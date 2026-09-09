Argentina pisa fuerte con un triunfazo 3-2 sobre Colombia en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El cuadro de Facundo Morando sufrió, pero consiguió el triunfo ante las 'cafeteras' por la segunda jornada del torneo - Crédito: CSV.

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La selección de Argentina dio un paso relevante hacia la clasificación al Mundial de 2027 al imponerse por 3-2 ante Colombia en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo dirigido por Facundo Morando se recuperó dos veces de una desventaja en el marcador y se quedó con el primer partido del certamen que llegó al quinto set, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

El encuentro tuvo un componente adicional fuera de la cancha. La mayoría de los brasileños que aguardaban el posterior duelo entre Brasil y Perú alentó a las colombianas, por lo que Argentina jugó en un clima similar al de una condición de visitante. En el banco rival estuvo Guilherme Schmitz, entrenador al que Morando enfrentó en la final de la última Liga Peruana de Vóley: el argentino condujo a Alianza Lima y el brasileño estuvo al frente de San Martín.

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Colombia se adelantó en un primer capítulo extenso y disputado. Morando apostó desde el inicio por Nicole Pérez, punta de Atlético Atenea y máxima anotadora de la última temporada de la Liga Peruana. Argentina sostuvo su rendimiento desde el bloqueo, con Candela Díaz como una de las figuras en los tramos decisivos.

La experiencia de Ivonee Montaño también tuvo peso para las ‘cafeteras’, que aprovecharon un error de Bianca Cugno en un remate cruzado para cerrar el set por 29-27. El margen mínimo expuso la paridad que dominó el inicio del partido.

Argentina venció a Colombia por 3-2 en la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Instagram Sergio Moreno.

Argentina respondió con un parcial de 25-11

La reacción ‘albiceleste’ llegó de inmediato. Argentina abrió el segundo set con una racha de 5-0 y luego amplió la diferencia hasta un 10-2 que cambió el desarrollo del encuentro. Colombia perdió precisión en el saque y en la construcción ofensiva, mientras que el conjunto de Morando elevó su eficacia en ataque.

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Bianca Cugno encontró mejores condiciones para definir y comenzó a dañar por las puntas. La armadora Victoria Mayer aprovechó ese dominio para alternar variantes y buscó de forma reiterada a Candelaria Herrera con levantamientos cortos por el centro.

Colombia no logró repetir la eficacia que había tenido en el parcial inicial. Laura Pascua, exjugadora de Universitario en la liga peruana, tuvo menos incidencia ofensiva y Argentina se impuso por 25-11, con una actuación que equilibró el marcador general.

Colombia volvió a imponerse con Pascua y Carabalí

El tercer set recuperó la tensión del primero. Colombia ajustó el bloqueo sobre Cugno, leyó mejor los ataques argentinos y ganó presencia en la red. Katherine Ramírez aportó un remate que permitió a las ‘cafeteras’ tomar distancia en el tramo medio de la manga.

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Las máximas anotadoras en el duelo entre Colombia y Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FIVB.

Pascua creció en los puntos finales y fue una de las referencias ofensivas para que Colombia retomara la ventaja. El equipo de Schmitz selló el parcial por 25-21 tras un ataque de Valerín Carabalí, que dejó a Argentina obligada a ganar los dos sets restantes.

La respuesta argentina tuvo a Cugno como principal carta ofensiva. La opuesta asumió protagonismo en ambos extremos de la red, tanto en ataque como en defensa, mientras Pérez ofreció soluciones desde su ingreso. También sumó minutos Daniela Bulaich, nuevo refuerzo de Alianza Lima.

Colombia contó con una buena conducción de María Alejandra Marín, también vinculada a Alianza Lima, y con los ataques de Ana Karina Olaya. Aun así, Argentina aprovechó desajustes de coordinación de su rival y se encaminó hacia el desempate.

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El cuarto set incluyó uno de los intercambios más extensos de la noche. Pascua evitó un punto que parecía definido para Argentina y Montaño respondió con un remate desde la derecha. Cugno sostuvo una defensa decisiva y la albiceleste terminó por imponerse 25-23.

Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Sergio Moreno

Cugno lideró a la ‘albiceleste’ en el desempate

Argentina mantuvo el impulso en el quinto set. La defensa de Candelaria Herrera y el aporte de Bianca Farriol ayudaron a sostener una ventaja de cinco puntos. El servicio de Mayer complicó la recepción colombiana y permitió administrar la diferencia hasta el cierre.

El equipo de Morando ganó el parcial decisivo por 15-8. Cugno terminó como máxima anotadora argentina con 31 puntos, seguida por Pérez, con 18. En Colombia, Olaya fue la principal goleadora con 26 unidades.

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El triunfo también funcionó como revancha para Argentina luego de la derrota por 3-1 ante Colombia del 24 de julio, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, disputada en el Coliseo Eduardo Dibós.

Argentina volverá a jugar este jueves 10 de septiembre ante Chile, a las 12:00 horas de Perú, mientras que Colombia enfrentará a Brasil desde las 18:00, ambos partidos en el Maracanãzinho.