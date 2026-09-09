Carlos Bruce: “La gente tiene que saber si votan por Rafael López Aliaga o Jeanette Alonzo”

El candidato por Somos Perú, Carlos Bruce, lanza un ultimátum al JNE: o definen la situación del candidato de Renovación Popular antes del viernes, o los partidos políticos no asistirán al debate oficial. Bruce cuestiona la confianza en el ente electoral y la imparcialidad del proceso.

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El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que defina antes del viernes 11 de setiembre si Rafael López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde en caso de ganar los comicios, pese a postular como primer regidor de Renovación Popular. Bruce advirtió que, si el organismo electoral no se pronuncia, catorce partidos políticos se retirarán del debate municipal organizado por el tribunal.

“El Jurado está en la obligación de decirnos si ese señor puede presidir su lista y ser candidato a la alcaldía o no. La gente tiene que saber, aquellas que voten por Renovación, si están votando por el señor López Aliaga o la señora Jeanette Alonzo”, declaró Bruce en entrevista con Canal N, en referencia a la candidata a regidora 2 de la agrupación de López Aliaga.

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La controversia se originó durante una reunión de agrupaciones políticas convocada para establecer las condiciones del debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. En ese encuentro, catorce partidos votaron a favor de solicitar al Pleno del JNE un pronunciamiento sobre el otorgamiento de credenciales de alcalde a candidatos que se presentan como primer regidor pese a ser burgomaestres salientes, como ocurre con López Aliaga.

Respaldaron la moción Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, el Partido Patriótico del Perú, el Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Demócrata Verde, el APRA, FREPAP, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y la Coalición Transformadora Tierra Verde. La única agrupación que votó en contra fue el partido de López Aliaga, que calificó la iniciativa como un intento de coacción hacia el organismo electoral y dejó constancia de su rechazo en el acta de la reunión.

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El detonante de la protesta fue una declaración previa del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien sostuvo que el tribunal electoral únicamente se ha pronunciado respecto a que un alcalde en funciones o electo en comicios anteriores puede presentarse como candidato a primer regidor, pero no ha resuelto si se le entregará la credencial para un nuevo mandato como burgomaestre en caso de resultar elegido.

Bruce cuestionó esa postura y advirtió sobre la falta de garantías del proceso electoral. “Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial”, afirmó, y agregó que las catorce agrupaciones no participarán en el debate organizado por el JNE mientras no exista una definición.

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Un documento suscrito por varios partidos políticos peruanos solicita al Jurado Nacional de Elecciones una resolución sobre la reelección de alcaldes para los comicios de 2026.

Ultimátum

Bruce señaló que, de mantenerse la falta de pronunciamiento del JNE, las catorce agrupaciones acudirán a un espacio de debate distinto. “Tengo entendido que América (Televisión) quiere organizar uno. Veremos en consenso a qué debate iremos. Pero el de Jurado no, si es que no se pronuncian. Están en la obligación de hacerlo, tienen una deuda con el país y el país se merece que el Jurado les diga por quién están votando cuando marcan el símbolo de Renovación Popular”, sostuvo el candidato de Somos Perú.

El plazo fijado por los partidos para que el JNE se pronuncie vence este viernes 11 de setiembre.