El sueño olímpico truncado: boxeador campeón nacional pierde el brazo tras un accidente y una familia que denuncia fallas médicas en el Callao

La prometedora carrera del boxeador Adriano Encalada llegó a un abrupto final tras un terrible accidente en su gimnasio. Su familia narra la angustiante odisea y la presunta negligencia en el sistema de salud que le costó la funcionalidad de su brazo derecho. Latina Noticias

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Adriano Encalada, boxeador de 19 años y campeón nacional, sufrió una grave lesión durante una sesión de sparring en el Callao que terminó con la amputación de su brazo derecho. El accidente ocurrió el viernes 28 de agosto, cuando el joven cayó sobre una mampara mientras entrenaba en la ONG Boxea Callao.

La familia sostiene que la atención posterior al accidente estuvo marcada por la falta de implementos en el Hospital Daniel Alcides Carrión y por la demora para conseguir su traslado a otro establecimiento. Según el relato de sus familiares, Adriano llegó al centro médico con una pérdida considerable de sangre y necesitaba una intervención cardiovascular urgente.

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El caso continuó en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde el deportista recibió una operación luego de varias horas de espera. Sin embargo, una infección posterior obligó a los médicos a retirar el brazo derecho para evitar un riesgo mayor para su vida, según explicó su padre, Carlos Encalada.

La familia busca que se determinen las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido desde el accidente hasta el traslado. El abogado de Adriano anunció una denuncia ante la Fiscalía y señaló que el objetivo es establecer una posible cadena de responsabilidades en los establecimientos y personas involucradas.

Accidente durante una sesión de entrenamiento

De acuerdo con el testimonio de Karla Encalada, hermana del deportista, Adriano realizaba sparring cuando retrocedió y perdió el equilibrio debido a un saco de boxeo situado en el suelo. El joven cayó hacia una mampara ubicada cerca de un precipicio del segundo piso.

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Su padre relató que las personas presentes intentaron sujetarlo para evitar que cayera. En ese momento, según su versión, el vidrio le produjo una herida profunda en el brazo derecho.

“Le corta los tendones, le cortan los nervios, llega hasta el hueso el corte”, declaró Carlos Encalada al explicar la gravedad de la lesión.

Tras el accidente, Adriano fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. La familia indicó que el ingreso al establecimiento ocurrió cerca de veinte minutos después del hecho.

Falta de implementos en el Hospital Carrión

La familia sostiene que el Hospital Daniel Alcides Carrión no contaba con los implementos necesarios y que el traslado al Hospital Hipólito Unanue demoró varias horas. Captura de video

Karla Encalada relató que Adriano ingresó al Hospital Carrión en estado delicado y con una pérdida aproximada de dos litros de sangre. Según su testimonio, una cirujana consideró necesaria una intervención cardiovascular inmediata.

La especialista, de acuerdo con la familia, explicó que podía realizar el procedimiento mediante un injerto de una vena de la pierna. Sin embargo, el centro médico no contaba con los implementos requeridos para realizar la operación.

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Ante esa situación, la familia buscó una referencia hacia otro hospital. Carlos Encalada afirmó que el procedimiento para enviar la comunicación a otros establecimientos presentó problemas porque las cuentas de correo utilizadas para las referencias no podían recibir nuevos mensajes.

El padre del boxeador señaló que la demora en esa comunicación alcanzó entre siete y ocho horas. La familia consiguió después que Adriano fuera recibido en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Traslado conseguido por la familia

La madre de Adriano explicó que la familia tuvo que conseguir y pagar una ambulancia para efectuar el traslado. Según su declaración, el servicio costó 1.750 soles.

“Nosotros tuvimos que, bueno, mi hija tuvo que conseguir la ambulancia”, afirmó la madre del deportista. También sostuvo que el Hospital Carrión disponía de ambulancias, pero que estas no contaban con el equipamiento necesario para trasladar al paciente y tampoco existía una persona disponible para conducirlas.

El traslado permitió que Adriano llegara al Hospital Nacional Hipólito Unanue para recibir atención quirúrgica. Sin embargo, para ese momento habían transcurrido varias horas desde el accidente.

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La familia también señaló que la información médica entregada al segundo hospital fue insuficiente. Según el relato expuesto durante el caso, parte de la documentación fue enviada mediante WhatsApp y los médicos que recibieron a Adriano no contaban con un informe médico completo.

Una infección obligó a retirar el brazo

El deportista sufrió una profunda lesión en el brazo derecho luego de caer sobre un vidrio. Una infección posterior llevó a los médicos a amputarle la extremidad para proteger su vida. Composición: Infobae

Carlos Encalada explicó que, durante la atención posterior, los médicos detectaron una bacteria agresiva que representaba un riesgo para la vida del joven. Ante esa situación, la familia recibió la indicación de que era necesario retirar el brazo derecho.

“Usted tiene que decirle que le vamos a quitar el brazo”, relató el padre sobre la información que recibió antes de comunicarle la decisión a su hijo.

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Adriano conoció la gravedad de su situación mientras permanecía hospitalizado. Su padre recordó la reacción del joven ante la posibilidad de perder la extremidad que utilizaba para desarrollar su carrera deportiva.

El boxeador permanece bajo atención médica y requiere más cirugías, según la información proporcionada por su familia.

Abogado anuncia denuncia ante la Fiscalía

El abogado de Adriano Encalada anunció que presentará una denuncia para determinar las responsabilidades relacionadas con el caso. El representante legal sostuvo que existe una cadena de hechos que debe ser revisada por las autoridades.

“Nosotros vamos a interponer una denuncia porque aquí hay una cadena de responsabilidades. Lo que estamos buscando es justicia para que esto no se vuelva a repetir”, declaró el abogado.

La familia también señaló al lugar donde ocurrió el accidente y al Hospital Daniel Alcides Carrión como parte de los aspectos que deberán ser revisados dentro de las investigaciones. La determinación de responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes.

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