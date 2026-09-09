Ricardo Mendoza confiesa que se sometió a una vasectomía: “Tengo dos hijos, no necesito más”

Ricardo Mendoza confiesa que se sometió a una vasectomía.

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Ricardo Mendoza contó que se sometió a una vasectomía y explicó que tomó la decisión porque no desea tener más hijos. El comediante compartió la noticia durante uno de los recientes espectáculos de ‘Hablando Huevadas’, donde conversó sobre la intervención con su compañero Jorge Luna.

Mendoza afirmó que se siente conforme con la familia que formó junto a Katya Mosquera. La pareja tiene un hijo en común, Cristóbal, nacido en febrero de 2026, y el comediante también incluye como hijo propio al primogénito de su esposa, nacido de una relación anterior.

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El conductor precisó que el procedimiento se realizó un martes y fue ambulatorio. Su declaración ocurrió semanas después de su boda civil con Mosquera, celebrada el 22 de agosto en la vivienda que ambos compraron juntos.

Ricardo Mendoza compartió una revelación personal ante el público de Hablando Huevadas: se realizó una vasectomía porque siente que su familia ya está completa. TikTok

Ricardo Mendoza contó que se sometió a una vasectomía

La revelación se produjo durante un show de ‘Hablando Huevadas’, formato que Ricardo Mendoza conduce junto a Jorge Luna. El comediante habló de la decisión ante el público y confirmó que pasó por una vasectomía.

“Me hice la vasectomía”, dijo Mendoza durante la presentación. Jorge Luna reaccionó con una felicitación y llevó la conversación al tono humorístico que caracteriza al programa.

“Quiero felicitarte de verdad”, expresó Luna antes de preguntarle: “¿En algún lugar guardaste todo?”. La intervención generó risas entre los asistentes, mientras Mendoza continuó con el relato sobre el procedimiento.

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El humorista detalló que no permaneció internado tras la operación. “Me hice la vasectomía el martes, fue ambulatorio”, manifestó ante el público.

La declaración permitió conocer una decisión personal que Mendoza no había compartido antes. El comediante abordó el tema con naturalidad y vinculó su elección con la etapa familiar que atraviesa junto a Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza reveló durante un show de 'Hablando Huevadas' que se sometió a una vasectomía. YouTube

El motivo de la decisión de Ricardo Mendoza

Ricardo Mendoza explicó que decidió someterse al procedimiento porque considera que su familia ya está completa. El comediante señaló que tiene dos hijos: el niño que tuvo con Katya Mosquera y el hijo mayor de su esposa.

“Dije ya está, (tengo dos hijos) no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero. Así que fui y me hice la vasectomía”, afirmó durante el espectáculo junto a Jorge Luna.

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Con esa frase, Mendoza dejó claro que no contempla volver a ser padre. Su decisión se relaciona con la vida familiar que ha construido con Mosquera y con el vínculo que mantiene con el hijo que ella tuvo antes de iniciar su relación con el comediante.

La mención de sus dos hijos también había aparecido en una publicación que Mendoza dedicó a su esposa después de la boda civil. En ese mensaje, el conductor habló de los planes que imagina para el futuro junto a Mosquera y sus hijos.

El humorista ha incluido al hijo mayor de su esposa al referirse a su familia. En su reciente confesión durante Hablando Huevadas, volvió a asumir ese vínculo al explicar las razones por las que no desea ampliar el hogar.

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Ricardo Mendoza y Katya Mosquera decidieron mudarse a una casa más amplia para que sus dos hijos crezcan y jueguen en un entorno lleno de amor y oportunidades.

La boda de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se casaron civilmente el 22 de agosto en la casa que compraron juntos. La ceremonia se realizó después de tres semanas de preparativos y contó con 75 invitados.

Días después de la boda, Mendoza publicó una reflexión en Instagram en la que explicó que buscaban celebrar el matrimonio de una manera íntima. El comediante también agradeció a las personas que respetaron la privacidad de la pareja durante ese momento.

“Fue lo que queríamos con quien quisimos. No esperamos más ni menos. Negociamos locura y formalidad; quizás eso nos define”, escribió Mendoza al inicio de su publicación.

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El conductor admitió que la ceremonia tuvo un impacto emocional que no había previsto. “Debo confesar que no pensé que tantas emociones me embargarían y me sobrepasarían”, señaló al recordar el día de su matrimonio.

Mendoza explicó que, por la exposición que implica su trabajo, quería que la boda tuviera un carácter diferente a sus actividades públicas. “Y como mi trabajo es así, pues mi vida real quería que fuese distinta, por lo menos unas horas. Nuestro matrimonio era el momento perfecto para ello”, escribió.

El mensaje de amor que Ricardo Mendoza dedicó a su esposa

En la misma publicación, Ricardo Mendoza agradeció a los asistentes que respetaron el carácter privado de la ceremonia. Para el comediante, esa decisión permitió que la boda transcurriera como un recuerdo familiar.

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“Quiero agradecer a todos los que respetaron eso y nos dieron la oportunidad de vivir esta experiencia con amor y confianza. Creo que la palabra familia es justa para este recuerdo eterno de este momento canónico en nuestra historia”, indicó.

El cierre del mensaje estuvo dirigido a Katya Mosquera. Mendoza se refirió a ella como “el amor de mi vida” y planteó una mirada hacia el futuro de ambos junto a sus hijos.

“Ahora, amor de mi vida, sigamos la aventura juntos. Encontremos un tesoro, hagamos que nuestros hijos lleguen a Neptuno, construyamos una casa en una estrella o simplemente reposemos en nuestras mecedoras mientras encendemos un celular viejo del año 2026 y revisemos esas antiguas fotos de aquel bello momento donde nos dimos ese sí que cargan los más inmensos te amo que sentimos”, escribió.

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La publicación recibió mensajes de figuras del entretenimiento peruano y personas cercanas a la pareja. Cathy Sáenz, quien asistió a la ceremonia, escribió: “Los amiguitos”. Javier Masías calificó el mensaje como “achoradísimo”, mientras que Chiara Pinasco felicitó a los recién casados con la palabra “fabulosísimos”.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera eligieron una boda sin protocolo tradicional, con entradas al altar marcadas por música de Naruto y Disney adaptada para piano. (Carlos Salazar)