Perú

Rosselli Amuruz presentó documentos falsos para sustentar su candidatura a alcaldesa, según notario

El notario Fernando Loayza negó haber certificado los contratos usados para acreditar una vivienda en Santa María del Mar y señaló que las firmas, sellos y comprobantes consignados no corresponden a esos trámites

Congresista investigada en Ética, Rosselli Amuruz, verá proceso de elección de miembros del TC. Congreso
Rosselli Amuruz presentó dos contratos para acreditar una vivienda en Santa María del Mar, pero el notario Fernando Loayza Bellido afirmó que las certificaciones notariales que figuran en ellos son falsas
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La excongresista Rosselli Amuruz, quien fue tercera vicepresidenta del Parlamento anterior y ahora busca ser alcaldesa del distrito de Santa María del Mar, presentó documentos que un notario calificó de falsos para acreditar una vivienda en esa jurisdicción, según un documento difundido este miércoles por el programa Cuarto Poder.

Se trata de una carta del notario Fernando Loayza Bellido, quien afirmó “de manera categórica” que las certificaciones notariales que figuran en dos contratos de cesión de uso gratuito “son falsas” y que no reconoce como suyas las firmas, sellos y signos que aparecen en esos documentos.

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El primero corresponde a una cesión de uso gratuito fechada el 17 de noviembre de 2023 y suscrita por Amuruz, su hermano Roger y una tercera persona. El segundo tiene fecha del 20 de mayo de 2024 y fue suscrito por otras tres personas que, según el dominical, son candidatos de la lista de la excongresista.

Ambos contratos consignan supuestos pagos por servicios notariales mediante las boletas 121781 y 132874. Sin embargo, Loayza señaló que esos comprobantes corresponden a servicios prestados a otras personas y por trámites distintos.

Rosselli Amuruz
El notario negó como suyas las firmas, sellos y signos que aparecen en los documentos y señaló que no existe registro biométrico de los supuestos firmantes

La boleta 121781, emitida el 2 de noviembre de 2023, corresponde, según el notario, a una autorización de viaje de un menor al extranjero. El contrato en el que aparece este comprobante está fechado el 17 de noviembre de ese año, por lo que la boleta fue emitida quince días antes de la supuesta certificación.

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La segunda boleta, la 132874, fue emitida el 4 de julio de 2024 y corresponde, de acuerdo con Loayza, a un servicio de certificación y constatación domiciliaria. El contrato cuestionado lleva fecha del 20 de mayo de 2024, por lo que el comprobante fue emitido 45 días después de la supuesta certificación.

El notario agregó que tampoco existe en los registros de su oficina constancia del pago de los derechos notariales correspondientes a los servicios consignados en los documentos.

Además, señaló que no existe registro de identificación mediante el sistema biométrico dactilar de los supuestos firmantes. También precisó que su oficina no acostumbra sellar todos los folios de los documentos y que no utiliza un sello con la frase “documento no redactado en esta notaría”, elementos que aparecen en las copias examinadas.

Rosselli Amuruz
Los comprobantes de pago consignados en los contratos no corresponden a esas operaciones: uno fue emitido antes de la supuesta certificación y el otro, después

Aunque reconoció que los sellos utilizados guardan semejanza con los de su oficina, Loayza consideró que pudieron haber sido escaneados de otro documento. Explicó que uno de los sellos contiene las iniciales del trabajador que atendió el servicio y el número del comprobante de pago, datos que, según indicó, corresponden en los documentos cuestionados a operaciones realizadas para otras personas.

Amuruz llegó al Congreso por Avanza País y ahora aspira a la alcaldía de uno de los distritos balnearios más pequeños del sur de Lima, pese a que su lugar de votación figura en La Molina, según reveló Cuarto Poder semanas atrás.

La exparlamentaria es recordada por su presencia en una fiesta celebrada en Lima el 30 de septiembre de 2023, en la que uno de los asistentes fue asesinado a tiros. Su participación en la reunión motivó una moción de censura en su contra, que finalmente fue archivada al no alcanzar los votos necesarios.

Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en su contra por una presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionada con supuestas contrataciones irregulares de personas vinculadas a su hoy esposo en el Congreso.

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