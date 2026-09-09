Chile vence 3-1 a Venezuela y consigue su primer triunfo en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El seleccionado 'sureño' derrotó por 3 sets a 1 a Venezuela y sumó su primera victoria en el certamen que se disputa en Río de Janeiro. Crédito: YouTube Confederación Sudamericana de Vóley.

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Chile consiguió su primer triunfo en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 al superar por 3-1 a Venezuela en el inicio de la segunda jornada. La selección dirigida por Eduardo Guillaume se impuso con parciales de 25/18, 25/20, 21/25 y 25/22 en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

El resultado permitió que el equipo chileno dejara atrás la derrota por 3-0 que sufrió ante Colombia en su debut. Venezuela, por su parte, acumuló su segunda caída consecutiva después del 3-0 que le propinó Brasil en la primera fecha.

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Chile construyó su victoria desde los primeros dos sets. El equipo encontró eficacia en el ataque, sostuvo la recepción y aprovechó sus oportunidades para despegarse en el marcador. El 25-18 inicial le dio margen para afrontar el segundo parcial, que también quedó en manos de la Roja por 25-20.

La principal referencia ofensiva del encuentro fue Dominga Aylwin, autora de 28 puntos. La atacante chilena asumió un rol determinante en las pelotas de definición y fue la jugadora más productiva de la tarde en Río de Janeiro.

Chile derrotó a Venezuela y consiguió su primera victoria en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Crédito: Instagram FEVOCHI.

Aylwin ya había sido una de las piezas de mayor incidencia en el estreno frente a Colombia, pese a la derrota. En aquel partido había aportado 16 unidades, una cifra que elevó de forma considerable ante Venezuela para conducir la recuperación de su selección.

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El conjunto venezolano reaccionó en el tercer set. Con una mejora en el saque y una mayor regularidad para defender, logró cortar el dominio chileno y se quedó con el parcial por 25-21. Ese descuento reabrió un partido que parecía encaminado hacia una definición más breve.

Venezuela también mantuvo la disputa en el cuarto capítulo. Las llaneras presionaron a Chile en varios tramos y llevaron el marcador a una instancia ajustada, aunque no consiguieron sostener la ventaja. Chile respondió en el cierre y resolvió el set por 25-22 para asegurar sus primeros tres puntos.

En el equipo dirigido por Adrián Fiorenza, Requena encabezó la anotación con 15 unidades. También sumó 15 puntos Reibeth Artigas, una de las jugadoras jóvenes de la selección venezolana que tendrá una experiencia en la Liga Peruana de Vóley con Rebaza Acosta durante esta temporada.

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La venezolana Reibeth Artigas es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Chile sueña con el Mundial

El triunfo le permite a Chile mantener sus opciones en el torneo, aunque el calendario presenta ahora desafíos de mayor exigencia. La ‘roja’ enfrentará a Argentina en su siguiente presentación y luego tendrá el cruce ante Brasil, anfitrión y uno de los principales candidatos de la competencia.

El duelo frente a las argentinas aparece como una prueba relevante para las aspiraciones chilenas. Ambos equipos buscarán posicionarse entre los seleccionados que pelearán por los puestos de clasificación al Mundial de Canadá y Estados Unidos de 2027.

Después del encuentro con Argentina, Chile volverá a jugar el sábado ante Brasil. La selección cerrará su participación el domingo contra Perú, en una nueva edición del clásico del Pacífico.

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Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: FIVB.

Venezuela ve lejana la clasificación

La segunda derrota dejó a Venezuela en una situación compleja dentro del Campeonato Sudamericano. El equipo todavía deberá enfrentar a Perú, Argentina y Colombia, con la necesidad de sumar resultados que le permitan mejorar su ubicación en la clasificación.

Las ‘llaneras’ cuentan con una nómina en formación, con varias jugadoras jóvenes que afrontan una competencia de alto nivel continental. Ante Chile mostraron capacidad de reacción al ganar el tercer set y disputar hasta el final el cuarto parcial, pero no les alcanzó para conseguir su primera victoria.

El próximo partido de Venezuela será ante Perú. Luego deberá medirse con Argentina y cerrará su campaña frente a Colombia, con el objetivo de obtener puntos y consolidar una base competitiva para los próximos compromisos internacionales.

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