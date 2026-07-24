Colombia vs Argentina 3-1: resumen del triunfazo ‘cafetero’ para ser líder del Grupo B de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

En un partido lleno de tensión y grandes jugadas, Colombia logró una importante victoria contra Argentina. Observa el match point y la increíble celebración del equipo cafetero. | Latina TV

Colombia cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con una actuación memorable. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz derrotó por 3-1 a Argentina, con parciales de 25-12, 27-25, 21-25 y 28-26, y aseguró el primer lugar del Grupo B tras un partido de alto nivel disputado en el Coliseo Eduardo Dibós.

El encuentro estuvo cargado de ingredientes especiales. En el banquillo se reencontraron los entrenadores que protagonizaron la última final de la Liga Peruana de Vóley: Guilherme Schmitz, entonces al mando de la Universidad San Martín, y Facundo Morando, campeón con Alianza Lima. Ambos ya dejaron esos clubes, pero volvieron a verse las caras en un duelo que cumplió con todas las expectativas.

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Durante gran parte del compromiso, Colombia mostró un nivel sobresaliente y neutralizó a una de las grandes candidatas al título. Con un bloqueo sólido, un servicio agresivo y una destacada defensa, las ‘cafeteras’ impusieron condiciones desde el inicio y terminaron adueñándose del liderato de su serie.

Una exhibición de poderío y técnica por parte del equipo colombiano de voleibol femenino, que no dio ninguna oportunidad a Argentina y se llevó el primer set de manera categórica. | Latina TV

El primer set fue un monólogo colombiano. La selección de Schmitz dominó en todas las facetas del juego y encontró la fórmula para contener a Bianca Cugno, principal arma ofensiva de Argentina. El bloqueo funcionó a la perfección, el servicio complicó constantemente la recepción rival y el ataque encontró múltiples variantes para establecer una amplia diferencia.

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En el segundo parcial, las colombianas mantuvieron la intensidad. Ivonee Montaño lideró el ataque con gran efectividad, mientras Melissa Rangel hizo mucho daño por el centro de la red. También destacó el trabajo de Ana Karina Olaya, una de las figuras del encuentro, y de Laura Pascua, exjugadora de Universitario, quien aportó equilibrio en ambos extremos de la cancha.

Argentina intentó reaccionar de la mano de Candelaria Herrera y de Bianca Cugno, que comenzó a encontrar espacios en ataque. Incluso logró igualar el marcador después de estar varios puntos abajo y pasó al frente por primera vez en el set.

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La tensión se apoderó de la cancha en el punto de set para Colombia. Un bloqueo argentino parecía forzar la continuación del set, pero la tecnología intervino. El video challenge confirmó un toque de red y cambió el destino del parcial, dándole el triunfo a Colombia por 27-25. | Latina TV

El desenlace fue dramático. Con el marcador igualado y tras un reclamo del técnico Guilherme Schmitz que obligó a revisar una acción mediante el video challenge, Colombia mantuvo la concentración para imponerse por 27-25 y quedar a un solo set de la victoria.

La ‘albiceleste’ reaccionó en el tercer parcial. Facundo Morando encontró mejores respuestas desde el banco y Argentina elevó considerablemente su nivel. Victoria Mayer mejoró la distribución del juego y Candelaria Herrera volvió a ser determinante por el centro para encaminar a su equipo hacia el 25-21 que prolongó el encuentro.

El cuarto set estuvo cargado de emoción de principio a fin. Ninguno de los dos equipos logró sacar una ventaja definitiva y el marcador avanzó punto a punto durante gran parte de la manga. Las revisiones del video challenge aumentaron la tensión y ambos entrenadores siguieron con atención cada decisión arbitral.

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Intensa definición en la Copa Sudamericana. Argentina celebra tras un punto crucial de bloqueo, asegurando el tercer set y manteniendo viva la esperanza en un partido muy disputado contra la selección colombiana. | Latina TV

Cuando parecía que Argentina forzaría un quinto set, apareció nuevamente la jerarquía de Ivonee Montaño. La experimentada atacante lideró la reacción colombiana en los puntos decisivos, mientras Ana Karina Olaya sostuvo al equipo con ataques oportunos y Laura Grajales también respondió en los momentos de mayor presión.

Tras 36 minutos de intensa batalla, Colombia remontó el tramo final del parcial y terminó imponiéndose por 28-26 para desatar la celebración. Montaño fue la gran figura del encuentro y terminó siendo elegida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del partido.

Cruces de semifinales confirmados

Con este resultado, Colombia aseguró el primer lugar del Grupo B y enfrentará a Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. En la otra llave se disputará un atractivo clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, dos selecciones llamadas a pelear por el título.

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Colombia venció a Argentina y quedó primera del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Ministerio del Deportes de Colombia.

Las semifinales se jugarán este sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. Antes de los encuentros por un lugar en la final también se disputarán los partidos para definir las posiciones del quinto al octavo lugar del campeonato.

Programación del sábado 25 de julio:

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina).

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina).

Semifinal 1 (16:15 horas / señal abierta de Latina).

Semifinal 2 (18:45 horas / señal abierta de Latina).

Cabe destacar que Brasil, Argentina, Colombia y Chile, además de clasificar a las semifinales, ya aseguraron su presencia en el Campeonato Sudamericano de septiembre. Los dos cupos restantes se definirán entre las selecciones que disputarán los encuentros por las posiciones del quinto al octavo lugar.