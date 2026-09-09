Perú

Extrabajadora de Susel Paredes la refuta y afirma que fue cesada un día después de su licencia por maternidad

Candidata de Ahora Nación había asegurado que su excolaboradora fue desvinculada por abandono de trabajo, porque supuestamente no habría acudido a laborar más de 20 días. Víctima también denuncia que buscaron degradarla de puesto luego de comunicar formalmente su embarazo a la exparlamentaria y al Congreso

La congresista peruana Susel Paredes durante un acto oficial
La congresista peruana Susel Paredes durante un acto oficial
Guardar

La extrabajadora del despacho de la excongresista Susel Paredes difundió su versión de los hechos y, sobre todo, refutó la de la exparlamentaria y hoy candidata a la alcaldía de Lima sobre un supuesto abandono de trabajo como la causa de que haya sido desvinculada de su despacho congresal.

La periodista Manuela Camacho habló con la extrabajadora afectada y difundió el testimonio en su programa de streaming. Ahí, indicó que, según la versión de la denunciante, la desvinculación se produjo el día siguiente de la fecha en la que acabó la licencia por maternidad, por la causal de “término de confianza”.

PUBLICIDAD

“El 14 de diciembre de 2025 culminaba su licencia por maternidad. He visto, me ha enviado un correo en el que se habla de un cese de labores un día después de que terminara su licencia por maternidad, 15 de diciembre de 2025. Francamente, es muy cuestionable porque parece un tipo de argucia para sacarle la vuelta a la ley que la protege todo el periodo de postparto/licencia por maternidad, y un día después cese de labores”, indicó Camacho.

Según relató la periodista, el correo era muy escueto: “Mediante el presente se le notifica su cese en el Congreso de la República. Y abajo un cuadrito donde dice para qué despacho trabaja, fecha de cese 15 de diciembre de 2025 y el motivo, que también es muy importante para su proceso lega, dice término de confianza”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la defensa de Susel Paredes se ha centrado en asegurar que la desvinculación se dio el 5 de enero de 2026 por una supuesta falta grave: no haber ido a trabajar más de 20 días.

El Congreso del Perú es sancionado por actos de hostigamiento a una trabajadora embarazada.
El Congreso del Perú ya fue sancionado por actos de hostigamiento a una trabajadora embarazada.

El caso

Como se recuerda, a Paredes se le cuestiona porque su extrabajadora, que inició como técnica y luego ascendió a asesora, fue degradada de puesto luego de comunicar su embarazo a la exparlamentaria.

“En mayo de 2025, dos meses después de ese ascenso, le comenta que está embarazada y la respuesta de Susel, según lo que nos ha podido contar la denunciante, la saca de cuadro. Su respuesta fue: ‘Ya vamos a encontrar una solución porque con dos (embarazados) es imposible’. Esa trabajadora acababa de tener un hijo y le parecía (a Susel) que esto iba a ser una complicación para el desempeño de sus labores”, reveló la periodista Manuela Camacho.

Según la versión de la extrabajadora relatada por Camacho, un día después de que comunicó formalmente su embarazo al Congreso, le hicieron llegar un correo en el que se le solicitaba firmar una serie de documentos aceptando una “reasignación laboral”: volver al puesto de técnica, pese a haber sido ascendida a asesora.

La trabajadora, continúa, comunicó esta situación que calificó de injusta a Susel Paredes. Sin embargo, esto habría marcado un punto de quiebre en la relación laboral con la entonces congresista, “que, desde que (la víctima) pronunció esas palabras, le dejó de hablar hasta el día de hoy”.

Al no aceptar el cambio de condiciones laborales, una persona que también trabajaba en el mismo despacho la habría buscado para decirle que acepte volver al antiguo puesto y que haga trabajo remoto porque, según el relato “Susel no la quería ver” porque ya no le tenía confianza.

Temas Relacionados

Susel ParedesCongreso de la RepúblicaAhora Naciónperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

La ‘Zurda de Oro’ concedió una entrevista a un medio italiano, en la que repasó su trayectoria y se refirió a la actualidad del voleibol peruano

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lamine Yamal jugará con Barcelona en la Champions League, mientras que Lionel Messi disputará un compromiso con Inter Miami en la MLS. Además, la selección peruana de vóley afrontará la fecha 2 del Campeonato Sudamericano

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

El conductor de Reacciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ anunció la muerte de Bronco, su mascota y le dedicó una extensa despedida en redes sociales.

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

El análisis de dos periodos de cinco años muestra un alza mínima en los eventos más fuertes, con 21 casos entre 2016 y 2020 y 23 entre 2021 y 2025

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

Crisis carcelaria: error de hasta 1.000 metros dejaría activos a más del 50% de celulares en penales de Perú, alerta estudio

Un nuevo informe de Afin alerta que las operadoras aseumen costos que corresponden al Estado para aplicar una geolocalización fallida que termina afectando líneas de hogares y comercios cercanos

Crisis carcelaria: error de hasta 1.000 metros dejaría activos a más del 50% de celulares en penales de Perú, alerta estudio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

ENTRETENIMIENTO

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

Miguel Arce admite que despilfarró el dinero que ganó en ‘Combate’ durante sus años de fiesta y excesos

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

DEPORTES

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Gonzalo Bueno se retiró del Challenger de Sevilla por lesión y preocupa a Perú de cara a la Copa Davis

Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026