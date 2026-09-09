Perú

Plantean reestructurar presupuesto en Los Olivos para duplicar serenos y llegar a 800 ante inseguridad

La propuesta contempla incorporar tecnología, reforzar el patrullaje conjunto con la Policía y mejorar el equipamiento del personal municipal

Serenos
Candidato plantea un convenio con la PNP para que cada una de las 45 unidades municipales opere con un agente policial
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El candidato a la alcaldía de Los Olivos y actual regidor, Erick Melchor Torres (Somos Perú), planteó este miércoles aumentar de 350 a 800 el número de serenos del distrito en un plazo de cuatro años, como parte de un plan de seguridad basado en tecnología, equipamiento y una mayor coordinación con la Policía Nacional (PNP).

Melchor afirmó que Los Olivos se encuentra entre los distritos con mayor incidencia delictiva y señaló que las denuncias registradas han aumentado en los últimos años: de 12.140 en 2023 a 15.640 en 2024 y 18.920 en 2025.

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“Lo que tenemos que buscar es tecnología de avanzada y articulación institucional, efectivos plenamente equipados”, señaló al cuestionar la actual estrategia municipal de seguridad y defender una intervención progresiva durante una eventual gestión.

Su propuesta contempla incorporar 450 serenos hasta alcanzar los 800, además de dotarlos de cámaras corporales y armas no letales, “dentro del marco legal vigente”, en línea con una propuesta planteada por el también integrante de Somos Perú Carlos Bruce.

Los Olivos
Personal y presupuesto: priorizaría la contratación de policías en retiro y exmilitares y calcula un costo adicional de hasta S/4,8 millones anuales

El candidato también planteó priorizar la contratación de policías en retiro y personal procedente de las Fuerzas Armadas. Según sus cálculos, con un costo mensual de entre 2.000 y 2.300 soles por trabajador, el incremento de personal supondría un gasto adicional de unos 4,8 millones de soles anuales, que se implementaría de forma progresiva hasta alcanzar la meta.

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Asimismo, propuso suscribir desde el inicio de una eventual gestión un convenio con la PNP para implementar el patrullaje integrado, de modo que cada unidad móvil municipal cuente con un agente policial. “Tenemos un promedio de 45 unidades y cada una debe estar con policías. No contamos con patrullaje integrado”, afirmó.

Melchor cuestionó además el estado de las motocicletas entregadas en cesión de uso al municipio. Según explicó, la municipalidad recibió 100 motos mediante un convenio, pero menos de la mitad estaría actualmente operativa. El acuerdo, añadió, está próximo a culminar.

“No nos sirve trabajar para la foto”, afirmó. Para financiar su plan de seguridad, el candidato planteó reestructurar el presupuesto municipal y mejorar la eficiencia del gasto.

Señaló que el presupuesto actual de Los Olivos bordea los 155 millones de soles y cuestionó que la municipalidad no ejecute la totalidad de los recursos disponibles. Como referencia, indicó que en 2023 el presupuesto fue de 106 millones de soles y la ejecución alcanzó el 90,4 %; en 2024 llegó a 141 millones, con un gasto del 92,9 %, mientras que en 2025 ascendió a 156 millones y la ejecución fue del 95,6 %.

“Vamos a reestructurar el presupuesto y la eficiencia en el gasto. Con eso se va a implementar”, manifestó.

Agentes de la Policía Nacional y serenos de Lima trabajarán en conjunto.
Infraestructura vial: propone intervenir 30 kilómetros de vías y construir otros 20 kilómetros con concreto armado mediante recursos de distintas entidades.

En infraestructura vial, Melchor propuso intervenir 30 kilómetros de avenidas y jirones y construir otros 20 kilómetros de nuevas vías con concreto armado. Para ello, planteó gestionar recursos ante el Ministerio de Vivienda, Emape (Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.), Invermet (Fondo Metropolitano de Inversiones) y otras entidades.

Señaló además que algunas vías del distrito tienen alrededor de 25 años y solo han recibido trabajos de recapeo.

En salud, propuso repotenciar el Hospital Municipal, ampliar sus servicios y establecer tarifas sociales. Sostuvo que el establecimiento está “tercerizado” y planteó recuperar su capacidad de atención.

También planteó crear un programa municipal de salud mental ante la demanda que, según afirmó, existe en los dos centros comunitarios del distrito, donde se atienden entre 30 y 40 casos diarios.

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