Fans de BTS ya acamparían afuera del estadio San Marcos a un mes de sus conciertos. TikTok

Guardar

Fans de BTS ya estarían acampando en los exteriores del Estadio San Marcos a poco más de un mes de los tres conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima.

La versión comenzó a circular en redes sociales y fue comentada en Latina Noticias, donde se pidió a las seguidoras tomar precauciones y no exponerse ante posibles riesgos.

PUBLICIDAD

Las presentaciones están programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con una hora de inicio estimada a las 20:00. Ante la expectativa por conseguir una ubicación cercana al escenario, algunos usuarios señalaron haber visto a integrantes de ARMY en los alrededores del recinto, aunque no se precisó cuántas personas habrían acudido ni desde cuándo permanecen en la zona.

La situación llamó la atención porque todavía falta cerca de un mes para el primer show. Además, el formato del espectáculo —con un escenario ubicado en el centro— incrementó las expectativas de quienes buscan estar en las primeras filas durante los conciertos de BTS en Lima.

PUBLICIDAD

BTS en Lima: alertan por seguidores que acamparían fuera del Estadio San Marcos. TikTok.

El llamado a no exponerse fuera del Estadio San Marcos

Durante una emisión de Latina Noticias, Cinthia Garreta consultó sobre los reportes que comenzaron a difundirse entre los seguidores del grupo. “Pero ya hay personas, seguidores de BTS acampando en los exteriores de San Marcos. Cuéntenos de eso”, comentó la conductora.

Una conductora de K-pop Verso respondió que las versiones surgieron desde publicaciones de redes sociales.

“Eh, sí, Cintia, de hecho, hemos estado viendo por redes que algunos fans han estado diciendo que han visto gente acampando afuera del Estadio San Marcos”.

La panelista reconoció la emoción de los seguidores por la llegada de BTS, pero hizo un pedido directo a quienes evalúan permanecer en los alrededores del recinto con anticipación. “Entonces, creo que nosotras como fans sí estamos muy emocionadas, pero también llamemos a que no nos expongamos de esa forma”.

PUBLICIDAD

El llamado se centró en que aún hay tiempo antes de las fechas previstas para los conciertos. “Recordemos que todavía falta un mes, entonces tenemos tiempo, todos vamos a lograr verlos y no nos expongamos de esa forma”, añadió.

Fans de BTS ya acamparían afuera del estadio San Marcos a un mes de sus conciertos. TikTok

El antecedente de Stray Kids y el riesgo de extorsiones

La preocupación no se limita a las incomodidades de esperar durante días o semanas en la vía pública. Durante el programa se recordó un episodio ocurrido en un concierto anterior de Stray Kids, en el que personas que acampaban fueron víctimas de extorsión.

“Porque, bueno, como ya mencionamos en un concierto pasado del grupo Stray Kids, estuvo el caso de que las personas que estaban acampando fueron extorsionadas. Entonces, por favor, no queremos que eso les pase a ustedes tampoco”, alertó la conductora de K-pop Verso.

PUBLICIDAD

El mensaje estuvo dirigido especialmente a las ARMY que, impulsadas por la expectativa de ubicarse cerca del escenario, puedan considerar acampar a más de 30 días de los espectáculos. La panelista insistió en que todavía falta tiempo para los shows y pidió cautela.

“Entonces, todavía tenemos tiempo, falta un poquito más de un mes, hace un mes y unos días. Entonces, sí les pedimos, por favor, que sean muy precavidas con ese tema para que ustedes no corran peligro”, expresó.

En redes sociales, el tema también generó reacciones entre seguidores que recordaron la importancia de priorizar la salud y la seguridad. Más allá de la emoción por ver a sus artistas favoritos, el pedido fue evitar situaciones que puedan dejarlos expuestos a robos, extorsiones u otros riesgos en la calle.

PUBLICIDAD

Fanáticas de BTS llaman a la consciencia a fans que podrían estar acampando en el Estadio San Marcos por el concierto del grupo k-pop en Lima. Latina

El escenario central y la expectativa por las primeras filas

Parte de la expectativa de los seguidores está vinculada con la ubicación del escenario, que estará instalado en el centro del recinto. Esa característica ha llevado a que algunos fanáticos busquen estar lo más cerca posible de BTS durante las presentaciones.

La posibilidad de observar al grupo desde distintos sectores del estadio ha alimentado la expectativa entre quienes consiguieron entradas. Sin embargo, desde los programas que comentaron el tema se insistió en que acampar con tanta anticipación no es una garantía y puede generar riesgos innecesarios.

Los conciertos de BTS en Lima forman parte del BTS World Tour ARIRANG. Para los seguidores que ya tienen boletos, una de las fechas importantes será el inicio de la transferencia oficial de entradas mediante Quentro, aplicación que será utilizada como único método de entrega.

PUBLICIDAD

Ticketmaster Perú informó que el proceso no se habilitará en una única fecha para todos los asistentes. Cada entrada podrá transferirse recién 30 días antes del concierto correspondiente.

Las fechas para transferir entradas a través de Quentro

La transferencia de boletos para la primera fecha, prevista para el 7 de octubre, se habilitará el 7 de septiembre a las 20:00. Para el concierto del 9 de octubre, el sistema estará disponible desde el 9 de septiembre a la misma hora. En tanto, los asistentes al show del 10 de octubre podrán transferir sus entradas desde el 10 de septiembre a las 20:00.

El procedimiento se realizará desde Quentro. Cuando el periodo de transferencia esté activo, el usuario deberá ingresar a la entrada correspondiente, seleccionar el ícono de transferencia, elegir la opción “Transferir entrada”, colocar el correo electrónico del destinatario y confirmar la operación.

PUBLICIDAD

Cada entrada podrá transferirse una sola vez. Esto significa que, si una persona envía su boleto a otra mediante la aplicación, el nuevo titular no podrá volver a transferirlo a un tercer usuario.

Las entradas no son nominadas, por lo que el ingreso no depende de que el nombre del comprador original coincida con el de quien asistirá al concierto. Sin embargo, la transferencia debe hacerse exclusivamente a través de Quentro.

Las capturas de pantalla o imágenes enviadas por redes sociales no reemplazan la entrada oficial, debido a que la aplicación utiliza un código QR dinámico. Por ello, los seguidores deberán verificar el correo electrónico del destinatario antes de confirmar cualquier operación.

PUBLICIDAD

Un boleto digital para la gira Arirang World Tour de BTS en Lima aparece junto a integrantes de la agrupación sobre el escenario. (Infobae Perú)

Recomendaciones para evitar fraudes antes de los conciertos

La habilitación escalonada de transferencias también ocurre en medio de advertencias sobre posibles fraudes relacionados con las presentaciones de BTS. La Policía activó un patrullaje virtual para alertar sobre estafas vinculadas con la venta de entradas, mientras que BIGHIT Music informó sobre la detección de sitios web fraudulentos que se presentan como canales oficiales para ofrecer membresías ARMY y boletos.

Ante ese escenario, los seguidores deben evitar coordinaciones de compra o envío de dinero mediante mensajes privados, así como no compartir información personal o financiera fuera de las plataformas autorizadas.

La expectativa por BTS ya se siente en Lima, incluso a semanas de los conciertos. Sin embargo, el mensaje para ARMY es claro: la emoción por ver al grupo no debe pasar por encima de la seguridad.

BTS publica el calendario de FESTA 2026: nueva música, Run BTS! y vinilo especial en junio