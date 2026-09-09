Perú

Colegio Fe y Alegría de Comas retoma clases tras hallazgo de carta con presuntas amenazas

La Policía descartó preliminarmente que sea un caso real de extorsión y continúa investigando el origen del documento

Fachada del colegio Fe y Alegría con una pared roja, palmeras en el exterior, una puerta de ingreso y una mujer caminando hacia el interior
El colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas reanuda las clases presenciales mientras la policía investiga el hallazgo de una nota con presuntos mensajes de extorsión. (Minedu)
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El colegio Fe y Alegría N.° 07, ubicado en el distrito de Comas, en Lima, retomará este jueves las clases presenciales tras el hallazgo de una carta con presuntos mensajes de extorsión en un aula durante la hora de salida. El director de la institución presentó la denuncia correspondiente, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) descartó preliminarmente que se trate de un caso real de extorsión. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar quién elaboró el documento y con qué propósito.

El director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, se trasladó de inmediato al plantel por indicación del ministro de Educación, José Antonio Chang, para coordinar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de los estudiantes. “La seguridad de nuestros estudiantes está por encima de cualquier otra consideración”, afirmó.

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Un grupo de personas se reúne alrededor de una mesa larga en un salón de clases con una pizarra verde al fondo
Cornelio Gonzales coordina medidas de seguridad con autoridades educativas y policiales en el colegio Fe y Alegría de Comas tras el hallazgo de un mensaje de extorsión. (Minedu)

Policía investiga si fueron estudiantes

Una de las hipótesis que se investiga es que la carta haya sido elaborada por estudiantes del propio colegio. “Frente a una amenaza, nuestra obligación es actuar de inmediato, activar los protocolos y coordinar con la Policía y Serenazgo. No vamos a esperar a que ocurra un hecho para reaccionar”, señaló Gonzales.

De confirmarse esta posibilidad, el funcionario sostuvo que la respuesta institucional deberá combinar las medidas previstas en el reglamento interno con el acompañamiento socioemocional. En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) realiza seguimiento a la situación del menor de edad presuntamente involucrado.

Varias personas y agentes de policía con chalecos oscuros permanecen sentados alrededor de unas mesas dentro de un aula escolar
Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima y agentes policiales se reúnen en el colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas para evaluar la seguridad. (Minedu)

Colegio activa protocolos de apoyo

Tras el hallazgo, la institución educativa activó los protocolos de convivencia escolar y soporte socioemocional. Estas acciones buscan atender la situación y brindar acompañamiento a los estudiantes que pudieran verse afectados por lo ocurrido.

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Las clases presenciales se reanudarán este jueves con el respaldo de efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo. Asimismo, se reforzará la vigilancia del plantel y se coordinará la conexión de las cámaras de seguridad del colegio con el sistema de Serenazgo para ampliar el monitoreo del entorno escolar.

Piden vigilancia en casa

“No podemos permitir que las amenazas, las redes sociales o los mensajes intimidatorios se conviertan en parte de la vida cotidiana de nuestros colegios. Cada situación será tomada con seriedad y será investigada hasta determinar responsabilidades”, enfatizó el director Regional de Educación.

Gonzales también pidió a los padres de familia mantener la calma y acompañar a sus hijos, especialmente en el uso de las redes sociales. “La prevención también empieza en casa. Es importante conversar con nuestros hijos, orientarlos y estar atentos a cualquier señal que pueda advertirnos de una situación de riesgo”, sostuvo.

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