras tanto, las fanáticas que acampan aseguran que continuarán organizándose, aunque deberán retirarse antes de que el estadio sea utilizado como sede de votación.

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Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)