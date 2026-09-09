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La dura crítica de Óscar Ibáñez contra el VAR en el fútbol peruano: “Sus decisiones demoran mucho y el partido se pone lento”

El exentrenador de la Selección peruana criticó el funcionamiento del videoarbitraje en el fútbol local, defendió su paso por el combinado nacional y analizó el presente de Cienciano ante su desafío en la Copa Sudamericana

Óscar Ibáñez – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 9 septiembre
El estratega también defendió su paso por la Blanquirroja, valoró el crecimiento de Solano como DT y analizó las chances de Cienciano ante Montevideo City Torque (FPF)
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El exarquero y estratega Óscar Ibáñez repasó su etapa al frente de la Selección peruana, cuestionó el funcionamiento del VAR en el fútbol local y se refirió al desempeño de Cienciano de cara a su próximo compromiso por la Copa Sudamericana.

El técnico también defendió la labor realizada durante su gestión como DT de la selección peruana, puso el foco en el desarrollo de las divisiones menores y elogió la trayectoria de Nolberto Solano como entrenador, en el programa Full Deporte.

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Las críticas al VAR: “Se va poniendo lento el partido”

Óscar Ibáñez – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 9 septiembre
Óscar Ibáñez cuestionó el funcionamiento del VAR en el fútbol peruano y señaló que las revisiones tardan demasiado. El exentrenador también advirtió que algunos ángulos no ayudan a resolver las jugadas. (Andina)

El punto más polémico de la conversación llegó cuando Ibáñez se detuvo a analizar el videoarbitraje en el fútbol peruano. El técnico no ocultó su malestar con el modo en que opera el sistema y apuntó tanto a las limitaciones técnicas como a los tiempos que insume cada revisión.

“Hay ángulos que no ayudan a los árbitros; en otros, con la misma cámara de la televisión sabes lo que pasó”, afirmó. Y agregó: “Se tomaron acciones para agilizar el juego, pero el VAR y sus decisiones demoran mucho y se va poniendo lento el partido”.

La observación del exentrenador toca un debate que recorre al fútbol sudamericano desde la implementación masiva del videoarbitraje: la tensión entre la búsqueda de mayor precisión en las decisiones arbitrales y el impacto que esa búsqueda tiene sobre el ritmo y el espectáculo del juego. Para Ibáñez, la herramienta no está siendo utilizada con la eficiencia que debería, y eso termina perjudicando al producto en cancha.

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Su paso por la Selección: trabajo hecho, resultado insuficiente

Óscar Ibáñez – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 9 septiembre
El exentrenador de Perú reivindicó su gestión en un periodo de transición para la Bicolor. Óscar Ibáñez resaltó que abrió las puertas del equipo nacional a jugadores que luego siguieron siendo convocados. (FPF)

Ibáñez también se pronunció sobre su etapa como conductor del combinado nacional, una experiencia que llegó en un momento de transición para el equipo. El técnico reconoció que los números finales no fueron los deseados, aunque reivindicó el proceso que llevó adelante.

“Ya habían pasado dos cuerpos técnicos, quedaban algunos partidos y la idea del presidente de la FPF era llevar a alguien que conozca el ambiente. Yo no lo dudé en ningún momento. Siento que se hizo un trabajo importante, pero el resultado no fue el esperado”, sostuvo.

Entre los aspectos que rescató de aquella etapa, el estratega destacó haber abierto las puertas de la Selección a siete futbolistas que debutaron bajo su conducción: Erick Noriega, César Inga, Jairo Concha, Jesús Pretell, Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Piero Cari. Varios de ellos continúan siendo convocados al equipo de mayores, lo que para Ibáñez representa una señal concreta del valor de ese período.

El técnico también se refirió a la situación de las divisiones de formación en el país, un tema que consideró estructural y de larga data. “El tema de menores lo vengo escuchando desde que llegué al Perú. Es complejo. Se mejoró con respecto a sí mismo, pero la distancia con los países que compites cada vez es mayor”, señaló. En ese sentido, subrayó que resulta indispensable que los futbolistas jóvenes acumulen minutos en Primera División para acelerar su crecimiento, y que los clubes no limiten sus inversiones a la infraestructura edilicia, sino que también construyan estructuras que potencien a sus jugadores desde adentro.

Sobre la actualidad de los futbolistas en general, Ibáñez observó que las nuevas generaciones cuentan con un acceso a información y recursos técnicos que no existía en otras épocas, y que el aprovechamiento de esas herramientas depende, en última instancia, de cada deportista.

Solano como DT y el análisis de Cienciano

Óscar Ibáñez – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 9 septiembre
Óscar Ibáñez consideró que Cienciano tiene argumentos para competir ante Montevideo City Torque. El técnico elogió a Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Alexander Succar por su aporte ofensivo (Cienciano)

El exentrenador dedicó palabras de elogio a Nolberto Solano, quien hoy conduce una selección nacional tras haber construido una carrera destacada como futbolista. Para Ibáñez, el camino que eligió el exvolante es un ejemplo de compromiso con el crecimiento profesional por encima de la comodidad.

“Él hizo una carrera brillante y se podía quedar a vivir en Cristal, nunca eligió la comodidad. Hoy está dirigiendo una Selección”, comentó el estratega, en una valoración que trasciende lo futbolístico para adentrarse en la dimensión del carácter y la ambición personal.

Por último, Ibáñez puso la lupa sobre Cienciano y su próxima presentación ante Montevideo City Torque por competencia internacional. El técnico mostró afinidad con el estilo de juego del conjunto cusqueño y destacó a tres futbolistas en particular: Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Alexander Succar.

“Me gusta porque el equipo es directo, no necesita mucho para llegar al gol. Está valorando la condición de local y eso es importante”, indicó. Para Ibáñez, la clave para Cienciano pasa por consolidar su fortaleza en casa antes de buscar un resultado favorable en territorio uruguayo, donde el partido de vuelta definirá la serie.

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