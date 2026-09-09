Extrabajadora de Susel Paredes la refuta y afirma que fue cesada un día después de su licencia por maternidad

La congresista peruana Susel Paredes durante un acto oficial

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La extrabajadora del despacho de la excongresista Susel Paredes difundió su versión de los hechos y, sobre todo, refutó la de la exparlamentaria y hoy candidata a la alcaldía de Lima sobre un supuesto abandono de trabajo como la causa de que haya sido desvinculada de su despacho congresal.

La periodista Manuela Camacho habló con la extrabajadora afectada y difundió el testimonio en su programa de streaming. Ahí, indicó que, según la versión de la denunciante, la desvinculación se produjo el día siguiente de la fecha en la que acabó la licencia por maternidad, por la causal de “término de confianza”.

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“El 14 de diciembre de 2025 culminaba su licencia por maternidad. He visto, me ha enviado un correo en el que se habla de un cese de labores un día después de que terminara su licencia por maternidad, 15 de diciembre de 2025. Francamente, es muy cuestionable porque parece un tipo de argucia para sacarle la vuelta a la ley que la protege todo el periodo de postparto/licencia por maternidad, y un día después cese de labores”, indicó Camacho.

Según relató la periodista, el correo era muy escueto: “Mediante el presente se le notifica su cese en el Congreso de la República. Y abajo un cuadrito donde dice para qué despacho trabaja, fecha de cese 15 de diciembre de 2025 y el motivo, que también es muy importante para su proceso lega, dice término de confianza”.

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Por su parte, la defensa de Susel Paredes se ha centrado en asegurar que la desvinculación se dio el 5 de enero de 2026 por una supuesta falta grave: no haber ido a trabajar más de 20 días.

El Congreso del Perú ya fue sancionado por actos de hostigamiento a una trabajadora embarazada.

El caso

Como se recuerda, a Paredes se le cuestiona porque su extrabajadora, que inició como técnica y luego ascendió a asesora, fue degradada de puesto luego de comunicar su embarazo a la exparlamentaria.

“En mayo de 2025, dos meses después de ese ascenso, le comenta que está embarazada y la respuesta de Susel, según lo que nos ha podido contar la denunciante, la saca de cuadro. Su respuesta fue: ‘Ya vamos a encontrar una solución porque con dos (embarazados) es imposible’. Esa trabajadora acababa de tener un hijo y le parecía (a Susel) que esto iba a ser una complicación para el desempeño de sus labores”, reveló la periodista Manuela Camacho.

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Según la versión de la extrabajadora relatada por Camacho, un día después de que comunicó formalmente su embarazo al Congreso, le hicieron llegar un correo en el que se le solicitaba firmar una serie de documentos aceptando una “reasignación laboral”: volver al puesto de técnica, pese a haber sido ascendida a asesora.

La trabajadora, continúa, comunicó esta situación que calificó de injusta a Susel Paredes. Sin embargo, esto habría marcado un punto de quiebre en la relación laboral con la entonces congresista, “que, desde que (la víctima) pronunció esas palabras, le dejó de hablar hasta el día de hoy”.

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Al no aceptar el cambio de condiciones laborales, una persona que también trabajaba en el mismo despacho la habría buscado para decirle que acepte volver al antiguo puesto y que haga trabajo remoto porque, según el relato “Susel no la quería ver” porque ya no le tenía confianza.