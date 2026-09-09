Perú

Carlos Bruce: “La gente tiene que saber si votan por Rafael López Aliaga o Jeanette Alonzo”

El candidato de Somos Perú exige una definición del JNE. Sin ella, anunció, catorce agrupaciones no participarán en el debate municipal y evaluarán un espacio alternativo en otro canal

El candidato por Somos Perú, Carlos Bruce, lanza un ultimátum al JNE: o definen la situación del candidato de Renovación Popular antes del viernes, o los partidos políticos no asistirán al debate oficial. Bruce cuestiona la confianza en el ente electoral y la imparcialidad del proceso.
Guardar

El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que defina antes del viernes 11 de setiembre si Rafael López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde en caso de ganar los comicios, pese a postular como primer regidor de Renovación Popular. Bruce advirtió que, si el organismo electoral no se pronuncia, catorce partidos políticos se retirarán del debate municipal organizado por el tribunal.

“El Jurado está en la obligación de decirnos si ese señor puede presidir su lista y ser candidato a la alcaldía o no. La gente tiene que saber, aquellas que voten por Renovación, si están votando por el señor López Aliaga o la señora Jeanette Alonzo”, declaró Bruce en entrevista con Canal N, en referencia a la candidata a regidora 2 de la agrupación de López Aliaga.

PUBLICIDAD

La controversia se originó durante una reunión de agrupaciones políticas convocada para establecer las condiciones del debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. En ese encuentro, catorce partidos votaron a favor de solicitar al Pleno del JNE un pronunciamiento sobre el otorgamiento de credenciales de alcalde a candidatos que se presentan como primer regidor pese a ser burgomaestres salientes, como ocurre con López Aliaga.

Imagen E4Y77JMSANEAFKADO3UWSC2WTE

Respaldaron la moción Visión PerúPodemos PerúPueblo Consciente, el Partido Patriótico del Perú, el Partido Popular CristianoSomos PerúDemócrata Verde, el APRAFREPAPBatalla PerúAvanza PaísAlianza para el ProgresoVenceremos y la Coalición Transformadora Tierra Verde. La única agrupación que votó en contra fue el partido de López Aliaga, que calificó la iniciativa como un intento de coacción hacia el organismo electoral y dejó constancia de su rechazo en el acta de la reunión.

PUBLICIDAD

El detonante de la protesta fue una declaración previa del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien sostuvo que el tribunal electoral únicamente se ha pronunciado respecto a que un alcalde en funciones o electo en comicios anteriores puede presentarse como candidato a primer regidor, pero no ha resuelto si se le entregará la credencial para un nuevo mandato como burgomaestre en caso de resultar elegido.

Bruce cuestionó esa postura y advirtió sobre la falta de garantías del proceso electoral. “Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial”, afirmó, y agregó que las catorce agrupaciones no participarán en el debate organizado por el JNE mientras no exista una definición.

Página impresa con texto mecanografiado en español sobre acuerdos políticos en Perú y varias firmas manuscritas en el margen derecho
Un documento suscrito por varios partidos políticos peruanos solicita al Jurado Nacional de Elecciones una resolución sobre la reelección de alcaldes para los comicios de 2026.

Ultimátum

Bruce señaló que, de mantenerse la falta de pronunciamiento del JNE, las catorce agrupaciones acudirán a un espacio de debate distinto. “Tengo entendido que América (Televisión) quiere organizar uno. Veremos en consenso a qué debate iremos. Pero el de Jurado no, si es que no se pronuncian. Están en la obligación de hacerlo, tienen una deuda con el país y el país se merece que el Jurado les diga por quién están votando cuando marcan el símbolo de Renovación Popular”, sostuvo el candidato de Somos Perú.

El plazo fijado por los partidos para que el JNE se pronuncie vence este viernes 11 de setiembre.

Temas Relacionados

Carlos BruceRafael López AliagaElecciones 2026MMLperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

La ‘Zurda de Oro’ concedió una entrevista a un medio italiano, en la que repasó su trayectoria y se refirió a la actualidad del voleibol peruano

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lamine Yamal jugará con Barcelona en la Champions League, mientras que Lionel Messi disputará un compromiso con Inter Miami en la MLS. Además, la selección peruana de vóley afrontará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

El conductor de Reacciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ anunció la muerte de Bronco, su mascota y le dedicó una extensa despedida en redes sociales.

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

El análisis de dos periodos de cinco años muestra un alza mínima en los eventos más fuertes, con 21 casos entre 2016 y 2020 y 23 entre 2021 y 2025

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

Crisis carcelaria: error de hasta 1.000 metros dejaría activos a más del 50% de celulares en penales de Perú, alerta estudio

Un nuevo informe de Afin alerta que las operadoras aseumen costos que corresponden al Estado para aplicar una geolocalización fallida que termina afectando líneas de hogares y comercios cercanos

Crisis carcelaria: error de hasta 1.000 metros dejaría activos a más del 50% de celulares en penales de Perú, alerta estudio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Extrabajadora de Susel Paredes la refuta y afirma que fue cesada un día después de su licencia por maternidad

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

ENTRETENIMIENTO

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

Miguel Arce admite que despilfarró el dinero que ganó en ‘Combate’ durante sus años de fiesta y excesos

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

DEPORTES

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Gonzalo Bueno se retiró del Challenger de Sevilla por lesión y preocupa a Perú de cara a la Copa Davis

Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026