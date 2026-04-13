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¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel

El DT del club chorrillano confirmó que existe interés en sumar a las gemelas brasileñas como refuerzos para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

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Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)

El mercado de la Liga Peruana de Vóley podría sumar un capítulo especial en la próxima temporada. Regatas Lima está evaluando seriamente la posibilidad de incorporar a las hermanas brasileñas Marina y Simone Scherer, una movida que no solo reforzaría el plantel chorrillano, sino que además abriría la puerta a un deseo personal que ambas han manifestado: jugar juntas antes del retiro.

El entrenador del club, Horacio Bastit, confirmó el interés de fichar a ambas jugadoras en una reciente entrevista con el portal ‘Dosis de Voleibol’, aunque precisó que el acuerdo aún no está cerrado. Sin embargo, el técnico argentino dejó en claro que las conversaciones están en marcha y que el perfil de las gemelas encaja en las necesidades actuales del equipo.

“Es probable que lleguen, hay una evaluación. Es muy probable, pero no está definido”, sostuvo el experimentado estratega de Regatas, abriendo una posibilidad que ya genera expectativa inmediata en el entorno del voleibol peruano.

Más allá del impacto deportivo, el posible fichaje de las hermanas Scherer tiene un componente emocional fuerte. Marina y Simone han desarrollado carreras paralelas en distintos clubes y países, pero nunca han podido consolidarse como compañeras en un mismo equipo de forma estable en una etapa importante de sus trayectorias.

Simone y Marina Scherer podrían jugar juntas en Regatas.
Simone y Marina Scherer podrían jugar juntas en Regatas.

La opción de Regatas Lima aparece, en ese sentido, como una oportunidad única. No solo para reforzar al club, sino para cumplir un objetivo personal que ambas han expresado en más de una ocasión: compartir cancha antes de pensar en el retiro.

Un posible reencuentro con valor deportivo y emocional

Marina Scherer, armadora de experiencia internacional y actual jugadora del CV Emalsa Gran Canaria, ya sabe lo que es el éxito en el Perú tras haber sido bicampeona con Alianza Lima. Simone, por su parte, se desempeña como central en la Universidad San Martín desde hace cuatro temporadas y se encuentra en plena lucha por el título de la presente temporada.

El posible reencuentro en Regatas Lima no solo tendría un atractivo deportivo, sino que también representaría un cierre simbólico de ciclo para dos jugadoras con trayectorias consolidadas. Anteriormente, la jugadora ‘santa’ había expresado su deseo de dejar de enfrentarse a su hermana y, en cambio, poder compartir equipo con ella, un sueño que podría concretarse vistiendo el buzo celeste.

La central de la San Martín confirmó que la próxima temporada será el cierre de su carrera y adelantó que buscará compartir equipo con su gemela, Marina Scherer. (Video: aquiTVO)

El valor de los roles que buscan reforzar

Horacio Bastit también profundizó en la lógica detrás del interés por las hermanas Scherer. Según explicó, el club busca cubrir posiciones específicas dentro del armado del plantel, especialmente en roles donde el mercado local presenta limitaciones. “Ocupan roles que no hay acá. Hay roles donde tenemos dificultades para encontrar jugadoras de nivel de acá”, señaló el técnico, apuntando directamente a la importancia de incorporar experiencia internacional.

En el caso de Marina, su posición de armadora es considerada clave dentro del sistema de juego. Para Bastit, este rol requiere madurez, lectura y estabilidad, algo difícil de desarrollar en corto plazo dentro de una liga competitiva.

El entrenador de Regatas también reflexionó sobre el proceso de formación de jugadoras dentro de una temporada y la diferencia entre posiciones dentro de la cancha. Según explicó, no todos los roles pueden desarrollarse al mismo ritmo. “El techo para construir una jugadora no hay tiempo, es decir, no se puede construir una armadora jovencita en una liga. Se necesita más tiempo, inclusive la central”, explicó.

Regatas Lima terminó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Regatas Lima terminó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

En esa línea, remarcó que el armado del equipo también se basa en la distribución de funciones y en la posibilidad de consolidar jugadoras en determinados puestos con mayor continuidad. Por ello, tomó como ejemplo interno la evolución de Camila Monge dentro del plantel.

“Nosotros tuvimos este año a Camila, que era la quinta punta de la plantilla y terminó jugando titular el último partido. Fue una construcción”, señaló. El técnico explicó además que la evolución en posiciones como las puntas depende de la continuidad y la adaptación progresiva, especialmente en fundamentos clave como la recepción.

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