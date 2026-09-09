Minsa evalúa zonas vulnerables de Lima Sur para anticipar riesgos sanitarios ante posibles efectos del Fenómeno El Niño

Personal del Ministerio de Salud inspecciona el Puesto de Salud Picapiedra en Pachacámac para evaluar riesgos ante el Fenómeno El Niño. (Foto: Minsa)

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El Ministerio de Salud (Minsa) inició un recorrido por zonas vulnerables de Lima Sur para identificar posibles riesgos sanitarios y fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante los efectos que podría generar el Fenómeno El Niño. La primera intervención se realizó en el distrito de Pachacámac.

Los equipos técnicos de la Diris Lima Sur llegaron hasta Tambo Inga, Cardal y Picapiedra, sectores vinculados al ámbito del río Lurín. Estos puntos fueron incluidos en la estrategia denominada “En la ruta de la prevención”, que contempla nuevas visitas a otros sectores considerados vulnerables dentro de la jurisdicción.

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La intervención se desarrolla mientras el país mantiene un escenario de alerta ante la posibilidad de condiciones climáticas extremas. A finales de agosto, la ENFEN elevó al 62 % la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Especialistas del Ministerio de Salud supervisan un centro médico en Pachacámac para prevenir riesgos asociados al Fenómeno El Niño en Lima Sur. (Foto: Minsa)

Tambo Inga, Cardal y Picapiedra fueron evaluados por equipos técnicos del Minsa

La estrategia “En la ruta de la prevención” busca que los especialistas conozcan directamente las condiciones de las zonas que podrían presentar riesgos ante eventuales escenarios asociados al Fenómeno El Niño. El objetivo es contar con información que permita planificar acciones antes de una emergencia.

La primera jornada se realizó en Pachacámac, donde los equipos técnicos recorrieron Tambo Inga, Cardal y Picapiedra. Los tres sectores se encuentran relacionados con el ámbito del río Lurín, por lo que fueron considerados entre los primeros puntos de evaluación de la Diris Lima Sur.

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El trabajo estuvo a cargo de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA), mediante la Oficina de Vigilancia y Control. En las visitas también participaron responsables de los establecimientos de salud, quienes acompañaron a los especialistas durante el reconocimiento de las zonas.

La información obtenida durante estos recorridos permitirá orientar futuras acciones de prevención, intervención y mitigación. Además, servirá para fortalecer la coordinación entre los establecimientos sanitarios y las autoridades locales frente a posibles situaciones de emergencia.

Personal del Ministerio de Salud evalúa la infraestructura de un centro de salud en Pachacámac para identificar riesgos frente al Fenómeno El Niño. (Foto: Minsa)

¿Qué riesgos para la salud busca identificar el Minsa ante El Niño?

Uno de los aspectos que forman parte de las evaluaciones es la identificación de condiciones ambientales que podrían generar riesgos para la salud pública ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño. El reconocimiento directo de estos espacios permite identificar factores que requieren vigilancia.

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Entre los aspectos evaluados se encuentran aquellos escenarios que podrían favorecer la presencia y proliferación de vectores de importancia para la salud pública. Los vectores son organismos, como algunos mosquitos u otros insectos, que pueden transmitir enfermedades a las personas. Por ello, las condiciones ambientales que favorezcan su aparición requieren vigilancia como parte de las medidas preventivas de las autoridades sanitarias.

El levantamiento de información también permitirá que los establecimientos de salud tengan una referencia más precisa de las condiciones de su entorno. Con estos datos, las autoridades podrán orientar medidas de vigilancia y prevención de acuerdo con las características de cada zona.

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La Diris Lima Sur continuará con las visitas técnicas hacia otros puntos identificados dentro de su jurisdicción. De esta manera, la intervención iniciada en Pachacámac forma parte de un recorrido progresivo destinado a anticipar riesgos sanitarios y reforzar la preparación local.

EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño aumenta la preocupación por lluvias y temperaturas extremas

El trabajo preventivo del Minsa ocurre en un contexto de mayor vigilancia a nivel nacional. El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y el Callao, debido al peligro inminente de lluvias intensas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM y contempla la participación de gobiernos regionales y locales, además de entidades nacionales como el Minsa, Indeci, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes, entre otras instituciones.

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Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

A este escenario se suma la actualización de la ENFEN, que elevó a 62 % la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. La comisión también prevé un calentamiento marino extremo frente a la costa norte y centro del Perú durante los próximos meses.

Para el periodo de septiembre a noviembre, la ENFEN pronostica temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y advierte una alta probabilidad de nuevos récords térmicos. En este contexto, la identificación anticipada de riesgos en Lima Sur busca que los servicios de salud cuenten con mejores condiciones para responder ante eventuales impactos del fenómeno climático.

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