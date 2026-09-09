¿Cómo acceder al descuento del 90% en papeletas de tránsito que ofrece el SAT de Lima? Estos son los pasos para pagar menos

¿Tiene papeletas acumuladas por miles de soles? El Servicio de Administración Tributaria de Lima ha habilitado un régimen excepcional que le permite liquidar su deuda pagando solo el 10%. Entérese de cómo funciona y qué infracciones aplican. Buenos Días Perú

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El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) aplica un régimen especial que permite reducir en 90% el monto de determinadas papeletas de tránsito pendientes de pago. Con esta medida, los conductores que cumplan las condiciones establecidas pueden cancelar sus deudas con solo una décima parte del monto acumulado.

El beneficio puede representar una reducción importante para quienes cuentan con varias sanciones pendientes. En los casos que califican, una deuda de 400 soles puede quedar en 40 soles, mientras que una obligación de 600 soles puede reducirse a 60 soles.

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El trámite puede realizarse de forma virtual mediante la plataforma del SAT de Lima. Para conocer el monto pendiente y verificar qué infracciones califican para la rebaja, el conductor debe ingresar sus datos en el sistema de pagos en línea.

Sin embargo, el descuento no alcanza a todas las infracciones. El régimen establece excepciones para determinadas faltas muy graves, por lo que resulta necesario revisar el estado de cada papeleta antes de efectuar el pago.

Cómo consultar las papeletas y acceder al descuento

Un agente de la Policía Nacional del Perú emite una papeleta de infracción junto a un cuadro informativo sobre las sanciones de tránsito vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento puede realizarse mediante la plataforma SAC Lima. El conductor debe ingresar a la opción de pagos en línea y proporcionar el número de placa y el número de DNI.

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De acuerdo con el empleado del SAT consultado en el informe, el sistema permite obtener el estado de cuenta y revisar las infracciones registradas. “Los ciudadanos van a pagar con el noventa por ciento de descuento sus infracciones de tránsito, es decir, pagarían solamente un diez por ciento”, explicó.

Una vez que aparece el estado de cuenta, el usuario puede identificar las papeletas que cuentan con la rebaja y conocer el monto que corresponde cancelar. El beneficio puede aplicarse a todas las papeletas pendientes que califiquen para el régimen, sin un límite en la cantidad.

Así, el conductor con varias sanciones puede revisar cada registro antes de efectuar el pago y determinar cuáles están incluidas dentro de la reducción.

Ejemplos de cuánto se puede pagar con la rebaja

Un agente de la Policía Nacional del Perú emite una infracción de tránsito a un conductor en una vía urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descuento permite que determinadas obligaciones registradas por montos elevados puedan reducirse de forma considerable. En uno de los casos mostrados en el informe, una papeleta de 440 soles pasa a un pago de 44 soles, mientras otra sanción de 660 soles queda en 66 soles.

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La revisión del estado de cuenta permite sumar únicamente los montos correspondientes a las infracciones que califican para la reducción. De esta manera, el conductor puede conocer cuánto debe desembolsar para cancelar las sanciones incluidas en el régimen.

El beneficio también puede resultar aplicable a personas con numerosas papeletas. En el informe se mostró el caso de un conductor que señaló una deuda superior a 6.600 soles por alrededor de 12 papeletas. Otro usuario indicó que tenía una deuda cercana a 1.500 soles y realizó un pago de aproximadamente 300 soles.

El pago puede realizarse por la plataforma del SAT

Agentes de la Policía Nacional del Perú aplican multas a conductores de transporte público y privado en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al régimen no requiere revisar cada papeleta de manera presencial si el conductor opta por utilizar la plataforma virtual. El sistema permite consultar la deuda mediante la placa y el DNI, además de mostrar las infracciones registradas y el tratamiento correspondiente.

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La plataforma permite distinguir las papeletas que cuentan con el descuento de aquellas que permanecen fuera del régimen por tratarse de infracciones excluidas.

De acuerdo con el procedimiento explicado por el SAT, el conductor debe ingresar a la plataforma SAC Lima, seleccionar la alternativa de pagos en línea y consultar su estado de cuenta. Con esa información puede identificar las sanciones sujetas al descuento del 90% y conocer el importe que corresponde pagar en cada caso.

El beneficio, por tanto, se concentra en las papeletas que cumplen las condiciones del régimen especial, mientras las infracciones excluidas mantienen un tratamiento distinto.