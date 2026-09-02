Clubes enfrentados por la participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Quiénes están a favor y en contra?

César Pichotti dio detalles de la última reunión con la Federación. Créditos: Quinto Set

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La Liga Peruana de Vóley debate la posible incorporación de la selección peruana sub-19 como el equipo número 12 para la temporada 2026/2027, en un torneo que, hasta el momento, cuenta con 11 clubes confirmados.

La propuesta se discutió en la última reunión de los equipos, realizada la noche del sábado 29 de agosto en un hotel de Lima y con la participación de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

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César Pichotti, delegado de Olva Latino, reveló detalles del debate durante una entrevista con Quinto Set. El representante explicó que no hubo consenso sobre la inclusión del combinado juvenil.

“En la reunión, en la cual estuve presente como delegado del club, hubo muchas posturas. Entre ellas, estaba el tema de que la selección sub-19 participe como grupo o como equipo número 12. Sin embargo, no se llegó a un consenso”, declaró.

Pichotti indicó que las posiciones de los clubes están relacionadas con la presencia de sus jugadoras en la selección juvenil. Algunos equipos respaldan la propuesta, mientras que otros consideran que podría afectar su participación en la competencia.

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“Algunos clubes tienen jugadoras de la sub 19 en competencia y otros no. Los clubes que no tienen jugadoras en esa categoría estaban de acuerdo con que se dé esta participación, mientras que aquellos que tienen jugadoras que actúan en la liga no veían claro el tema”, sostuvo.

El delegado de Olva Latino precisó que los clubes tenían plazo hasta el miércoles 2 de septiembre para enviar sus observaciones al borrador de las bases del campeonato. La FPV evaluará las sugerencias antes de definir el documento oficial y la cantidad de participantes.

“No se llegó a un consenso. Hasta el miércoles 2, los clubes enviaremos nuestras apreciaciones sobre el borrador de las bases que nos han alcanzado. Estamos proponiendo algunas mejoras o sugerencias a la Federación para que las tome en cuenta y pueda llegar a un buen acuerdo”, apuntó.

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Clubes se enfrentan para definir si la selección peruana sub 19 participará en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Los clubes que están a favor de la participación de Perú Sub 19

El delegado de Olva Latino señaló que su club respalda la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. “Nosotros, como Latino, sí estamos a favor de que se juegue con la sub 19”, afirmó Pichotti.

Olva se suma a Alianza Lima entre los equipos que apoyan la propuesta. El club ‘blanquiazul’ respalda la inclusión del combinado juvenil, luego de que Antonio Rizola, técnico de la selección peruana sub 19, presentara el pedido ante la Federación Peruana de Vóley con el objetivo de que las jugadoras tengan mayor continuidad competitiva.

César Pichotti señaló que Olva Latino está de acuerdo con la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Los que están en contra

En contraste, Pichotti mencionó a los clubes que expresaron reparos frente a la incorporación de la selección peruana sub 19. “Rebaza Acosta no está de acuerdo porque tiene muchas jugadoras jóvenes. Géminis tampoco. Atenea también tiene algunas jóvenes”, señaló.

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Luis Linares, presidente de Géminis, también se mostró en contra de la propuesta en una reciente entrevista con Somos Vóley. El dirigente consideró que la medida no sería conveniente para el vóley peruano y cuestionó la postura de Alianza Lima, uno de los impulsores de la iniciativa. “De repente Alianza dijo: ‘Ah, ya que haya una selección’, porque no tiene ninguna jugadora en la selección, ni una”, declaró.

Luis Linares se mostró en contra de la propuesta del club 'blanquiazul' en la última reunión. Créditos: De Una / Ovación.

Pichotti sostuvo que la decisión aún no está cerrada, aunque estimó que el torneo se disputaría con 11 clubes. “Pero manda la mayoría y no se llegó a un consenso. Todavía no se ha cerrado nada. Las situaciones que vimos el viernes no son definitivas y podría haber algunas sorpresas. Aunque, por el ambiente que pude percibir, me parece que el campeonato seguirá con 11 equipos”, concluyó.

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