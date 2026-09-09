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Franco Velazco reveló detalles de la salida de Álvaro Barco de Universitario y del radical cambio en la política de fichajes: “Golpe durísimo”

El administrador del club ‘crema’ brindó los pormenores del manejo de la dirección deportiva y de las diferencias en la gestión de inicios de año a la actualidad

El administrador de la 'U' habló de los detalles de la partida del director deportivo y de las modificaciones en la política de contrataciones de jugadores. (Video: ContraAtaque)
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Universitario de Deportes cambió su política de fichajes a mitad de año y ese ajuste coincidió con una mejora en la conformación del plantel, que hoy mantiene al equipo en la lucha por el Torneo Clausura 2026. La modificación llegó después de una primera etapa con resultados lejanos a las expectativas deportivas de la institución.

El administrador del club, Franco Velazco, explicó que la salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva estuvo ligada a la necesidad de revisar decisiones tomadas al inicio de la temporada. Entre ellas quedaron bajo cuestionamiento las contrataciones de Sekou Gassama y Miguel Silveira y el técnico Javier Rabanal, quienes dejaron el plantel a mitad de año tras no consolidarse.

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“Nosotros nos manejamos de manera corporativa en el club, y ya lo hacíamos en la gestión anterior. Tenemos gerencias y direcciones que son autónomas. En la parte deportiva se tomaron decisiones y no diré que fueron malas, porque son malas cuando vienen los resultados. Se tomaron decisiones pensando siempre en el bienestar de la institución en el plano deportivo. Había una dirección deportiva que estaba a cargo de Álvaro Barco, él tenía la autonomía de armar el equipo”, dijo en entrevista para el programa ContraAtaque.

Eso sí, el mandamás de la ‘U’ aclaró que al final todo lo que ocurría en la institución recaía en su responsabilidad. “Si en el ‘Lolo’ Fernández un niño sufre un accidente, el responsable soy yo. Yo asumo la responsabilidad de cualquier situación que se produzca en la institución, y la parte deportiva no deja de ser ajeno a ello. Nosotros no nos levantamos en las mañanas en enero o febrero a decir ‘vamos a tomar las peores decisiones para fregar a la institución y que todo nos vaya mal’”, indicó.

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Franco Velazco relevó como administrador de Universitario a Jean Ferrari a mediados del 2025. - créditos: Universitario
Franco Velazco relevó como administrador de Universitario a Jean Ferrari a mediados del 2025. - créditos: Universitario

Nosotros apuntábamos a clasificar a octavos de Copa Libertadores y para mí fue el golpe más duro. No solo por lo deportivo, sino también por la gestión porque uno no deja de tener una ambición personal y yo estaba muy obsesionado y sigo con el tema de la Libertadores; luego en el tetracampeonato que lo estamos peleando”, declaró Franco Velazco, que explicó que, antes de aprobar incorporaciones, se consideraban referencias sobre el futbolista, la opinión del comando técnico, los costos, los plazos y los aspectos contractuales.

El radical cambio en la política de fichajes de Universitario

Franco Velazco consideró que el método utilizado al comienzo de la temporada no respondía al estándar que buscaba para el área deportiva de Universitario, por lo que hubo cambios en la política de fichajes de mitad de año. “Muchos de los refuerzos que se han traído los he manejado bajo otros criterios. Eso lo reservamos nosotros en la interna del club porque tampoco le queremos contar cómo hacemos las cosas a los demás; pero sí, ha habido ya una participación directa”, sostuvo.

La modificación no supone, según su explicación, que se haya eliminado el intercambio con las demás áreas del club. Velazco aseguró que ahora él tiene una mayor participación y mantiene consultas con los responsables de las unidades gerenciales antes de formalizar cada vínculo.

Héctor Cúper acompañado de su cuerpo técnico y del administrador Franco Velazco. - Crédito: Universitario
Héctor Cúper, Antonio García Pye y Franco Velazco ahora toman decisiones en el área deportiva de Universitario. - créditos: Universitario

“En la ‘U’ vienes a campeonar, vienes a ganar. Cuando llega la mitad del año y no logras los objetivos, o los objetivos los ves un poco lejanos, tuve que tomar la decisión dura de hablar con el comando técnico, con Álvaro Barco y con algunos jugadores”, manifestó Franco Velazco.

Asimismo, el administrador fue consultado sobre si Álvaro Barco asumió las consecuencias de los resultados y respondió que, con el balance deportivo disponible, entendió que algunas decisiones no habían sido acertadas. “Claramente, con los resultados en la mano te das cuenta de que la decisión no fue la correcta”, contestó.

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