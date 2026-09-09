Le roban su camioneta y le exigen S/10.000 para devolverla, pero lo encañonan al recogerla y se quedan con su dinero

Un trabajador de Santa Anita denunció que delincuentes le robaron su camioneta Hilux y luego le exigieron S/10.000 para devolvérsela. Tras reunir dinero para recuperarla, acudió al lugar indicado por los sujetos, pero terminó encañonado y sin su vehículo. Fuente: ATV Noticias

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Un trabajador de Santa Anita buscó recuperar su camioneta Hilux después de que delincuentes se la robaran, pero terminó siendo víctima de un segundo asalto. Los sujetos primero le exigieron S/10.000 a cambio de devolverle el vehículo y, cuando acudió al lugar que le indicaron, lo encañonaron y le quitaron el dinero que había conseguido para recuperar su herramienta de trabajo.

El propietario contó a Latina Noticias que no podía reunir los S/10.000 que le exigían, por lo que negoció entregar S/2.000. Con ayuda de sus familiares y mediante préstamos, logró reunir el monto y realizó el depósito con la esperanza de que los delincuentes cumplieran su promesa. Sin embargo, la camioneta nunca fue entregada.

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Después del primer pago, los sujetos volvieron a contactarlo y le aseguraron que la Hilux robada estaba en un corralón. El trabajador acudió al punto señalado, pero allí lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron otros S/10.000 que llevaba consigo. Ahora permanece endeudado, sin su herramienta de trabajo y sin recuperar el vehículo.

Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de un sospechoso durante el robo de una camioneta en el distrito de Santa Anita, en Lima. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Delincuentes exigieron S/10.000 para devolver la camioneta Hilux

El propietario contó que recibió una llamada durante la madrugada de un número desconocido. La persona que estaba al otro lado de la línea le aseguró que podía recuperar su camioneta, pero primero debía pagar S/10.000. Ante la imposibilidad de conseguir esa suma, el trabajador planteó entregar S/2.000.

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“Primero quería diez mil soles. No, no tengo, no tengo, no tengo. Ahorita mi posibilidad es dos mil soles para darte”, relató el hombre a ATV Noticias. Después de la comunicación, los sujetos realizaron una videollamada grupal en la que, según su testimonio, participaron cuatro personas.

El trabajador explicó que ninguno de los involucrados mostró claramente su rostro. Una de las personas se comunicaba con él, mientras otra hablaba con su esposa, quien debía realizar el depósito mientras él esperaba la supuesta devolución de la camioneta.

La víctima entregó los S/2.000, pero la Hilux nunca apareció. Posteriormente, los delincuentes volvieron a comunicarse con él y le indicaron que acudiera a otro lugar, donde supuestamente se encontraba el vehículo.

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Un hombre sospechoso de participar en el robo y la extorsión a un trabajador camina por una calle en el distrito de Santa Anita. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

La víctima acudió al lugar indicado y terminó encañonada

El trabajador siguió las instrucciones de los delincuentes y llegó hasta un lugar que le describieron como un corralón. Según su testimonio, los sujetos le aseguraron que allí estaba su camioneta y que podía recuperarla.

Sin embargo, cuando ingresó al lugar, la situación cambió. “Cuando estoy entrando al corralón, me sacan la pistola, me lo ponen en la cabeza y me roban todo”, contó el propietario entre lágrimas.

El hombre señaló que en ese momento llevaba S/10.000. El dinero formaba parte de los recursos que consiguió después de solicitar préstamos y recurrir a familiares para reunir la cantidad que le habían exigido por la supuesta devolución de su vehículo.

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“Yo hice préstamos, me presté de la familia, me presté de varias cosas, hasta del BCP me he prestado para poder tener ese dinero”, manifestó. El trabajador quedó así sin el dinero y sin recuperar la camioneta robada.

El propietario también expresó su angustia por la pérdida de su principal herramienta para generar ingresos. “Mi herramienta de trabajo, ¡cuánto esfuerzo! Yo trabajo día y noche. Y que se lleven de la noche a la mañana. Es bien triste”, señaló entre sollozos.

Cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de la camioneta sustraída a un trabajador en el distrito de Santa Anita, en Lima. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

El trabajador quedó endeudado y aún no recupera su herramienta de trabajo

La situación también golpeó directamente a la familia del afectado. El hombre contó que tiene dos hijos que estudian y que su esposa está embarazada. Pese a las dificultades económicas, aseguró que debe continuar trabajando para poder cubrir los gastos de sus hijos.

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“Ni siquiera tengo pies y manos todavía para poder salir adelante”, dijo el propietario, quien explicó que quedó endeudado después de buscar recursos para intentar recuperar su camioneta. La víctima lamentó además que los delincuentes hayan causado un daño mayor después del primer robo.

Durante la emisión también se difundieron imágenes de uno de los presuntos implicados. El hombre aparece con gorra y lentes de sol, elementos que dificultan la identificación de su rostro. El medio pidió que cualquier persona que pueda reconocerlo comunique la información a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El propietario, en tanto, continúa buscando recuperar su herramienta de trabajo mientras afronta las deudas adquiridas para intentar solucionar la situación. La camioneta robada permanece sin ser ubicada, pese al dinero que la víctima entregó bajo la promesa de que sería devuelta.

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